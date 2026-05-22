Renuncia Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

En una carta publicada en redes sociales, la excongresista y veterana militar, Tulsi Gabbard, explicó que tomó la decisión para acompañar a su esposo durante el tratamiento médico contra el cáncer.

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“No puedo, en conciencia, pedirle que enfrente esta lucha solo mientras yo continúo en este puesto tan exigente y absorbente”, declaró.

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La dimisión, que se hará efectiva el próximo 30 de junio, convierte a Gabbard en la cuarta integrante del gabinete de Donald Trump que abandona la Administración.

Aaron Lukas, un funcionario con experiencia en asuntos de seguridad nacional y política exterior, sustituirá a Tulsi de manera provisional, según anunció el líder de la Casa Blanca mediante una publicación en su plataforma Truth Social.

“Lamentablemente, tras haber realizado un excelente trabajo, Tulsi Gabbard dejará la Administración el 30 de junio. A su maravilloso esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente un tipo raro de cáncer de huesos, y ella, con toda razón, quiere estar a su lado para ayudarlo a recuperarse, ya que en estos momentos están librando juntos una dura batalla. No tengo ninguna duda de que pronto estará mejor que nunca. Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la extrañaremos. Su muy respetado subdirector principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional”, declaró el inquilino de la Casa Blanca.

Durante el primer mandato de Trump, Aaron Lukas trabajó como asesor de inteligencia del entonces director interino de Inteligencia Nacional Ric Grenell y posteriormente ocupó responsabilidades sobre Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional.

Los analistas consideran que el relevo busca garantizar estabilidad dentro de la comunidad de inteligencia en un momento marcado por tensiones internacionales y debates internos sobre la estrategia estadounidense en Medio Oriente.

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¿Fricción entre Trump y Gabbard por la política hacia Irán?

Aunque la renuncia fue atribuida oficialmente a razones personales, la salida de Gabbard se produce tras meses de crecientes diferencias con Trump respecto a la política estadounidense hacia Irán.

Existían rumores de que Gabbard se distanciaría de Trump tras la decisión del presidente de atacar Irán, lo que provocó cierta división dentro de su Administración. Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, anunció su renuncia en marzo, afirmando que no podía, en conciencia, respaldar la guerra.

La exfuncionaria, reconocida por su oposición histórica a las intervenciones militares en el extranjero, mantuvo una posición cautelosa frente a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra instalaciones iraníes el pasado febrero.

Durante recientes comparecencias ante el Congreso, Gabbard evitó respaldar plenamente la decisión presidencial de atacar Irán y sostuvo que la comunidad de inteligencia no había detectado esfuerzos iraníes por reconstruir su programa nuclear tras los bombardeos estadounidenses del año pasado.

“Irán no había hecho ningún esfuerzo por reconstruir su capacidad nuclear”, afirmó ante el Comité de Inteligencia del Senado, una declaración que contrastó con las reiteradas afirmaciones de Trump sobre una supuesta amenaza inminente proveniente de Teherán.

La postura generó momentos incómodos durante las audiencias legislativas y alimentó versiones sobre un creciente distanciamiento entre ambos.

Trump ya había insinuado públicamente diferencias con Gabbard en marzo, cuando señaló que ella era “más indulgente” que él respecto a las ambiciones nucleares iraníes.

Una figura atípica al frente de la inteligencia estadounidense

La designación de Gabbard al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) sorprendió desde el inicio debido a su escasa experiencia en el aparato de inteligencia estadounidense.

Veterana de guerra y excongresista demócrata por Hawái, Gabbard construyó buena parte de su carrera política criticando las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio y denunciando el costo humano de las intervenciones militares.

En 2020 compitió en las primarias presidenciales demócratas y posteriormente respaldó al entonces candidato Joe Biden. Sin embargo, años después abandonó el Partido Demócrata, al que acusó de estar controlado por una “camarilla elitista de belicistas”.

Su acercamiento posterior al entorno conservador la llevó a convertirse en colaboradora de Fox News y finalmente en aliada política de Trump.

Nacida en Samoa Americana y criada en Hawái, Gabbard también hizo historia como la primera congresista hinduista y la primera samoano-estadounidense elegida al Congreso federal.

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Reestructuración y controversias en la comunidad de inteligencia

Durante el año y medio que permaneció al frente de la ODNI, Gabbard impulsó importantes cambios internos en las agencias de inteligencia estadounidenses.

Entre las medidas más controvertidas estuvieron una significativa reducción de personal y la creación de un grupo de trabajo destinado a revisar la estructura y funcionamiento del aparato de inteligencia.

También respaldó algunos de los principales argumentos políticos de Trump, incluyendo sus cuestionamientos sobre las elecciones presidenciales de 2020 y las investigaciones sobre los vínculos entre su campaña y Rusia.

A comienzos de este año, un denunciante del sector de inteligencia presentó acusaciones contra Gabbard por supuestamente ocultar información con fines políticos, lo que llevó a legisladores demócratas a exigir su renuncia.

Su salida se suma a otras bajas recientes dentro del gabinete republicano. En marzo, Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mientras que la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer también dejaron sus cargos en medio de controversias políticas.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24