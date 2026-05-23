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    Un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca deja al atacante muerto y un herido

    El agesor disparó contra agentes del Servicio Secreto cerca del Jardín Norte de la Casa Blanca. Un transeúnte resultó herido y el complejo presidencial fue cerrado durante casi una hora mientras Trump permanecía dentro de la residencia oficial

    La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona alrededor de la Casa Blanca la noche del 23 de mayo.

    La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona alrededor de la Casa Blanca la noche del 23 de mayo.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Un hombre armado murió este sábado por la noche luego de abrir fuego contra agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca, en Washington. El ataque provocó un fuerte operativo de seguridad alrededor del complejo presidencial y obligó a resguardar a periodistas y funcionarios que se encontraban en el lugar.

    Según informó el Servicio Secreto estadounidense, el atacante disparó contra un puesto de control de seguridad ubicado cerca del Jardín Norte de la residencia presidencial. Los agentes respondieron al ataque y lograron herir al sospechoso, que fue trasladado al hospital George Washington, donde murió horas después.

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    Miembros del Servicio Secreto de EE.UU. atienden a un hombre herido en el lugar de un tiroteo cerca de la Casa Blanca el 23 de mayo de 2026 en Washington, DC.

    Miembros del Servicio Secreto de EE.UU. atienden a un hombre herido en el lugar de un tiroteo cerca de la Casa Blanca el 23 de mayo de 2026 en Washington, DC.

    Durante el tiroteo también resultó herido un transeúnte, aunque las autoridades no dieron detalles sobre su estado de salud.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba dentro de la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete cuando comenzaron los disparos. De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, el mandatario no estuvo en riesgo y fue informado de inmediato sobre lo ocurrido.

    Testigos relataron que se escucharon entre 15 y 30 disparos en la zona de la avenida Pennsylvania y la calle 17, donde el Servicio Secreto bloqueó rápidamente todos los accesos. El director del FBI, Kash Patel, confirmó en la red social X que agentes federales participaron del operativo.

    El episodio sorprendió además a decenas de periodistas acreditados que cubrían la actividad de la Casa Blanca. Muchos de ellos estaban esperando novedades sobre las negociaciones impulsadas por Trump para alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

    Embed

    Cuando comenzaron los disparos, los periodistas fueron trasladados de urgencia a la sala de conferencias. Allí, según reconstruyó CNN, agentes del Servicio Secreto les ordenaron tirarse al suelo mientras se desarrollaba el operativo en el exterior.

    Las autoridades decretaron el cierre total del complejo presidencial durante menos de una hora. Más tarde informaron que la situación había sido controlada y que ningún integrante del Servicio Secreto había resultado herido.

    Embed - Gunfire heard at White House as CBS News correspondent was reporting

    Fuentes oficiales citadas por Reuters señalaron que el atacante era una persona con “trastornos mentales”, aunque hasta el momento no fue difundida su identidad ni se explicaron los motivos del ataque.

    El hecho ocurre menos de un mes después de otro incidente de seguridad relacionado con Trump, cuando un hombre intentó ingresar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde participaban el presidente y varios funcionarios de alto rango.

    Con AP, EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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