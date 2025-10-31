¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Después de tres décadas, Notre-Dame vuelve a ser testigo de un matrimonio privado

Martin Lorentz, uno de los restauradores de la emblemática catedral, se casó en una ceremonia a puertas cerradas oficiada por el arzobispo de París

notre dame 2.jpg

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La emblemática catedral de Notre-Dame de París cerró sus puertas al público el pasado sábado 25 de octubre para celebrar una boda poco común: Martin Lorentz, uno de los carpinteros que trabajó en la restauración de la catedral tras el incendio de 2019, contrajo matrimonio en su interior.

El incendio había destruido gran parte de su icónica “flecha” (la aguja central que coronaba la catedral) y dañado severamente la estructura de madera del techo, conocida como “foresta” por la densidad de sus vigas.

Leé además

El diseñador de moda francés Jean-Charles de Castelbajac
Moda religiosa

La Catedral de Notre Dame reabre sus puertas y un diseñador francés creó las nuevas vestimentas litúrgicas
abre notre dame con un organo restaurado por un uruguayo
Sanducero y organero

Abre Notre Dame con un órgano restaurado por un uruguayo

Por Rosana Zinola

Durante tres años, Lorentz y su equipo trabajaron minuciosamente en la reconstrucción, empleando técnicas tradicionales que datan de hace más de 800 años. “Cada pieza de madera tiene su historia; sentir que formé parte de devolverle la vida a Notre-Dame fue una experiencia única”, contó Lorentz.

Su dedicación no pasó desapercibida: el obispado de París le otorgó un permiso excepcional para celebrar la ceremonia en la catedral, un privilegio que rara vez se concede para eventos privados.

Embed

La boda fue oficiada por el arzobispo de París, el monseñor Laurent Ulrich, quien dirigió unas palabras a los novios: “Jade y Martin, sean bienvenidos a esta catedral. Martin, la conocés bien, la conocés desde lo alto”.

La novia también compartió su emoción, según informó France Info. “Ver a Martin trabajar cada día en Notre-Dame me hizo admirarlo aún más. Poder casarnos aquí es un sueño hecho realidad para los dos”.

La ceremonia reunió a unos 500 invitados, en su mayoría colegas que también participaron en la restauración. Como homenaje a su oficio, los carpinteros formaron una guardia de honor, alzando sus hachas en señal de respeto y camaradería.

El evento no solo celebró el amor de una pareja, sino que también marcó un hito en la historia reciente de Notre-Dame: después de tres décadas sin matrimonios privados, la catedral volvió a ser testigo de un enlace.

Selección semanal
Fútbol Uruguayo

Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Sindicatos

El PIT-CNT reclamó al gobierno de Orsi “cumplir” ante un escenario “insuficiente” en presupuesto y salarios

Por Redacción Búsqueda
Conexión Ganadera

Conexión Ganadera: imputan por lavado a Ana Iewdiukow; fiscalía dice que “falta” para avanzar sobre mandos medios

Por Macarena Saavedra
Estafa

Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

Silvia Nane asumió el cargo de directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo a mitad de este año tras dejar su lugar en el Senado.

Entrevista a Silvia Nane: ¿Qué es gestionar una ciudad de forma inteligente?

Por Gabriela Pallares
En su visita al campo de entrenamiento militar de Harderwijk, la reina Máxima rompió con todos los protocolos: no solo se puso el uniforme militar, sino que también se pintó la cara de verde y se tiró al piso para realizar maniobras. 

El día que la reina Máxima se camufló y fue un militar más

Por Redacción Galería
El pan dulce uruguayo busca su campeón

El pan dulce uruguayo busca su campeón

Por Redacción Galería
La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna “Ciudad verde, futuro vivo”

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna “Ciudad verde, futuro vivo”

Por Redacción Galería