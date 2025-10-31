Después de tres décadas, Notre-Dame vuelve a ser testigo de un matrimonio privado

La emblemática catedral de Notre-Dame de París cerró sus puertas al público el pasado sábado 25 de octubre para celebrar una boda poco común: Martin Lorentz, uno de los carpinteros que trabajó en la restauración de la catedral tras el incendio de 2019, contrajo matrimonio en su interior.
El incendio había destruido gran parte de su icónica “flecha” (la aguja central que coronaba la catedral) y dañado severamente la estructura de madera del techo, conocida como “foresta” por la densidad de sus vigas.
Durante tres años, Lorentz y su equipo trabajaron minuciosamente en la reconstrucción, empleando técnicas tradicionales que datan de hace más de 800 años. “Cada pieza de madera tiene su historia; sentir que formé parte de devolverle la vida a Notre-Dame fue una experiencia única”, contó Lorentz.
Su dedicación no pasó desapercibida: el obispado de París le otorgó un permiso excepcional para celebrar la ceremonia en la catedral, un privilegio que rara vez se concede para eventos privados.
La boda fue oficiada por el arzobispo de París, el monseñor Laurent Ulrich, quien dirigió unas palabras a los novios: “Jade y Martin, sean bienvenidos a esta catedral. Martin, la conocés bien, la conocés desde lo alto”.
La novia también compartió su emoción, según informó France Info. “Ver a Martin trabajar cada día en Notre-Dame me hizo admirarlo aún más. Poder casarnos aquí es un sueño hecho realidad para los dos”.
La ceremonia reunió a unos 500 invitados, en su mayoría colegas que también participaron en la restauración. Como homenaje a su oficio, los carpinteros formaron una guardia de honor, alzando sus hachas en señal de respeto y camaradería.