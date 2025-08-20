Dua Lipa, "invencible" a los 30 años

“Nada es imposible: solo tienes que levantarte y hacerlo”, así de tajante es Dua Lipa sobre su filosofía de vida. Esa es su respuesta a si podrá con todos los planes de vida que tiene ahora que sopla las 30 velas de su torta de cumpleaños.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Publicar a escritores y ayudar a producirlos para cine y televisión, quizás tener mi propio sello discográfico y representar a otros artistas”, dijo en una reciente entrevista con Vogue, resumiendo sus metas en una sola pregunta: “¿Cómo puedo ser útil para otros artistas, ya sea en cine, televisión, libros o música ?”.

Y es que, con más de 66 millones de oyentes en Spotify, ganadora de dos Grammys (Mejor artista nuevo y Mejor grabación dance en 2019) y de varios Brit Awards, y embajadora de honor de Kosovo (el país natal de sus padres), Dua Lipa llega a los 30 con una trayectoria de superación que comenzó a los 15.

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Westminster, Londres. Es hija de Dukagjin Lipa y Anesa Rexha, una pareja de refugiados de origen albanokosovar que encontraron en Reino Unido el hogar en el que empezar de cero tras huir desde Pristina, Kosovo, por la guerra de Bosnia.

Dua tiene dos hermanos pequeños, Rina y Gjin (o Gjini). Y, aunque nació en tierras británicas, vivió entre los 11 y los 15 años en Pristina, a donde la familia regresó temporalmente. Pero el sueño de la joven era la música y Londres la ciudad desde la cual perseguirlo, por lo que, siendo tan solo una adolescente, volvió sola a Inglaterra para hacer su carrera.

“Cuando lo recuerdo, pienso: ‘¡Caramba! ¡15 años son muy pocos’, pero en aquel momento tenía muy claras mis ideas de hacia dónde iba”. Y lo hizo sin caer en excesos: “Creo que era muy consciente de que mis padres me habían permitido estar lejos de ellos. Confiaron tanto en mí que pensé: ‘No voy a arruinarlo’”.

Dua Lipa Rock and Roll Hall of fame Con más de 66 millones de oyentes en Spotify, ganadora de dos Grammys y varios Brit Awards, la cantante llega a los 30 con una trayectoria que comenzó a los 15. EFE/ Octavio Guzmán

Lo de la música le viene de familia. Allá por los 90, su padre, Dukagjin, fue vocalista de la banda de rock Oda. Y en el hogar de los Lipa, Dua creció escuchándolo tocar y cantar no solo canciones de su autoría, sino éxitos de los grandes del rock.

Por eso, aunque durante su adolescencia fue modelo, ella tenía clara su vocación y firmó en 2014 un contrato con Warner Music Group. El 2 de junio de 2017 debutó con su álbum homónimo, Dua Lipa.

El disco incluyó éxitos como Be the One, IDGAF y New Rules. Este último no solo tuvo más de 3.150 millones de visualizaciones en YouTube y 2.300 millones en Spotify, sino que alcanzó el puesto número uno en Reino Unido y el top 10 en Estados Unidos, lo que la catapultó como un fenómeno internacional.

En el resto de su trayectoria siguió cosechando cifras similares. En 2020 vio la luz su segundo álbum, Future Nostalgia, y en 2024 fue el turno del tercero, Radical Optimism, del que destacan temas como Houdini, Training Season e Illusion.

Canciones que no hablan de ella

En cuanto a su vida personal, Dua Lipa confesó en la entrevista con Vogue, en junio pasado, su compromiso con el actor Callum Turner, con quien lleva saliendo desde enero de 2024. Un proyecto de futuro que describió como “muy emocionante”.

No obstante, ambos están centrados en sus proyectos profesionales, por lo que su boda tendrá que esperar: “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este período”.

Además, la artista también habló de maternidad. “Me encantaría tener hijos algún día”, afirmó, aunque todavía tiene la pregunta de “cuándo será el momento ideal” para satisfacer ese deseo: “Creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlo”.

Dua Lipa pareja “Estamos comprometidos, ¡es muy emocionante”, dijo la artista sobre su compromiso con el actor Callum Turner, con quien mantiene una relación desde enero de 2024. AFP

Dado que siempre ha sido reservada con su vida privada, Dua Lipa ni siquiera habla de ella en las letras de sus canciones. “Es algo que reprimo, naturalmente. Algunas personas son tan abiertas con su vida privada que deciden ponerlo todo en una canción porque saben que atraerá la atención de la gente”, dijo al programa de televisión de CBS 60 Minutes. Esto difiere de su metodología, porque para ella lo importante es “hacer música que a la gente le guste, pero no porque esté criticando a alguien o para atraer más clicks a expensas de un tercero”.

Y ahora llega un momento importante en su vida: “Cumplo 30 en agosto y he estado pensando mucho en ello, porque los 20 son una época muy agitada en cuanto a la forma en que piensas sobre ti misma y tu cuerpo”, relató a Vogue.

Una época que para ella termina. “Ahora siento que he llegado a otro punto: he mejorado mi cuidado, mi ejercicio y mi baile. Me siento más segura que nunca, muy empoderada y fuerte; me siento bien cuando comparto mi energía con la gente en el escenario”, contó.

Así vive Dua Lipa la entrada a los 30, mientras sigue triunfando y, por eso, tiene claro cómo se siente: “Invencible”.

A partir de EFE