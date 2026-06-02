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Dua Lipa se casó por civil y prepara una gran fiesta: ¿cómo será?

La pareja eligió Sicilia como escenario para festejar su boda, que será, sin duda, uno de los acontecimientos del año en el mundo de las celebridades

Sobre el vestido de novia para la fiesta, algunos medios especializados adelantaron que la encargada de crear 26 opciones para que la artista eligiera fue Donatella Versace.

Sobre el vestido de novia para la fiesta, algunos medios especializados adelantaron que la encargada de crear 26 opciones para que la artista eligiera fue Donatella Versace.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron después de dos años de relación en una discreta ceremonia civil, en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, mientras se preparan para celebrar una gran fiesta, según adelanta la prensa británica.

La pareja eligió Sicilia como escenario para festejar su boda, que será, sin duda, uno de los acontecimientos del año en el mundo de las celebridades. La fiesta se extenderá durante tres días en algunos rincones exclusivos, y reunirá a unos 300 invitados, entre quienes estarán figuras como Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson y Charli XCX.

Uno de los lugares elegidos para casarse será la Villa Valguarnera, una residencia aristocrática del siglo XVII ubicada en Bagheria, cerca de Palermo, conocida por aparecer en la serie The White Lotus. Otro de los escenarios será el Palazzo Gangi, famoso por su Galería de los Espejos.

Dua Lipa y Callum Turner
Dua Lipa y Callum Turner se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común, donde notaron que ambos estaban leyendo la misma novela: Fortuna de Hernán Díaz.

Dua Lipa y Callum Turner se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común, donde notaron que ambos estaban leyendo la misma novela: Fortuna de Hernán Díaz.

La boda de Lipa y Turner estará marcada por el lujo, el patrimonio histórico y las estrictas medidas de privacidad. Para evitar a los paparazis, los organizadores reservaron pisos completos de hoteles de lujo, contrataron empresas de seguridad privada y exigieron acuerdos de confidencialidad al personal involucrado.

Dua Lipa Callum Turner
La boda estará marcada por el lujo, el patrimonio histórico y las estrictas medidas de privacidad.

La boda estará marcada por el lujo, el patrimonio histórico y las estrictas medidas de privacidad.

Sobre el vestido de novia, algunos medios especializados adelantaron que la encargada de crear 26 opciones para que la artista eligiera fue Donatella Versace, mientras que el francés Simon Porte se encargó de confeccionar por lo menos uno de los looks que Lipa lucirá durante los festejos.

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