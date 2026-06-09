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El alemán Alexander Zverev ganó en Roland Garros su primer título Grand Slam

La baja por lesión de Alcaraz y las eliminaciones de Sinner y Djokovic allanaron el terreno para el tenista, que enseguida se posicionó como favorito

El tenista celebró la victoria junto con su equipo, su familia y su perro.&nbsp;

El tenista celebró la victoria junto con su equipo, su familia y su perro. 

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Luego de un partido de cuatro horas con 16 minutos, el alemán Alexander Zverev se convirtió en el nuevo campeón de Roland Garros, su primer título Grand Slam, tras haber derrotado al italiano Flavio Cobolli este domingo en París.

Con esta victoria, el tenista de 29 años, que había perdido tres finales, quedó en el tercer puesto del ranking ATP, detrás del italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

La baja por lesión de Alcaraz y las eliminaciones de Sinner y Novak Djokovic allanaron el terreno para el alemán, que enseguida se posicionó como favorito.

Roland Garros Alexander Zverev
El tenista alem&aacute;n derrot&oacute; al italiano Flavio Cobolli tras un partido de cuatro horas con 16 minutos.

El tenista alemán derrotó al italiano Flavio Cobolli tras un partido de cuatro horas con 16 minutos.

El triunfo de Zverev —quien además del reconocimiento se llevó más de 2 millones de euros— representa para Alemania el primer título masculino en un Grand Slam en 30 años. El último en ganar había sido Boris Becker en el Open de Australia.

Tanto Rafael Nadal como Djokovic felicitaron al tenista. “Tan merecido después de todo el trabajo duro y la perseverancia. Has estado persiguiendo tu primer Grand Slam durante mucho tiempo, ¡y absolutamente lo mereces!”, publicó el primero en sus redes sociales, mientras que el serbio recordó sus años de práctica junto con el hermano mayor de Zverev, al tiempo que el ganador del Ronald Garros jugaba junto con su hermano menor.

Alexander Zverev, Roland Garros
El alem&aacute;n Alexander Zverev qued&oacute; en el tercer puesto del ranking ATP tras haber ganado el Roland Garros.

El alemán Alexander Zverev quedó en el tercer puesto del ranking ATP tras haber ganado el Roland Garros.

Djokovic también se refirió a la diabetes tipo 1 que padece el tenista desde los tres años de edad, a quien los médicos le advirtieron que sería imposible dedicarse al deporte de alto rendimiento. “Sabiendo lo que tuviste que soportar con tu enfermedad desde pequeño, superando la mayor barrera mental que tenías dentro y silenciando a los críticos que pensaban que nunca ganarías un Grand Slam, esta victoria es aún más especial e inolvidable”, agregó.

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