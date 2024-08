El antisemitismo, la guerra en Gaza y las preguntas que no nos hacemos

Desde el principio del conflicto en la Franja de Gaza­, los que no somos judíos, ni palestinos, ni expertos en política internacional ni manejamos la historia de Medio Oriente sabíamos que es una guerra que tiene un trasfondo difícil, con diferencias ideológicas, territoriales y que data de hace mucho tiempo, pero poco más. Sin embargo, las opiniones, las sentencias, las indignaciones y, lo que es peor, las generalizaciones se han mantenido en su nivel cada vez que en las noticias y en las redes aparece información sobre bombas, misiles, heridos y muertos. Solo hace falta cruzarse con alguien que parece haber leído todos los libros que se hayan publicado sobre el tema, y más, para darnos cuenta de que nuestras opiniones estaban sesgadas y no tenían fundamentos. Que hemos caído en la trampa del pensamiento único.

Pilar Rahola es una periodista y escritora catalana, analista y expolítica que ha estudiado profusamente la historia de Europa y de Medio Oriente. Tiene opiniones claras y contundentes, con las que se puede estar de acuerdo o no, pero por encima de todo tiene pensamiento crítico. Lejos de consumir pasivamente lo que los medios y las redes sociales le ponen delante, se hace preguntas sobre lo que está pasando en el mundo, se interroga y busca respuestas. Y no importa si esas preguntas van en contra de sus preferencias políticas, convicciones ideológicas o afinidades sociales. Las preguntas hay que hacerlas, y no tener miedo a las respuestas, porque de esa manera se estaría negando la realidad.