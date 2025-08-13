¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

'El diablo viste a la moda 2' se filma en Nueva York: Meryl Streep y otros actores capturados por los paparazzi

La segunda entrega de El diablo viste a la moda 2 ya se está rodando en la Gran Manzana, aunque su llegada al cine se hará esperar, está prevista para mayo de 2026

Meryl Streep y Stanley Tucci por las calles&nbsp;de Nueva York durante el rodaje

Meryl Streep y Stanley Tucci por las calles de Nueva York durante el rodaje

FOTO

Instagram
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los paparazzi invadieron el epicentro de la gran manzana para poder capturar de cerca a Meryl Streep, Stanley Tucci, Anne Hathaway y Emily Blunt. Los actores fueron vistos en distintos puntos de gran concurrencia dentro de la ciudad de Nueva York, mientras grababan escenas de la segunda entrega de la película El diablo viste a la moda, de David Frankel. Muy rápido, las redes sociales y las revistas de moda se llenaron de imágenes del elenco en el set de filmación con llamativos estilismos.

Anne Hathaway
El vestido Niki Patchwork de Gabriela Hearst fue uno de los primeros looks que se conocieron de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2

El vestido Niki Patchwork de Gabriela Hearst fue uno de los primeros looks que se conocieron de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2

Hay muchas dudas con respecto a la trama de la película. Los fanáticos mueren por saber cómo continuará la vida amorosa de Andy Sachs, el personaje que interpreta Anne Hathaway. Entre las imágenes que trascendieron, hubo algunas en las que se vio a la actriz bailando o tomándose de la mano con el actor Patrick Brammall, quien sería su nuevo coprotagonista. Otros nombres que se dieron a conocer entre las nuevas incorporaciones son Kenneth­ Branagh­, Lucy Liu, Pauline Chalamet y Justin Theroux.

Leé además

Chris Pratt, protagonista de la serie The Terminal List: Dark Wolf, de Prime Video, asistió a la avant première en el Regal Times Square de Nueva York
Avant première

Así fue el estreno internacional de ‘The Terminal List: Dark Wolf’ en Nueva York

Por Redacción Galería
Emily Blunt_Instagram
En las redes sociales circularon imágenes de Emily Blunt con lentes de sol, un bolso y una camisa Dior, con un corsé y pantalones de Jean Paul Gaultier

En las redes sociales circularon imágenes de Emily Blunt con lentes de sol, un bolso y una camisa Dior, con un corsé y pantalones de Jean Paul Gaultier

Según el sitio Production List de Film and Television Industry Alliance, El diablo viste a la moda 2 “sigue a Miranda Priestly (Streep) al final de su carrera, enfrentándose al declive de las revistas tradicionales. Debe competir con su exasistente, Emily Charlton (Blunt), ahora una ejecutiva de alto rango en un grupo de lujo, por los cruciales dólares destinados a la publicidad”. Si bien el rodaje ya está en marcha, el estreno se hará esperar: está previsto para el 1 de mayo de 2026, casi 20 años después del lanzamiento de la primera entrega.

Selección semanal
Historia

La vida de los refugiados de Guantánamo a más de 10 años de su llegada al Uruguay

Por Federico Castillo
Desinformación

Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

Por Valentina Priore
Fútbol Uruguayo

Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

Por Juan Francisco Pittaluga
Debate

Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

José Fabini estuvo en musicales en teatro, en televisión y ahora es figura del universo de Cris Morena, en Margarita 

José Fabini: “Eso de estar en una nube, de ser muy disperso, me sumó a la creatividad”

Por Milene Breito Pistón
Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”
Video

Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”

Por Federica Chiarino Vanrell
SuBastian, el submarino no tripulado de origen estadounidense, llega a Uruguay para explorar profundidades desconocidas hasta ahora, con una tecnología amable con la biodiversidad

Uruguay Sub200: comienza la expedición para conocer los misterios del fondo de nuestro mar

Por Milene Breito Pistón
Escuela 440

Aprender música: el nuevo interés de los niños y adolescentes que es tendencia

Por Magdalena Cabrera