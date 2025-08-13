'El diablo viste a la moda 2' se filma en Nueva York: Meryl Streep y otros actores capturados por los paparazzi

Los paparazzi invadieron el epicentro de la gran manzana para poder capturar de cerca a Meryl Streep, Stanley Tucci, Anne Hathaway y Emily Blunt. Los actores fueron vistos en distintos puntos de gran concurrencia dentro de la ciudad de Nueva York, mientras grababan escenas de la segunda entrega de la película El diablo viste a la moda, de David Frankel. Muy rápido, las redes sociales y las revistas de moda se llenaron de imágenes del elenco en el set de filmación con llamativos estilismos.
El vestido Niki Patchwork de Gabriela Hearst fue uno de los primeros looks que se conocieron de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2
Hay muchas dudas con respecto a la trama de la película. Los fanáticos mueren por saber cómo continuará la vida amorosa de Andy Sachs, el personaje que interpreta Anne Hathaway. Entre las imágenes que trascendieron, hubo algunas en las que se vio a la actriz bailando o tomándose de la mano con el actor Patrick Brammall, quien sería su nuevo coprotagonista. Otros nombres que se dieron a conocer entre las nuevas incorporaciones son Kenneth Branagh, Lucy Liu, Pauline Chalamet y Justin Theroux.
En las redes sociales circularon imágenes de Emily Blunt con lentes de sol, un bolso y una camisa Dior, con un corsé y pantalones de Jean Paul Gaultier
Según el sitio Production List de Film and Television Industry Alliance, El diablo viste a la moda 2 “sigue a Miranda Priestly (Streep) al final de su carrera, enfrentándose al declive de las revistas tradicionales. Debe competir con su exasistente, Emily Charlton (Blunt), ahora una ejecutiva de alto rango en un grupo de lujo, por los cruciales dólares destinados a la publicidad”. Si bien el rodaje ya está en marcha, el estreno se hará esperar: está previsto para el 1 de mayo de 2026, casi 20 años después del lanzamiento de la primera entrega.