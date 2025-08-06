¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Así fue el estreno internacional de ‘The Terminal List: Dark Wolf’ en Nueva York

A la avant première de la nueva serie de Prime Video, en el Regal Times Square de Nueva York, asistieron sus protagonistas, Chris Pratt y Luke Hemsworth

Chris Pratt,&nbsp;protagonista&nbsp;de la serie The&nbsp;Terminal List:&nbsp;Dark Wolf, de&nbsp;Prime Video,&nbsp;asistió a la&nbsp;avant première&nbsp;en el Regal&nbsp;Times Square&nbsp;de Nueva York

Chris Pratt, protagonista de la serie The Terminal List: Dark Wolf, de Prime Video, asistió a la avant première en el Regal Times Square de Nueva York

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

The Terminal List: Dark Wolf, la nueva serie de Prime Video, tuvo su avant première mundial el 4 de agosto en el Regal Times Square de Nueva York. Chris Pratt y Luke Hemsworth, dos de sus protagonistas, encabezaron el evento y hablaron sobre la intensa experiencia de rodaje y la hermandad que se forjó entre el elenco. La serie, precuela de The Terminal List, se sitúa siete años antes y sigue al personaje de Ben Edwards (Taylor Kitsch) en su paso de los Navy SEAL a las operaciones encubiertas de la CIA. Pratt retoma su rol como James Reece, esta vez con una versión rejuvenecida gracias a un impecable trabajo de maquillaje.

Luke Hemsworth_Taylor Kitsch_Premiere The terminal list_AFP Jason Mendez
Luke Hemsworth y Taylor Kitsch posaron juntos en la alfombra roja del estreno mundial de The Terminal List: Dark Wolf en Nueva York

Luke Hemsworth y Taylor Kitsch posaron juntos en la alfombra roja del estreno mundial de The Terminal List: Dark Wolf en Nueva York

Cocreada por el autor Jack Carr y el showrunner David DiGilio­, Dark Wolf mantiene el foco en la autenticidad militar que caracterizó a la primera entrega, con veteranos de guerra reales como asesores y parte del elenco. El thriller explora el lado más oscuro de la guerra y sus consecuencias personales, con un reparto que suma nuevas caras, como Tom Hopper, Rona-Lee Shimon y Robert Wisdom.

Leé además

cromanon, la serie de prime video que reabre el debate sobre la tragedia que sacudio a argentina en 2004
Estreno

Cromañón, la serie de Prime Video que reabre el debate sobre la tragedia que sacudió a Argentina en 2004

Por Federica Chiarino Vanrell
netflix estreno un documental sobre american apparel, uno de los mas grandes fiascos de la moda
Recomendado

Netflix estrenó un documental sobre American Apparel, uno de los más grandes fiascos de la moda
Uma Thurman, una de las nuevas incorporaciones al elenco de la serie, asistió al estreno mundial de Dexter: Resurrection en Nueva York
El regreso del padre

La nueva serie ‘Dexter: Resurrection’ tuvo su estreno mundial en Nueva York

Por Redacción Galería
Tom Hopper_Laura Hopper_Premiere The terminal list_AFP Jason Mendez
Tom Hopper, una de las nuevas caras de The Terminal List, asistió al estreno de la nueva temporada acompañado de su esposa Laura

Tom Hopper, una de las nuevas caras de The Terminal List, asistió al estreno de la nueva temporada acompañado de su esposa Laura

Durante la presentación, Carr también adelantó que The Terminal List 2 se apartará del argumento de su segunda novela, True Believer, ya que algunos hechos de la ficción terminaron ocurriendo en la realidad. A pesar de eso, celebró el desafío creativo que implica adaptar sus libros a la pantalla y destacó el impacto visual de esta nueva temporada, con algunas escenas filmadas en África.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García