Así fue el estreno internacional de ‘The Terminal List: Dark Wolf’ en Nueva York

The Terminal List: Dark Wolf, la nueva serie de Prime Video, tuvo su avant première mundial el 4 de agosto en el Regal Times Square de Nueva York. Chris Pratt y Luke Hemsworth, dos de sus protagonistas, encabezaron el evento y hablaron sobre la intensa experiencia de rodaje y la hermandad que se forjó entre el elenco. La serie, precuela de The Terminal List, se sitúa siete años antes y sigue al personaje de Ben Edwards (Taylor Kitsch) en su paso de los Navy SEAL a las operaciones encubiertas de la CIA. Pratt retoma su rol como James Reece, esta vez con una versión rejuvenecida gracias a un impecable trabajo de maquillaje.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Luke Hemsworth_Taylor Kitsch_Premiere The terminal list_AFP Jason Mendez
Luke Hemsworth y Taylor Kitsch posaron juntos en la alfombra roja del estreno mundial de The Terminal List: Dark Wolf en Nueva York
AFP
Cocreada por el autor Jack Carr y el showrunner David DiGilio, Dark Wolf mantiene el foco en la autenticidad militar que caracterizó a la primera entrega, con veteranos de guerra reales como asesores y parte del elenco. El thriller explora el lado más oscuro de la guerra y sus consecuencias personales, con un reparto que suma nuevas caras, como Tom Hopper, Rona-Lee Shimon y Robert Wisdom.
Tom Hopper_Laura Hopper_Premiere The terminal list_AFP Jason Mendez
Tom Hopper, una de las nuevas caras de The Terminal List, asistió al estreno de la nueva temporada acompañado de su esposa Laura
AFP
Durante la presentación, Carr también adelantó que The Terminal List 2 se apartará del argumento de su segunda novela, True Believer, ya que algunos hechos de la ficción terminaron ocurriendo en la realidad. A pesar de eso, celebró el desafío creativo que implica adaptar sus libros a la pantalla y destacó el impacto visual de esta nueva temporada, con algunas escenas filmadas en África.