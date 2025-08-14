Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

El sector del Partido Nacional que cimentó el camino de Luis Lacalle Pou a la presidencia puede reconfigurar sus liderazgos y está a la expectativa de posibles movimientos

Cuando la campaña electoral empezaba a agitarse para encarar el camino a las elecciones internas de 2024, los dirigentes de la lista 404, el sector Aire Fresco del Partido Nacional, veían a su agrupación política como el “pulmón del gobierno”. Así lo definió el entonces ministro de Transporte, José Luis Falero, en un acto partidario en agosto de 2023 que bosquejaba la candidatura de Álvaro Delgado rumbo a la contienda presidencial. Aire Fresco encarnaba al oficialismo. Al movimiento hegemónico de los blancos. Desde esa estructura se había eyectado Luis Lacalle Pou a la presidencia y en su columna contenía a varios de los ministros y senadores claves de su administración.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Desde entonces ha habido cambios en la correlación de fuerzas del Partido Nacional. Aire Fresco, con Delgado a la cabeza, arrasó en las internas de junio —con 75% de los votos—, pero luego perdió pie en las nacionales de octubre contra Alianza País, el sector liderado por el senador Javier García que gracias a una serie de acuerdos estratégicos con otras agrupaciones nacionalistas se transformó en el más votado.

Ahora, con este mismo esquema en la puja de poderes y con Delgado como presidente del directorio, Aire Fresco está “en pausa”, dijeron a Búsqueda distintas fuentes blancas. Más allá de algunas reuniones de bancada parlamentaria, no ha habido una orgánica funcionando con periodicidad y para algunos de los dirigentes del sector han quedado en evidencia los distintos estilos políticos de Delgado y del senador Martín Lema, otro de los hombres fuertes de Aire Fresco.

Una fuente del sector recordó a Búsqueda que hubo dirigentes afines a Lema, como el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, que no acompañaron la candidatura de Delgado a la presidencia del directorio.