    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    El sector del Partido Nacional que cimentó el camino de Luis Lacalle Pou a la presidencia puede reconfigurar sus liderazgos y está a la expectativa de posibles movimientos

    Álvaro Delgado y Martín Lema 

    FOTO

    Adhoc- Javier Calvelo
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Cuando la campaña electoral empezaba a agitarse para encarar el camino a las elecciones internas de 2024, los dirigentes de la lista 404, el sector Aire Fresco del Partido Nacional, veían a su agrupación política como el “pulmón del gobierno”. Así lo definió el entonces ministro de Transporte, José Luis Falero, en un acto partidario en agosto de 2023 que bosquejaba la candidatura de Álvaro Delgado rumbo a la contienda presidencial. Aire Fresco encarnaba al oficialismo. Al movimiento hegemónico de los blancos. Desde esa estructura se había eyectado Luis Lacalle Pou a la presidencia y en su columna contenía a varios de los ministros y senadores claves de su administración.

    Desde entonces ha habido cambios en la correlación de fuerzas del Partido Nacional. Aire Fresco, con Delgado a la cabeza, arrasó en las internas de junio —con 75% de los votos—, pero luego perdió pie en las nacionales de octubre contra Alianza País, el sector liderado por el senador Javier García que gracias a una serie de acuerdos estratégicos con otras agrupaciones nacionalistas se transformó en el más votado.

    Ahora, con este mismo esquema en la puja de poderes y con Delgado como presidente del directorio, Aire Fresco está “en pausa”, dijeron a Búsqueda distintas fuentes blancas. Más allá de algunas reuniones de bancada parlamentaria, no ha habido una orgánica funcionando con periodicidad y para algunos de los dirigentes del sector han quedado en evidencia los distintos estilos políticos de Delgado y del senador Martín Lema, otro de los hombres fuertes de Aire Fresco.

    Una fuente del sector recordó a Búsqueda que hubo dirigentes afines a Lema, como el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, que no acompañaron la candidatura de Delgado a la presidencia del directorio.

    En las últimas semanas, los corrillos políticos de los blancos se llenaron de rumores sobre posibles movimientos en la interna de Aire Fresco. Pero según pudo saber Búsqueda, no está previsto que algo de esto ocurra al menos este año, mientras se aguarda por reuniones de reconfiguración del sector entre Lema y Delgado.

