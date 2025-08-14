  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    El diputado oficialista Joaquín Garlo defendió la medida que estudia el Ministerio de Economía, tras las críticas de legisladores del Partido Nacional que la calificaron de “kirchnerismo tributario”

    Diputado del MPP Joaquín Garlo&nbsp;

    Diputado del MPP Joaquín Garlo 

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los planes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aumentar los gravámenes a la rentabilidad generada por los depósitos y las inversiones de residentes de Uruguay en el exterior —una medida que el equipo económico estudia incluir en el proyecto de ley de Presupuesto—, generó reacciones de la oposición. El diputado del Partido Nacional Diego Echeverría opinó que era “peligroso”, especialmente en Maldonado, y que, si se concretaba, era “matar la gallina de los huevos de oro”.

    “Es kirchnerismo tributario que atenta contra la inversión y el empleo”, escribió en la red X. El senador nacionalista Sebastián da Silva coincidió con las críticas: “Exacto. Un martillazo en el dedo”, respondió en la misma red.

    Leé además

    las plataformas digitales y una oportunidad historica para uruguay
    Opinión y Análisis

    Las plataformas digitales y una oportunidad histórica para Uruguay

    Por Ernesto Fernández Polcuch
    La Agencia Mundial Antidopaje prevé que Uruguay realice modificaciones en los organismos y programas que controlan el dopaje
    Deportes

    Uruguay prevé cambios en sus políticas de dopaje, al límite con las exigencias de los rectores internacionales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Embed

    “El diputado Echeverría está mal asesorado” y tiene “un error conceptual”, respondió el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Joaquín Garlo. “Los intereses de depósitos en el exterior y los dividendos de acciones por depósitos en el exterior están grabados por IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) desde el año 2011”, dijo, al ser consultado por Búsqueda.

    “Lo que el MEF está evaluando es la posibilidad de gravar las ganancias de capital por IRPF de aquellas inversiones que se desarrollan en el exterior. Hoy por hoy, esas ganancias de capital, si son de activos financieros que están en el país, ya están gravadas, pero, si están en el exterior, no. Entonces, hay una discriminación en favor del ahorro nacional, contra del ahorro en el exterior. Lo que se plantea (es) ajustar ese error de diseño que lleva a esta situación”, siguió Garlo.

    Según informó Búsqueda la semana pasada, la idea apunta a un capital que asciende a casi US$ 62.000 millones, según informó el MEF en una respuesta a un pedido de informes del diputado comunista Bruno Giometti. La cartera tiene en consideración hacer ajustes en el IRPF para gravar estas ganancias de capital que quedaron sin alcanzar cuando el tributo se instauró tras la reforma del 2007.

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga