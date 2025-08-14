Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

“Es kirchnerismo tributario que atenta contra la inversión y el empleo”, escribió en la red X. El senador nacionalista Sebastián da Silva coincidió con las críticas: “Exacto. Un martillazo en el dedo”, respondió en la misma red.
Esto es, si se concreta, matar la gallina de los huevos de oro. Es kirchnerismo tributario que atenta contra la inversión y el empleo. Es la inseguridad jurídica y financiera de poner la ideología antes que la realidad. En todo el país es peligroso, pero en Maldonado aún más https://t.co/fCJttUfmUo
“El diputado Echeverría está mal asesorado” y tiene “un error conceptual”, respondió el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Joaquín Garlo. “Los intereses de depósitos en el exterior y los dividendos de acciones por depósitos en el exterior están grabados por IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) desde el año 2011”, dijo, al ser consultado por Búsqueda.
“Lo que el MEF está evaluando es la posibilidad de gravar las ganancias de capital por IRPF de aquellas inversiones que se desarrollan en el exterior. Hoy por hoy, esas ganancias de capital, si son de activos financieros que están en el país, ya están gravadas, pero, si están en el exterior, no. Entonces, hay una discriminación en favor del ahorro nacional, contra del ahorro en el exterior. Lo que se plantea (es) ajustar ese error de diseño que lleva a esta situación”, siguió Garlo.
Según informó Búsqueda la semana pasada, la idea apunta a un capital que asciende a casi US$ 62.000 millones, según informó el MEF en una respuesta a un pedido de informes del diputado comunista Bruno Giometti. La cartera tiene en consideración hacer ajustes en el IRPF para gravar estas ganancias de capital que quedaron sin alcanzar cuando el tributo se instauró tras la reforma del 2007.