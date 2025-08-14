Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

El diputado oficialista Joaquín Garlo defendió la medida que estudia el Ministerio de Economía, tras las críticas de legisladores del Partido Nacional que la calificaron de “kirchnerismo tributario”

Los planes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aumentar los gravámenes a la rentabilidad generada por los depósitos y las inversiones de residentes de Uruguay en el exterior —una medida que el equipo económico estudia incluir en el proyecto de ley de Presupuesto—, generó reacciones de la oposición. El diputado del Partido Nacional Diego Echeverría opinó que era “peligroso”, especialmente en Maldonado, y que, si se concretaba, era “matar la gallina de los huevos de oro”.

“Es kirchnerismo tributario que atenta contra la inversión y el empleo”, escribió en la red X. El senador nacionalista Sebastián da Silva coincidió con las críticas: “Exacto. Un martillazo en el dedo”, respondió en la misma red.

"Es kirchnerismo tributario que atenta contra la inversión y el empleo", escribió en la red X. El senador nacionalista Sebastián da Silva coincidió con las críticas: "Exacto. Un martillazo en el dedo", respondió en la misma red.

"El diputado Echeverría está mal asesorado" y tiene "un error conceptual", respondió el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Joaquín Garlo. "Los intereses de depósitos en el exterior y los dividendos de acciones por depósitos en el exterior están grabados por IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) desde el año 2011", dijo, al ser consultado por Búsqueda.

“Lo que el MEF está evaluando es la posibilidad de gravar las ganancias de capital por IRPF de aquellas inversiones que se desarrollan en el exterior. Hoy por hoy, esas ganancias de capital, si son de activos financieros que están en el país, ya están gravadas, pero, si están en el exterior, no. Entonces, hay una discriminación en favor del ahorro nacional, contra del ahorro en el exterior. Lo que se plantea (es) ajustar ese error de diseño que lleva a esta situación”, siguió Garlo.