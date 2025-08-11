  • Cotizaciones
    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    El ministro de Educación y Cultura dijo que "las implicancias en que se dio la decisión" por la que Fernanda Kosak dejó de integrar el panel de Buscadores le produjeron "reparos"

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La desvinculación laboral es analizada por la Asesoría Jurídica del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) —el servicio que administra Canal 5 y las radios públicas—, que a principios de agosto tomó declaración a Kosak, informaron fuentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y confirmó la periodista a Búsqueda.

    El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, había informado el 28 de julio en entrevista con Noticias 5, el informativo que se emite por la señal estatal, que el Secan estaba analizando si, “desde el punto de vista jurídico”, se había cometido una censura. Mahía dijo que era “un tema delicado” y dio su punto de vista personal: “Las implicancias en las que se dio la decisión me generaron reparos, pero las canalizamos a través de donde tenemos que canalizarlas, que es a través de la propia dirección del canal”.

    “En este caso se tiene que configurar muy expresamente” la censura para adoptar una resolución “porque va de los dos lados, es decir, va de que alguien emitió una opinión en otro medio y generó una consecuencia aparente en este, y también en no censurar a quienes tienen programas y contratan con el Estado”, explicó el ministro, que estuvo en contacto con las autoridades del Secan por este tema.

    “Si bien es un programa que se hace en un canal del Estado, es un contrato que tiene un privado, y dentro de ese contrato privado hay decisiones sobre qué se emite y qué no”, señaló el jerarca. Mahía expresó que “es un pretil delgado” en el que se paran y que el tema “está en análisis y seguramente va a tener algún tipo de respuesta por parte de las autoridades”.

    Por otro lado, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, cursó el 3 de julio un pedido de informes al MEC con destino al Secan y Canal 5 en el que plantea una serie de interrogantes sobre la desvinculación.

    Conformidad “en principio”

    La presidenta del Secan, Erika Hoffmann, dijo hace un mes a Búsqueda que “en principio las explicaciones” que dio Gorzy sobre la desvinculación de Kosak “conformaron” a las autoridades públicas. El conductor y titular del programa alegó que “se viralizó un editorial” de Kosak en su streaming, en el que algunas de sus expresiones no “cayeron bien” entre los televidentes de Buscadores, que “son de otra generación”.

    Gorzy agregó que las palabras de la periodista “no contribuyeron a generar la imagen de panelista” del programa emitido en Canal 5 y negó que haya dejado de convocarla por decir que Israel comete “un genocidio”.

    Kosak no presentó ningún reclamo ante Canal 5 ni ante el Secan, pero a principios de agosto la Asesoría Jurídica del Secan le tomó declaración.

    La periodista había informado el 3 de julio, también en Dopamina, que tanto el editorial que realizó el 22 de mayo como un posterior mensaje de WhatsApp de su autoría que circuló entre la colectividad judía que integra “le llegaron a Sergio Gorzy, que se sintió ofendido, dolido y personalmente atacado” por su “explicación”. Sostuvo que “después de eso” tuvieron “una larga conversación” en la que el director y conductor de Buscadores le dijo que “estaba en shock” y que “por ahora no iba a estar más convocada”. Sin embargo, “ese ‘por ahora’ se tornó para siempre”, acotó Kosak.

    La periodista aclaró que no quería “ahondar” en el tema ni victimizarse: “Es su programa; no es Canal 5 ni VTV. Él lleva a quien quiera, y esto tampoco es un descargo contra él”.

    Buscadores es una coproducción de Canal 5, contrata el espacio de lunes a viernes de 14 a 16 horas y, además, se retransmite por VTV.

