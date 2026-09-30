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El histórico regreso de Madonna a los VMAs y su triunfo junto con Taylor Swift

Las cantantes pop se llevaron las principales estatuillas de la ceremonia que premia a los mejores videos musicales y artistas de la industria

Tras 23 años sin participar en los MTV Video Music Awards, Madonna fue la encargada de abrir la ceremonia con un provocador e impactante espectáculo.

Tras 23 años sin participar en los MTV Video Music Awards, Madonna fue la encargada de abrir la ceremonia con un provocador e impactante espectáculo.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Pasaron 23 años desde aquel momento en los MTV Video Music Awards (VMA) que quedó por siempre grabado en la memoria de la cultura pop: el beso entre Madonna y Britney Spears. Desde entonces, la reina del pop no volvió a formar parte de estos premios anuales que reconocen a los mejores videos musicales y artistas de la industria. Este año no solo regresó, sino que su participación volvió a ser histórica.

Tanto Madonna como Taylor Swift se coronaron como las grandes ganadoras. La primera, que llegó como la artista más nominada de la edición con Confessions II, su último disco tras siete años, terminó llevándose siete galardones, incluido el de Artista del año, Mejor coreografía (por el videoclip Danceteria) y Mejor colaboración por la canción Bring your love junto con Sabrina Carpenter.

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La reina del pop se llevó siete estatuillas, entre ellas, una a la Mejor colaboración por la canción Bring to love, junto con Sabrina Carpenter.

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Pero su regreso a los VMA no se destacó solo por los premios que recibió, sino también por su actuación en vivo, con una puesta en escena y un vestuario que remitieron a distintas etapas de su carrera.

Taylor Swift fue la otra gran ganadora de la noche y se llevó el premio al Video del año por The Fate of Ophelia, entre otros.

Taylor Swift fue la otra gran ganadora de la noche y se llevó el premio al Video del año por The Fate of Ophelia, entre otros.

Taylor Swift, por su parte, se llevó el premio al Video del año por The Fate of Ophelia y Mejor dirección por Opalite, y se convirtió, además, en la primera persona en recibir el premio recién inaugurado al flamante Artist Director Honors, un reconocimiento para destacar la trayectoria de los artistas detrás de cámara y su aporte al desarrollo de los videoclips y su narrativa visual.

Los exintegrantes de Nirvana Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario para recibir un premio en homenaje a la banda.

Los exintegrantes de Nirvana Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario para recibir un premio en homenaje a la banda.

La noche reservó además un espacio para homenajear al grupo musical Nirvana. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, exintegrantes de la banda, recibieron el Video Vanguard Award, que reconoció el legado audiovisual de la banda, mientras que Kurt Cobain (fallecido en 1994) protagonizó el homenaje en un video que mostró imágenes suyas hablando sobre el proceso creativo detrás de canciones como Smells Like Teen Spirit o Come as You Are.

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