El histórico regreso de Madonna a los VMAs y su triunfo junto con Taylor Swift

Las cantantes pop se llevaron las principales estatuillas de la ceremonia que premia a los mejores videos musicales y artistas de la industria

Tras 23 años sin participar en los MTV Video Music Awards, Madonna fue la encargada de abrir la ceremonia con un provocador e impactante espectáculo.

Pasaron 23 años desde aquel momento en los MTV Video Music Awards (VMA) que quedó por siempre grabado en la memoria de la cultura pop: el beso entre Madonna y Britney Spears. Desde entonces, la reina del pop no volvió a formar parte de estos premios anuales que reconocen a los mejores videos musicales y artistas de la industria. Este año no solo regresó, sino que su participación volvió a ser histórica.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Tanto Madonna como Taylor Swift se coronaron como las grandes ganadoras. La primera, que llegó como la artista más nominada de la edición con Confessions II, su último disco tras siete años, terminó llevándose siete galardones, incluido el de Artista del año, Mejor coreografía (por el videoclip Danceteria) y Mejor colaboración por la canción Bring your love junto con Sabrina Carpenter.

Leé además Carta de la editora Reinventar el lugar que nos da la edad

La reina del pop se llevó siete estatuillas, entre ellas, una a la Mejor colaboración por la canción Bring to love, junto con Sabrina Carpenter. Pero su regreso a los VMA no se destacó solo por los premios que recibió, sino también por su actuación en vivo, con una puesta en escena y un vestuario que remitieron a distintas etapas de su carrera.

Taylor Swift fue la otra gran ganadora de la noche y se llevó el premio al Video del año por The Fate of Ophelia, entre otros. Taylor Swift, por su parte, se llevó el premio al Video del año por The Fate of Ophelia y Mejor dirección por Opalite, y se convirtió, además, en la primera persona en recibir el premio recién inaugurado al flamante Artist Director Honors, un reconocimiento para destacar la trayectoria de los artistas detrás de cámara y su aporte al desarrollo de los videoclips y su narrativa visual.