El humilde club de fútbol Wrexham AFC sueña en grande desde que lo compraron dos actores de Hollywood

Parece una historia de película y, casualidad o no, es protagonizada por actores. En 2020, a Rob McElhenney­, conocido por su participación en It’s Always Sunny in Philadelphia, le hablaron sobre el Wrexham AFC, un humilde club de fútbol de Gales, con 150 años de historia y una base de hinchas fieles, aunque hundido en el difícil ascenso británico.

Sin ser un fanático del fútbol, enseguida se interesó en el equipo, cuya trayectoria le recordó a la de sus queridos Eagles de la NFL, el principal equipo de su Filadelfia natal. Sin pensarlo mucho, le escribió un mensaje a Ryan Reynolds , a quien admiraba pero no conocía personalmente, y le propuso comprar el equipo. Su colega se sintió atraído de inmediato por la propuesta.

Pero el estilo de dirección de McElhenney y Reynolds difiere de todas las anteriores. No solo intentan hacer crecer al equipo desde lo económico y deportivo, sino que buscan un desarrollo paulatino y sustentable, poniendo en el centro a la comunidad de Wrexham.

Para ello, estrenaron la serie Welcome to Wrexham, que muestra los entretelones del equipo, tanto en la cancha como en las oficinas, y expone cómo es el vínculo de los actores con empleados y fanáticos. Este formato refleja la evolución de una relación que ha ido mutando. El idilio que hoy viven los hinchas con los actores no siempre fue tal, ya que en los primeros meses fueron recibidos con cierto escepticismo; el club estaba prácticamente en quiebra y sus nuevos accionistas, además de tener nula experiencia en el negocio, llamaban soccer al fútbol.

Pero tuvieron la humildad o inteligencia de asumir sus limitaciones y contratar profesionales idóneos para cada puesto, como es el caso de Shaun Harvey, exejecutivo de la English Football League; Peter Moore, ex director ejecutivo de Liverpool, y Michael Williamson­, con trayectoria en el Inter de Milán­ y el fútbol de Estados Unidos. Este último fue nombrado CEO y su experiencia internacional fue clave para desarrollar una estrategia de expansión global.

ciudad de wrexham.jpeg La ciudad de Wrexham, al norte de Gales, de raíces industriales y fuerte espíritu comunitario

Aunque, como ocurre en todo negocio que involucra pasiones, todo éxito está sujeto a lo que sucede en la cancha, y fue ahí donde rápidamente McElhenney y Reynolds se ganaron el corazón de los galeses.

Año tras año, torneo tras torneo, fueron alcanzando sus objetivos deportivos, haciendo parecer sencillo el tan complicado ascenso británico. Así, Wrexham logró ir sorteando las diferentes categorías hasta lograr el reciente ascenso a la Football League Championship, liga que precede a la prestigiosa Premier League­ (primera división inglesa).

Este último hito, conseguido de forma anticipada tras una contundente victoria sobre el Charlton Athletic, selló el tercer ascenso consecutivo y llevó al equipo a ocupar las portadas de los más prestigiosos medios deportivos.

Wrexham campeon.jpg Los actores celebran el ascenso a la segunda categoría inglesa

“Hace unos años, si me hubieras dicho que lloraría de alegría por un partido de fútbol en el norte de Gales, serías Rob McElhenney. Felicidades al Wrexham y a mi copresidente. ¡Hagan que la ciudad vuele! Este es el viaje de nuestras vidas”, declaró el actor de Deadpool tras el logro.

Para celebrar y preparar los próximos desafíos, el Wrexham AFC realizará una gira por Australia y Nueva Zelanda en julio, enfrentándose a equipos de la A-League como Melbourne­ Victory, Sydney FC y Wellington Phoenix. Esta gira busca expandir la marca y conectar con fanáticos internacionales.

En paralelo, la dirección del equipo trabaja en la búsqueda de refuerzos y suenan nombres con historia en Premier League, como Jamie Vardy, Callum Wilson o Jonny Evans, por más que el entrenador Phil Parkinson prioriza un plantel “sin superestrellas ni egos”.

De la cancha a la pantalla

El éxito del Wrexham no podría entenderse sin Welcome to Wrexham, documental en el que, con una narrativa muy cinematográfica, se ahonda en la vida cotidiana de los jugadores (y qué lejos están de ser millonarios). La serie, disponible en Prime Video, aborda temas como las lesiones, la salud mental, el desamor, el duelo, el cáncer, la discapacidad, el autismo, el vandalismo en el deporte y la muerte fetal.

Sam Smith .jpeg Sam Smith gritando un gol clave ante el Charlton Athletic

Con testimonios de futbolistas, familiares, entrenadores y empleados del club, se presentan los desafíos profesionales económicos vinculados a las categorías bajas del fútbol inglés. Escenas en pubs, escuelas y hogares retratan al club como un pilar de identidad en una ciudad posindustrial marcada por el abandono económico, mientras las historias de sus fanáticos reflejan la esperanza que depositan en el equipo cada fin de semana.

La frutilla de la torta son las apariciones de Reynolds y McElhenney que, cargados de humor y autenticidad, explican cómo equilibran su carrera actoral con la gestión del club y dejan entrever sus dudas, fracasos y aprendizajes durante la experiencia.

Caravana .jpeg El Wrexham festejó su último logro recorriendo las calles de la ciudad en una caravana que reunió a miles de fanáticos

Mediatización e impacto comunitario

Como si se tratase de una alfombra roja, han desfilado por el Racecourse Ground, estadio del Wrexham, estrellas del cine como Will Ferrell, Paul Rudd, Hugh Jackman, Eva Longoria, Kit Harington (John Snow en Game of Thrones) y Emma Corrin (Diana en The Crown), la actriz y esposa de Reynolds, Blake Lively, y el luchador de UFC Conor McGregor.

Incluso el príncipe Guillermo de Gales mostró su apoyo al equipo cuando el 1 de marzo de 2024, durante las celebraciones del Día de San David, visitó la ciudad de Wrexham y compartió una bebida con McElhenney en el pub The Turf, próximo al estadio. En esa ocasión, el príncipe recibió como obsequio una camiseta del equipo con su nombre en la espalda y destacó el impacto positivo que el club ha tenido en la comunidad desde que los actores entraron a escena.

Guillermo visita.jpeg El príncipe Guillermo de Gales visitó las instalaciones del equipo y valoró el aporte del club a la comunidad

En este sentido, el documental logró poner a Wrexham en el mapa, atrayendo a miles de fanáticos interesados en explorar el estadio, el club y la ciudad, lo que impulsó el turismo y generó beneficios para los negocios locales.

A su vez, la institución lleva adelante varios programas para socios y habitantes de Wrexham­. En materia deportiva, el club organiza prácticas de fútbol caminando (una variante con foco en la salud) para adultos mayores y con párkinson, sesiones para niños con autismo y personas en sillas de rueda, a la vez que está fuertemente comprometido con la educación y el empoderamiento juvenil.

Goles y billetes

El proyecto no solo es un éxito desde lo deportivo, sino que también destaca por su rentabilidad. En menos de cinco años, la institución pasó de estar valuada en 2 millones de libras a tener un valor total estimado de más 100 millones, lo que representa un crecimiento de 4.900%.

Esto se atribuye a diversas estrategias implementadas por los propietarios, siendo la principal la realización de la serie documental. Pero, además, desde el arribo de los estadounidenses, los seguidores en las redes sociales aumentaron considerablemente (1.040% en Twitter y 3.111% en Instagram).

Wrexham festejo.jpg Futbolistas de Wrexham AFC festejan su tercer ascenso consecutivo en el Racecourse Ground

De esta forma, Wrexham logró acceder a importantes acuerdos comerciales, con marcas que nunca antes se hubieran interesado en un equipo menor, como TikTok, Expedia, HP, United Airlines y Aviation American Gin (compañía que Reynolds vendió a Diageo en 2020).

Tal fue el éxito y la notoriedad de este negocio que Reynolds y McElhenney siguieron invirtiendo en fútbol. En 2024, adquirieron una participación minoritaria del club mexicano Necaxa con otros inversores, como la actriz Eva Longoria y el exfutbolista Mesut Özil, y a principios de este año, se unieron al consorcio Tylis-Porter Group, que adquirió el equipo colombiano La Equidad, de Bogotá. El tiempo dirá si serán capaces de replicar el fenómeno de Wrexham y escribir más historias de éxito en el fútbol.