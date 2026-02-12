Todo aquello que nos une

Tal como ocurre con los candidatos de los partidos políticos antes de las elecciones, se trata de intentar pescar fuera de la pecera propia; si mi público consolidado es, supongamos, conservador y quiero ampliar mi mercado, tengo que lanzar mensajes que no alienen a quienes no son aún mi público

En agosto de 2016 Colin Kaepernick, entonces mariscal de campo del equipo de fútbol americano San Francisco 49ers, decidió arrodillarse mientras se ejecutaba el himno de Estados Unidos, al comienzo de un partido de liga. Para quien no conozca el detalle, el vínculo entre la liga de fútbol americano, la NFL, y el ejército de EE.UU. es tan fuerte que ese momento del himno, en el arranque de los partidos, suele ser una suerte de desfile militar. En aquel 2016 Kaepernick protestaba contra la violencia que la policía ejercía contra los afroamericanos y, más en general, contra la injustica social que persiste en su país.

La acción del jugador fue seguida por otros deportistas y, con su gesto, Kaepernick contribuyó a darle visibilidad a los problemas que denunciaba. Al mismo tiempo ese gesto fue el que terminó con su carrera deportiva, ya que no volvió a jugar después de concluida esa temporada. La acción de arrodillase antes de los partidos fue asumida e impuesta después por la Premier League inglesa, convirtiendo ese costosísimo acto de rebeldía individual en una imposición institucional, compulsiva para todos y sin el menor costo social y profesional para nadie. Cuatro años más tarde, a la luz de los incidentes relacionados con el asesinato de George Floyd, las autoridades de la NFL dieron públicamente la razón a las protestas y al mariscal de campo, pero ya era demasiado tarde. Para Kaepernick, no para la NFL.

Fast-forward hasta el domingo pasado. Medio tiempo del Super Bowl, se presenta el artista global más popular de los últimos tiempos. Se llama Bad Bunny y es puertorriqueño, es decir, estadounidense. Como estadounidenses son los 50 millones que usan habitualmente el español para comunicarse en ese país. Sin embargo, en unos EE.UU. gobernados por un sector político abiertamente xenófobo y racista, en donde las autoridades no han tenido el menor problema en pasarse su propia legalidad por el arco de triunfo en lo que refiere a la persecución basada en la “apariencia delictiva” de los rasgos latinos, la presencia de Bud Bunny iba a ser polémica. No para el músico, quien públicamente ha sido crítico, sobre todo en los últimos tiempos, con el trato que el gobierno de su país dispensa a la población de origen latino. Polémica para la NFL, quien con la presencia de ese artista podía llegar a molestar al núcleo duro de su público, eventualmente conservador y más alineado con las ideas (es un decir) del Make America Great Again (MAGA) del presidente anaranjado. Ahora, ¿será tan así?

Desde hace años la NFL, que fue muy criticada cuando el incidente de Kaepernick, ha venido intentando entrar en mercados que se le resisten, como el de America Latina y el europeo, en donde hace unos años tuvo una franquicia que, pese a la fuerte inversión que se hizo, nunca llegó a cuajar. Al mismo tiempo, las sensibilidades en torno a la diversidad en EE.UU. han cambiado, y no hacia un punto de encuentro, precisamente. La segunda presidencia de Donald Trump se ha caracterizado por su capacidad de polarizar las opiniones en el país y por la radicalidad de su mirada “blancocentrista”, basada en la convicción de que el suyo es un país en el que, si bien no es del todo blanco, es natural y deseable que sean los blancos quienes lleven la batuta. Quienes deciden dónde se trazan los límites de lo que es americano y lo que no lo es. De forma completamente ajena a lo que sea que diga la constitución del país, obviamente. Esta visión, si bien puede lograr encantar a unos cuantos (quizá a una mayoría), también deja fuera a mucha gente. La NFL, como todo negocio y espectáculo que se pretenda popular, ha tomado en los últimos años buena cuenta de eso.

Tal como ocurre con los candidatos de los partidos políticos antes de las elecciones, se trata de intentar pescar fuera de la pecera propia. Si mi público consolidado es, supongamos, conservador y quiero ampliar mi mercado, tengo que lanzar mensajes que no alienen a quienes no son aún mi público. Quizá eso explique por qué en la última década los espectáculos del medio tiempo del Super Bowl, el momento publicitario más caro del mundo, han sido dominados por artistas afroamericanos y/o latinos. En ese sentido, el mensaje de la NFL ha sido consistente: sí, somos conservadores y patriotas como el mejor, pero en nuestros corazones (y en nuestras billeteras) hay espacio para todos.