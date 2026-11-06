El papa León XIV aterriza en Uruguay y comienza su agenda oficial

El papa León XIV llegó este viernes por la tarde a Uruguay, en el marco de una gira por América del Sur que también incluirá Argentina y Perú.
El pontífice arribó este viernes al aeropuerto de Carrasco; durante su estadía se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y participará en distintas actividades religiosas en Montevideo, Paysandú y Florida
El papa León XIV llegó este viernes por la tarde a Uruguay, en el marco de una gira por América del Sur que también incluirá Argentina y Perú.
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El avión que trasladó al pontífice desde Roma aterrizó a las 16.30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde fue recibido por autoridades nacionales y representantes de la Iglesia católica. Se trata de la primera visita de un papa al país desde los viajes de Juan Pablo II, en 1987 y 1988.
Tras su llegada, el pontífice se trasladó hacia la Plaza Independencia, donde está prevista la ceremonia oficial de bienvenida, con la presencia del presidente Yamandú Orsi. En ese lugar también mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
Más tarde, a las 18.15, tiene previsto reunirse en privado con Orsi en el edificio José Artigas. La primera jornada terminará con una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo.
La visita del pontífice se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre e incluirá actividades en tres departamentos.
Este sábado viajará a Paysandú para celebrar una misa y luego regresará a Montevideo, donde participará en un encuentro con la comunidad de Casavalle, otro con representantes del ámbito educativo y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.
El domingo encabezará una misa en Florida, en el marco de la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, antes de partir hacia Buenos Aires.