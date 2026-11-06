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    El papa León XIV aterriza en Uruguay y comienza su agenda oficial

    El pontífice arribó este viernes al aeropuerto de Carrasco; durante su estadía se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y participará en distintas actividades religiosas en Montevideo, Paysandú y Florida

    &nbsp;El papa León XIV saluda a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco.

     El papa León XIV saluda a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco.

    FOTO

    EFE/ Raúl Martínez
    El papa León XIV desciende del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes, en Carrasco.

    El papa León XIV desciende del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes, en Carrasco.

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    EFE/ Raúl Martínez
    El papa León XIV (i) saluda al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (c), a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco.

    El papa León XIV (i) saluda al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (c), a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco.

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    EFE/ Raúl Martínez
    El papa León XIV (c-i) saluda a un grupo de niños a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes, en Carrasco.

    El papa León XIV (c-i) saluda a un grupo de niños a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes, en Carrasco.

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    EFE/ Raúl Martínez
    El papa León XIV (c-i) reacciona junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (d), a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

    El papa León XIV (c-i) reacciona junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (d), a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

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    EFE/ Raúl Martínez
    &nbsp;El papa León XIV habla con Yamandú Orsi, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

     El papa León XIV habla con Yamandú Orsi, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

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    EFE/ Raúl Martínez
    El papa León XIV sube a un automóvil en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para poner rumbo a la Plaza Independencia, lugar donde se realizará la ceremonia de bienvenida.

    El papa León XIV sube a un automóvil en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para poner rumbo a la Plaza Independencia, lugar donde se realizará la ceremonia de bienvenida.

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    EFE/ Raúl Martínez
    El avión que transporta al papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco.

    El avión que transporta al papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco.

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    EFE/ Raúl Martínez
    Montevideo recibe 38 años después de la última visita de un pontífice, al papa León XIV, cuya llegada despierta expectación entre creyentes y curiosos y moviliza a una capital en el inicio de su primera visita apostólica a Uruguay.

    Montevideo recibe 38 años después de la última visita de un pontífice, al papa León XIV, cuya llegada despierta expectación entre creyentes y curiosos y moviliza a una capital en el inicio de su primera visita apostólica a Uruguay.

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    EFE/ Raúl Martínez
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El papa León XIV llegó este viernes por la tarde a Uruguay, en el marco de una gira por América del Sur que también incluirá Argentina y Perú.

    El avión que trasladó al pontífice desde Roma aterrizó a las 16.30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde fue recibido por autoridades nacionales y representantes de la Iglesia católica. Se trata de la primera visita de un papa al país desde los viajes de Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

    Tras su llegada, el pontífice se trasladó hacia la Plaza Independencia, donde está prevista la ceremonia oficial de bienvenida, con la presencia del presidente Yamandú Orsi. En ese lugar también mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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    La visita del pontífice se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre e incluirá actividades en tres departamentos.

    Este sábado viajará a Paysandú para celebrar una misa y luego regresará a Montevideo, donde participará en un encuentro con la comunidad de Casavalle, otro con representantes del ámbito educativo y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

    El domingo encabezará una misa en Florida, en el marco de la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, antes de partir hacia Buenos Aires.

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