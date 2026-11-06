Una “calma tensa” se siente en las calles de Paysandú a pocas horas de la llegada del papa León XIV

A pocas horas de la llegada de León XIV , Paysandú todavía no muestra grandes cambios en el movimiento de sus calles. Durante la tarde del jueves no se veía una presencia importante de visitantes ni de grupos que llegaran para participar de la misa.

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La expectativa, de todos modos, ya se hace notar. Está en los comercios decorados, las banderas que aparecen en las viviendas y el trabajo de los que apuran los últimos preparativos para recibir al pontífice.

En la calle 18 de Julio, principal avenida de la ciudad, el tradicional postre chajá también se sumó a la visita con una edición especial que despertó el interés de los clientes, según contó a Búsqueda una de las vendedoras. La presencia policial también es más visible, con patrullas que recorren las calles, mientras que en la ruta de acceso a Paysandú el Ejército realiza controles de seguridad.

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La Basílica Nuestra Señora del Rosario es uno de los lugares donde la llegada se vive con más intensidad. Los últimos preparativos reúnen a decenas de voluntarios que organizan bolsas, sombrillas, sillas y cargan camiones que luego irán al Parque París Londres, donde León XIV celebrará su primera misa en Latinoamérica ante miles de personas este sábado.

El párroco de la Basílica, Miguel Suárez, resume lo que se vive en la ciudad en estas horas con una expresión que pinta bastante bien lo que ocurre en Paysandú. “Noto una calma tensa. La gente está expectante. Hay mucha demanda de trabajo. Hay mucha gente queriendo acceder a tener silla, a ocupar los primeros lugares en el parque, a tener toda la información”, cuenta a Búsqueda .

Dos policías patrullan el centro de Paysandú. Búsqueda

Una ciudad preparada para recibir a 40.000 personas

La organización espera una concurrencia cercana a las 40.000 personas, según las estimaciones que maneja Suárez. Hasta ahora, unas 30.000 estaban registradas para participar en la misa, aunque las inscripciones seguían creciendo “a un ritmo alto”, contó. La Intendencia también tenía contabilizadas 80 excursiones nacionales e internacionales, entre ellas varias procedentes de Brasil.

“El desafío no pasa solamente por recibir a los peregrinos, sino por ordenar su llegada y posterior salida. Es mucha gente que va a llegar toda junta. Va a querer ingresar toda a la vez y llegar a los primeros puestos. Y después van a querer salir todos”, explica el sacerdote.

Miles de argentinos también llegarán a Paysandú para participar de la misa. Muchos cruzarán el puente internacional que une la ciudad con Colón.

La preparación comenzó hace tres meses y, según Suárez, “exigió un esfuerzo importante” de la Iglesia y de las autoridades departamentales. “Desde el momento que se dijo que venía a Paysandú, todo fue una alegría bárbara. Después nos fuimos dando cuenta y tomando conciencia de lo que implicaba preparar una visita papal. Hace tres meses que estamos trabajando a full”, señala.

El escenario donde el papa celebrará la misa en Paysandú, visto desde un dron. EITAN ABRAMOVICH / AFP

Del aeropuerto al Parque París Londres

El sábado, León XIV llegará al aeropuerto de Paysandú a las 9.10. Según el recorrido previsto, un avión trasladará al pontífice y otro llevará a integrantes de la prensa internacional. Desde el aeropuerto hasta el Parque París Londres hay unos cuatro kilómetros que los hará en un coche.

Ahí comenzará la actividad pública. El papa subirá al papamóvil para recorrer el predio y saludar a los asistentes antes de celebrar una misa prevista entre las 10 y las 11.30.

La organización también deberá estar pendiente del tiempo. El Instituto Uruguayo de Meteorología anunció lluvias y tormentas para la madrugada y la mañana del sábado. Las condiciones comenzarían a mejorar recién a partir del mediodía, por lo que la celebración podría desarrollarse bajo condiciones meteorológicas complicadas.

La Basílica de Paysandú, donde el papa rezará en privado después de la misa multitudinaria. Búsqueda

Una visita privada a la Basílica

Después de la misa, León XIV se trasladará directamente a la Basílica. Será una visita breve y privada.

Suárez será uno de los pocos que compartirán ese momento con el pontífice. “Va a ser un momento privado. Él va a entrar a la Basílica y va a haber un poquito de música de fondo con el órgano precioso que tenemos. Cuando llegue adelante se hará un momento de silencio. Él tendrá su momento de oración en el reclinatorio. Solo”, explica.

Después de rezar, el pontífice va a hacer una ofrenda floral a la Virgen del Rosario. El párroco también espera que el papa rece frente a una imagen de monseñor Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay y actualmente beato.

La intención es que esa imagen quede en la Basílica como recuerdo de la visita. También espera que sirva “para impulsar la devoción a Jacinto Vera y mantener vivo el deseo de que sea canonizado”.

Una placa para recordar la visita

Al salir de la Basílica, León XIV también descubrirá una placa en el atrio para recordar su visita y la misa celebrada en el Parque París Londres. El templo es uno de los edificios más representativos de Paysandú y está ligado a episodios importantes de su historia, como la Defensa de la ciudad. “Es un lugar histórico, un ícono de la ciudad”, comenta Suárez.

Después, el papa se acercará a la plaza Constitución, ubicada frente a la Basílica, donde está previsto que bendiga a la ciudad y salude a algunas de las personas presentes.

Voluntarios trabajan contrarreloj para preparar la visita del papa a Paysandú. Búsqueda

Una alegría que se convirtió en trabajo

Cuando recibió la noticia de que León XIV visitaría Paysandú, Suárez todavía no imaginaba todo el trabajo que tendría por delante. “Fue una alegría bárbara”, recuerda el párroco. “Después llegó el momento de ponerse a trabajar, con reuniones y preparativos que continúan hasta último momento”, agrega.

Suárez también cuenta que le dijeron que León XIV conoce algunos aspectos de la historia de Paysandú. “Me han dicho que sí”, responde, aunque no da más detalles. Lo cuenta con una sonrisa.