¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El primer megaevento del Papa León XIV: más de un millón de jóvenes en la misa de cierre del Jubileo de la Juventud

En la noche previa, 800 mil jóvenes durmieron al descampado en la explanada de Tor Vergata, al este de Roma, esperando por la celebración del día siguiente.

En la misa, a la que asistieron jóvenes de 146 países, el sumo pontífice recordó a los jóvenes de territorios en guerra, como Ucrania y Gaza

En la misa, a la que asistieron jóvenes de 146 países, el sumo pontífice recordó a los jóvenes de territorios en guerra, como Ucrania y Gaza

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Más de un millón de jóvenes de 146 países asistieron este domingo 3 de agosto a la misa campal celebrada en la explanada de Tor Vergata, al este de Roma, presidida por el papa León XIV con motivo del cierre del Jubileo de la Juventud.

En la celebración, catalogada como el primer megaevento del sumo pontífice, León XIV tuvo palabras de afecto hacia los jóvenes que sufren y viven en zonas conflictivas e invitó a todos a ser mensajeros de paz. “Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania, con todos aquellos cuya tierra está ensangrentada por las guerras”.

Leé además

Volodímir Zelenski y León XIV se reunieron en Castel Gandolfo
Guerra en Ucrania

El papa León XIV recibe a Zelenski y ofrece a Ucrania y Rusia negociar la paz en el Vaticano

Por RFI
papa Leon XIV Hans Lucas- AFP
El papa León XIV presidió la misa del domingo y la vigilia del sábado de noche, a la que se calcula que asistieron 800.000 jóvenes; la misa reunió a más de un millón

El papa León XIV presidió la misa del domingo y la vigilia del sábado de noche, a la que se calcula que asistieron 800.000 jóvenes; la misa reunió a más de un millón

jubileo de la juventud 2 Maria Grazia Picciarella - AFP
Millares de jóvenes durmieron el sábado de noche en un descampado con sobres de dormir o colchonetas, en espera de la celebración de la misa del día siguiente, que presidiría León XIV

Millares de jóvenes durmieron el sábado de noche en un descampado con sobres de dormir o colchonetas, en espera de la celebración de la misa del día siguiente, que presidiría León XIV

La misa estuvo precedida por la vigilia nocturna, el sábado por la noche, a la que asistieron 800.000 jóvenes y en la que el papa los incitó a “aspirar a cosas grandes”. “Aspiren a la santidad, allí donde estén. No se conformen”.

“Hay una inquietud importante en nuestro corazón, una necesidad de verdad que no podemos ignorar, que nos lleva a preguntarnos: ¿qué es realmente la felicidad? ¿Cuál es el verdadero sabor de la vida? ¿Qué es lo que nos libera de los pantanos del sinsentido, del aburrimiento y de la mediocridad?”, planteó el pontífice. Esa noche, la mayoría de los presentes durmió en el descampado, en sobres de dormir o colchonetas, esperando la celebración de la misa del otro día.

leon XIV jubileo de la juventud Maria Grazia Picciarella - AFP
En la vigilia León XIV cargó con una cruz de madera, tal como lo hizo Juan Pablo II 25 años atrás

En la vigilia León XIV cargó con una cruz de madera, tal como lo hizo Juan Pablo II 25 años atrás

El Jubileo de la Juventud forma parte del Año Jubilar, que se celebra en la Iglesia católica cada 25 años. Esta vez se le llamó Jubileo de la Esperanza. El último había sido convocado y celebrado por Juan Pablo II.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García