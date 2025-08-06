El primer megaevento del Papa León XIV: más de un millón de jóvenes en la misa de cierre del Jubileo de la Juventud

En la noche previa, 800 mil jóvenes durmieron al descampado en la explanada de Tor Vergata, al este de Roma, esperando por la celebración del día siguiente.

En la misa, a la que asistieron jóvenes de 146 países, el sumo pontífice recordó a los jóvenes de territorios en guerra, como Ucrania y Gaza

Más de un millón de jóvenes de 146 países asistieron este domingo 3 de agosto a la misa campal celebrada en la explanada de Tor Vergata, al este de Roma, presidida por el papa León XIV con motivo del cierre del Jubileo de la Juventud.

En la celebración, catalogada como el primer megaevento del sumo pontífice, León XIV tuvo palabras de afecto hacia los jóvenes que sufren y viven en zonas conflictivas e invitó a todos a ser mensajeros de paz. “Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania, con todos aquellos cuya tierra está ensangrentada por las guerras”.

papa Leon XIV Hans Lucas- AFP El papa León XIV presidió la misa del domingo y la vigilia del sábado de noche, a la que se calcula que asistieron 800.000 jóvenes; la misa reunió a más de un millón AFP jubileo de la juventud 2 Maria Grazia Picciarella - AFP Millares de jóvenes durmieron el sábado de noche en un descampado con sobres de dormir o colchonetas, en espera de la celebración de la misa del día siguiente, que presidiría León XIV AFP La misa estuvo precedida por la vigilia nocturna, el sábado por la noche, a la que asistieron 800.000 jóvenes y en la que el papa los incitó a “aspirar a cosas grandes”. “Aspiren a la santidad, allí donde estén. No se conformen”.

“Hay una inquietud importante en nuestro corazón, una necesidad de verdad que no podemos ignorar, que nos lleva a preguntarnos: ¿qué es realmente la felicidad? ¿Cuál es el verdadero sabor de la vida? ¿Qué es lo que nos libera de los pantanos del sinsentido, del aburrimiento y de la mediocridad?”, planteó el pontífice. Esa noche, la mayoría de los presentes durmió en el descampado, en sobres de dormir o colchonetas, esperando la celebración de la misa del otro día.