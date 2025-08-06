El primer megaevento del Papa León XIV: más de un millón de jóvenes en la misa de cierre del Jubileo de la Juventud

Más de un millón de jóvenes de 146 países asistieron este domingo 3 de agosto a la misa campal celebrada en la explanada de Tor Vergata, al este de Roma, presidida por el papa León XIV con motivo del cierre del Jubileo de la Juventud.
En la noche previa, 800 mil jóvenes durmieron al descampado en la explanada de Tor Vergata, al este de Roma, esperando por la celebración del día siguiente.
Más de un millón de jóvenes de 146 países asistieron este domingo 3 de agosto a la misa campal celebrada en la explanada de Tor Vergata, al este de Roma, presidida por el papa León XIV con motivo del cierre del Jubileo de la Juventud.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En la celebración, catalogada como el primer megaevento del sumo pontífice, León XIV tuvo palabras de afecto hacia los jóvenes que sufren y viven en zonas conflictivas e invitó a todos a ser mensajeros de paz. “Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania, con todos aquellos cuya tierra está ensangrentada por las guerras”.
La misa estuvo precedida por la vigilia nocturna, el sábado por la noche, a la que asistieron 800.000 jóvenes y en la que el papa los incitó a “aspirar a cosas grandes”. “Aspiren a la santidad, allí donde estén. No se conformen”.
“Hay una inquietud importante en nuestro corazón, una necesidad de verdad que no podemos ignorar, que nos lleva a preguntarnos: ¿qué es realmente la felicidad? ¿Cuál es el verdadero sabor de la vida? ¿Qué es lo que nos libera de los pantanos del sinsentido, del aburrimiento y de la mediocridad?”, planteó el pontífice. Esa noche, la mayoría de los presentes durmió en el descampado, en sobres de dormir o colchonetas, esperando la celebración de la misa del otro día.
El Jubileo de la Juventud forma parte del Año Jubilar, que se celebra en la Iglesia católica cada 25 años. Esta vez se le llamó Jubileo de la Esperanza. El último había sido convocado y celebrado por Juan Pablo II.