El secreto mejor guardado de Portugal, donde vacaciona la elite europea

Comporta, Portugal 1.jpg Servicios de lujo para el relax total Quintana da Comporta

Naturaleza sin estridencias

En realidad, el nombre de la zona es Herdade da Comporta, un extenso territorio de 12.500 hectáreas y 60 kilómetros de costa situado entre el río Sado y el océano Atlántico. Su pueblo más conocido es Comporta, pero también incluye otras localidades como Pego, Carvalhal, Brejos, Torre, Possanco y Carrasqueira. Este último es famoso por su embarcadero palafítico, unos muelles de madera construidos por pescadores que aún sirven como fondeadero. Sus pasarelas elevadas permiten acceder a los barcos independientemente de las mareas. Es un lugar ideal para observar a los pescadores en acción y comprar ostras frescas.

Para adentrarse en la cultura local, nada mejor que visitar los pueblos cercanos de Alcácer do Sal, con su historia centenaria, o Melides, el nuevo place to be. En el estuario del río Sado, una reserva natural sirve de refugio para aves migratorias. No en vano, las cigüeñas son el emblema de Comporta, y el golpeteo de sus picos para comunicarse (no pueden cantar) forma parte del paisaje sonoro. De la misma manera, los nidos que suelen verse en chimeneas o campanarios son marca de identidad de los pueblos de la zona.

Comporta, Portugal 2.jpg Las cigüeñas son la seña de identidad de la región AFP

Comporta, Portugal 3.jpg La terraza del Hotel Quinta da Comporta mira hacia los arrozales Frederic Doucout

Los Hamptons portugueses

Esta zona del Alentejo ha experimentado en los últimos años una transformación notable. El cambio comenzó en la década de 1960, cuando la familia de banqueros Espirito Santo, una de las más poderosas de Portugal, adquirió la Herdade da Comporta a cambio de construir infraestructuras para la comunidad.

Los Espirito Santo construyeron también una casa de vacaciones a la que comenzaron a invitar a sus amigos miembros de la alta sociedad europea. Atraídos por el entorno natural y la discreción del lugar, muchos adquirieron parcelas para edificar sus propias viviendas, lo que dio inicio a una comunidad exclusiva y un poco bohemia.

En la década de 1990, la diseñadora Vera Iachia, miembro de esta familia influyente, emprendió la renovación de su propiedad con un enfoque que respetaba la arquitectura tradicional. Inspirada en las construcciones locales, diseñó cabañas independientes, con fachadas de cal y caña y tejados a dos aguas cubiertos de hojas de palma, que se integraban en el paisaje. Así nació el “estilo Comporta”, una estética ahora emblemática y replicada en las nuevas villas de la zona.

Comporta, Portugal 4.jpg Embarcaderos en Carrasqueira AFP

Comporta, Portugal 5.jpg Interiores acogedores para vivir lento Assouline Carlos Souza

El diseñador de interiores parisino Jacques Grange (famoso por sus proyectos de lujo para clientes como Yves Saint Laurent y Sofia Coppola) descubrió Comporta hace casi 40 años, invitado por su antigua discípula y amiga Vera Iachia. Grange comparó Comporta con los Hamptons antes de su auge y se compró una cabaña de estilo rústico a la que aplicó una estética minimalista con interiores de cal blanca y cerámicas portuguesas de vivos colores.

Hoteles y diseño

Después de Grange, a partir de la década del 2000, Comporta comenzó a atraer a diseñadores y arquitectos de renombre internacional, como Philippe Starck, quien diseñó el restaurante Praia na Comporta, y el belga Vincent van Duysen, autor de la estética del exclusivo JNcQUOI Club en la playa de Pego. Ambos, además de sus proyectos, construyeron casas para sí mismos en la zona.

Sublime Comporta fue el primer hotel, obra de los arquitectos portugueses Miguel Câncio Martins —diseñador del Buddha Bar en París— y José Alberto Charrua. Considerado uno de los mejores hoteles del mundo según el New York Times, el establecimiento incluye villas privadas con biopiscinas que se depuran mediante un sistema natural sin productos químicos. Câncio Martins también tuvo a su cargo la construcción y el diseño del espectacular hotel Quinta da Comporta, en Carvalhal.

Otro hito de la zona son las famosas Casas na Areia (Casas en la Arena), construidas por el arquitecto Manuel Aires Mateus, con suelos de arena en las zonas comunes de la vivienda. El mismo arquitecto diseñó las Cabanas no Rio, a orillas de la reserva natural del río Sado, ambos proyectos para el sello de alojamientos sostenibles Silent Living.

Comporta, Portugal 7.JPG Oryza Spa, en Quinta da Comporta Dominique Ricci

Hoteles como Alma Lusa e Independiente Comporta o las cabañas de Espirito da Comporta abren el abanico hacia una gama de tarifas más asequibles, pero siempre dentro de la tónica relajada y la estética ecochic.

Por su parte, el arquitecto portugués ganador del premio Pritzke Eduardo Souto de Moura ha proyectado un estudio subterráneo para el artista plástico Jason Martin en Melides, donde también el reconocido diseñador de calzado de moda Christian Louboutin tiene una casa y un hotel, el Vermelho.

Los españoles Esteva i Esteva diseñaron el Melides Art, una residencia de artistas cuyo jardín de esculturas ha sido curado por el exdirector del Palais de Tokyo Marc-Olivier Wahler.

No es casualidad que destacados artistas contemporáneos como Anselm Kiefer, Gerard Richter, Julian Opie y Helena Almeida también tengan residencias en la zona o pasen allí largas temporadas.

Comporta, Portugal 8.jpg Côté Sud es el punto de encuentro para los fashionistas y amantes de la deco AFP

Proyectos inmobiliarios

En el año 2014, la quiebra del Espirito Santo Financial Group llevó a la venta de la Herdade da Comporta, abriendo la región a proyectos inmobiliarios que presumen de desarrollo sostenible. Hoy están en pleno auge, como el Costa Terra Golf & Ocean Club, con residencias de alto nivel diseñadas por Alexandra Champalimaud; Terras da Comporta, el mayor desarrollo de la zona, impulsado por Vanguard Properties, y el exclusivo Atlantic Club Comporta, diseñado por Jacques Grange. Además, el proyecto Muda Reserve, también de Vanguard Properties, añade otro componente al crecimiento de la región.

Pese a dicha transformación, esta franja de litoral se mantiene intacta gracias a estrictas regulaciones que la protegen como reserva ecológica, natural y agrícola, y es lo que ayuda a que Comporta mantenga su esencia. El tiempo dirá, pero de momento la expresión turismo masivo no se contempla en el diccionario local.

La gastronomía de Comporta celebra la riqueza del Alentejo con platos que capturan la frescura del mar y la generosidad de la tierra. El arroz, cultivado localmente, es protagonista indiscutible, presente en guisos marineros y risottos. El pescado a la parrilla, las almejas con ajo y vino blanco o el pulpo en ensalada son manjares de los restaurantes que narran historias de marineros y agricultores. Para los que prefieren la carne, el cerdo ibérico, tierno y jugoso, se sirve con pan rústico y hierbas aromáticas.

Comporta, Portugal 6.jpg Café Comporta

De visita obligada es el Museu do Arroz, un restaurante que ocupa parte del edificio de una antigua fábrica de este cereal y tiene una carta que se especializa en arroz y mariscos. Lugares enigmáticos como Sal y Comporta Café y su Beach Club Soltroia en las dunas de la playa Atlántica ofrecen vistas al Atlántico, mientras los sabores conquistan el paladar. Para una experiencia más íntima y moderna, Cavalariça reinterpreta con creatividad la tradición culinaria portuguesa.

Un libro

Comporta, Portugal 9.jpg El libro indispensable para conocer Comporta

Una manera fascinante de descubrir el estilo de vida y la esencia de Comporta es a través del libro Comporta Bliss. Escrito por Carlos Souza, embajador global de Valentino, y la socialité Charlene Shorto de Ganay, la obra captura la belleza natural, la arquitectura y el diseño que definen esta región única. Publicado por Assouline, el libro ofrece una mirada exclusiva a la vida en Comporta, revelando sus encantos a través de los ojos de sus propios actores.