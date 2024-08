El "síndrome" del niño sándwich

Crecer entre medio de dos (o más) hermanos tiene sus contras, que atacan más la parte psicológica, pero también sus ventajas, que tienen que ver con la vida práctica. Por ejemplo, esa falta de atención que reciben se traduce en libertad; por eso los hijos del medio suelen ser catalogados como rebeldes. La obediencia de mi hermana mayor me sacaba de quicio, hasta que me di cuenta de que me mostraba el camino que debía seguir. Mientras ella se preocupaba por ser la hija perfecta, yo me ocupaba de hacer lo que quería. Claro que con toda esta información, mi hermano menor aprendió lo mejor de los dos modelos: se mostraba como un niño bueno, mientras hacía las peores travesuras, que aunque fueran descubiertas iban a ser siempre perdonadas por ser el bebé (y varón) de la familia; condición de la que supo usufructuar ampliamente. Esa libertad de la que gozan los del medio me enseñó a ser totalmente independiente, a enfrentar la vida y encontrar la manera de resolver mis propios problemas.