Existen dos tipos de Ícaros. Por un lado, aquellos que tienen una formación previa y bastante sólida en la disciplina en la que desean demostrar su arrojo y pericia. En este apartado se incluyen profesionales y/o deportistas de riesgo, como pilotos de acrobacias, expertos en actividades que van desde inmersión en apnea, salto sin paracaídas, wind fly, etcétera. Son personas que compiten contra sí mismas y que necesitan emprender retos cada vez más arriesgados e imposibles. Paradójicamente, su mejor seguro de vida —la confianza que tienen en sí mismos y en sus capacidades— es al mismo tiempo su peor enemigo, porque entre confianza e imprudencia no hay más que un paso.

Y luego están los Ícaros sin preparación ni formación alguna que al grito de “¡¿quién dijo miedo?!” emprenden las bobadas más locas. Son los yonquis de adrenalina, gentes en busca de emociones intensas, da igual en qué actividad. Porque lo importante no es el qué sino el cómo, de modo que lo mismo les da por el parkour extremo que por pincharse agujas por todo el cuerpo a ver qué pasa.

Curiosamente, en el estudio que acabo de leer sobre el síndrome de Ícaro, no se menciona un factor que me parece determinante en este tipo de conductas, y es el exhibicionismo. A mi modo de ver, es posible que haya un reducido número de Ícaros cuyo afán sea llevar a cabo una gesta imposible solo por el placer de probarse intrépidos/valientes/estoicos, etcétera. Pero la gran mayoría no son más que figurones. Personas dispuestas a llegar al límite no por un afán (equivocado o no) de superación, sino solo por un puñado de likes: que la gente me admire aunque sea por hacer el imbécil, aunque me juegue la vida y de paso también la de los demás.

Ocurre así mismo que una sociedad como la nuestra, en la que se valora la autosuperación, la competitividad, y también el exhibicionismo, es terreno abonado para los Ícaros de este mundo. Y allá que se van volando hacia el sol, sabiendo perfectamente que sus alas están pegadas con cera. Pero da igual: todo sea por el fugaz placer de volar más alto que nadie y dejar al personal boquiabierto. Y si sale mal, siempre podrán presumir de que vivieron rápido y dejaron un bonito cadáver. Seguro que eso también cosecha millones de likes.