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En China, un museo se transforma en el mayor espacio de fragancias del mundo

Con miles de metros cuadrados, cientos de aromas e interacción tecnológica, el Xuelei Fragrance Museum invita a recorrer la historia del perfume y, al mismo tiempo, crear una fragancia propia

Guangzhou Xuelei Fragrance Museum @xueleifragrancemuseum by Shenzhen Huahui Design (2025) treats
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Durante siglos, los museos han sido territorios dominados por la mirada: vitrinas, cuadros, esculturas y recorridos pensados para contemplar, casi siempre en silencio y a cierta distancia. El “no tocar” se volvió norma, y con él quedó relegado un universo sensorial mucho más amplio. El oído aparece a veces como complemento, pero el olfato, uno de los sentidos más evocadores y ligados a la memoria, rara vez ocupa un lugar protagónico.

En ese contexto, el Xuelei Fragrance Museum irrumpe como una propuesta disruptiva. Ubicado en la ciudad china de Guangzhou, fue inaugurado el 10 de julio de 2025 y se convirtió rápidamente en el museo de fragancias más grande del mundo, según Guinness World Records.

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Museo del olfato China

El espacio se despliega en más de 9.500 metros cuadrados distribuidos en varios niveles, con hasta 18 áreas temáticas que abordan distintos aspectos del universo del perfume. La propia arquitectura refuerza el concepto: el diseño toma como referencia los alambiques de destilación, en un guiño al origen y al proceso de creación de las fragancias. El proyecto fue concebido por un estudio de arquitectura chino especializado en espacios experienciales que apostó por una volumetría fluida y orgánica. Desde el exterior, el edificio se distingue por sus formas curvas y superficies metálicas y vidriadas que reflejan la luz de manera cambiante.

Museo Olfato China 2

Uno de los ejes principales del museo es el llamado “recorrido global del perfume”, que traza un viaje a través del tiempo y de distintas culturas: desde las fragancias de la antigüedad —en civilizaciones como Egipto o la China imperial, donde los aromas tenían un uso ritual y simbólico—, pasando por las tradiciones orientales del incienso, ligadas a la espiritualidad y la meditación, hasta llegar a la perfumería occidental moderna, marcada por el desarrollo científico y la industria.

A esto se suma una fuerte impronta interactiva: más de 300 puntos de aromas y decenas de instalaciones convierten la visita en un recorrido sensorial donde el olfato guía la experiencia.

IA al servicio del olfato

El Xuelei Fragrance Museum dispone de herramientas tecnológicas de última generación, como sistemas de inteligencia artificial (IA) que llevan la experiencia un paso más allá. A lo largo del recorrido, los visitantes utilizan una tarjeta digital para registrar sus reacciones frente a distintos aromas (desde notas cítricas hasta acordes amaderados), convirtiendo percepciones subjetivas en datos.

Esa información es procesada por un sistema del museo, que construye un perfil olfativo personalizado y lo traduce en un informe individual, una especie de “mapa” de preferencias aromáticas.

Museo olfato china 3

El punto culminante es una instalación de mezcla asistida por IA —la más grande de su tipo— donde ese perfil se transforma en una fragancia única: en cuestión de minutos, el sistema define la fórmula, selecciona las esencias y produce un perfume a medida que el visitante puede llevarse.

Este desarrollo se apoya, además, en alianzas con instituciones académicas, como la Shanghai Jiao Tong University, con las que el museo impulsa líneas de investigación sobre ingredientes botánicos, aceites esenciales y nuevas técnicas de formulación, lo que consolida su perfil como espacio de innovación además de exhibición.

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