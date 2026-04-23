  • Cotizaciones
    jueves 23 de abril de 2026
    • Temas del día

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Inac: votación dividida por distribución de cuota china

    Se resolvió que el 75% de la cuota se adjudique considerando el promedio de exportación de cada empresa durante los últimos tres años

    El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola.

    El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Con votación dividida se resolvió en la junta directiva del Instituto Nacional de Carnes (Inac) la distribución de la cuota de 324.000 toneladas de carne bovina que China otorgó a Uruguay el pasado 30 de diciembre, que comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.

    Se resolvió que el 75% de la cuota se adjudique considerando el promedio de exportación de cada empresa durante los últimos tres años, mientras que se reservó 25% de la cuota para plantas que aún no fueron habilitadas o que están suspendidas para exportar al país asiático y que puedan levantar esa suspensión en los próximos meses.

    Leé además

    El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey.
    Agro

    Federación Rural hizo “recomendaciones” para la política de combustibles

    Por Agro de Búsqueda
    Valeria Csukasi y Mario Lubetkin tras la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur Unión Europea en el Anexo del Palacio Legislativo, 23 de febrero de 2026.
    Agro

    La próxima semana comienza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y Csukasi lamentó que Uruguay no se haya preparado antes

    Por Ruben Silvera

    Cómo fue la votación

    Votaron a favor el presidente del Inac, Gastón Scayola, el vicepresidente, Leonardo Bove, y los delegados de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural y de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas.

    Los votos en contra fueron de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu) y la Comisión Nacional de Fomento Rural —que comparte un lugar en la junta directiva con Cooperativas Agrarias Federadas.

    Scayola dijo que le extrañó que los pequeños productores no se pongan en el lugar de las pequeñas industrias. Y que le pareció raro que los industriales le hayan pedido hace un mes que acelere la distribución de esta cuota y ahora sostuvieran que era mejor que Inac no intervenga.

    “Creemos que Inac no puede ser omiso, y cuota grande o cuota chica tiene que establecer un marco a través del cual la mayor cantidad de empresas tenga la posibilidad de acceder a esas cuotas, más aún tratándose de una cuota nueva”, declaró el presidente del instituto en entrevista con el programa Valor agregado, de radios Carve y Oriental.

    Selección semanal
    Oposición

    Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

    Por Leonel García
    Acuerdo comercial

    Las negociaciones en el Mercosur por las cuotas de acceso al mercado europeo están trabadas

    Comercio exterior

    Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV saludando a la gente a su llegada a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026.

    León XIV: el pontífice en guerra con la Casa Blanca

    Por Amy Kazmin
    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    La economía uruguaya recuperó un “mayor dinamismo”, afirma el Banco Central

    Por Redacción Búsqueda
    Valeria Csukasi y Mario Lubetkin tras la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur Unión Europea en el Anexo del Palacio Legislativo, 23 de febrero de 2026.

    La próxima semana comienza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y Csukasi lamentó que Uruguay no se haya preparado antes

    Por Ruben Silvera
    Monica Xavier durante el acto central en conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres de 2026 en el salón de actos del anexo de la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Inmujeres sin diagnóstico sobre cómo la IA puede afectar el trabajo de las mujeres

    Por Redacción Búsqueda