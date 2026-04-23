Inac: votación dividida por distribución de cuota china

Con votación dividida se resolvió en la junta directiva del Instituto Nacional de Carnes (Inac) la distribución de la cuota de 324.000 toneladas de carne bovina que China otorgó a Uruguay el pasado 30 de diciembre, que comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.
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Se resolvió que el 75% de la cuota se adjudique considerando el promedio de exportación de cada empresa durante los últimos tres años, mientras que se reservó 25% de la cuota para plantas que aún no fueron habilitadas o que están suspendidas para exportar al país asiático y que puedan levantar esa suspensión en los próximos meses.
Votaron a favor el presidente del Inac, Gastón Scayola, el vicepresidente, Leonardo Bove, y los delegados de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural y de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas.
Los votos en contra fueron de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu) y la Comisión Nacional de Fomento Rural —que comparte un lugar en la junta directiva con Cooperativas Agrarias Federadas.
Scayola dijo que le extrañó que los pequeños productores no se pongan en el lugar de las pequeñas industrias. Y que le pareció raro que los industriales le hayan pedido hace un mes que acelere la distribución de esta cuota y ahora sostuvieran que era mejor que Inac no intervenga.
“Creemos que Inac no puede ser omiso, y cuota grande o cuota chica tiene que establecer un marco a través del cual la mayor cantidad de empresas tenga la posibilidad de acceder a esas cuotas, más aún tratándose de una cuota nueva”, declaró el presidente del instituto en entrevista con el programa Valor agregado, de radios Carve y Oriental.