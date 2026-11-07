En la Universidad Católica del Uruguay, León XIV consideró necesario “superar las visiones dualistas”

En el marco de su visita al país, el papa León XIV llegó a la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde fue recibido por autoridades de la institución, representantes nacionales, docentes y estudiantes, que lo recibieron entre aplausos y muestras de afecto.
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Tras su llegada desde Casavalle, el pontífice fue recibido en la puerta de la institución por su rector, Julio Fernández Techera. Al ingresar al Aula Magna, el coro de la Universidad Católica interpretó cantos litúrgicos, y, ya en el interior, unos 350 invitados le brindaron una cálida bienvenida.
León XIV saludó especialmente a profesores y estudiantes, recordó la visita de Juan Pablo II a esa casa en 1988, cuando la institución daba recién sus primeros pasos, y agradeció la labor educativa en sus distintos niveles y etapas de aprendizaje. “Esta instancia demuestra que la educación católica en Uruguay ha llegado a ser la forma concreta con la que el Evangelio se convierte en gesto educativo, relación, cultura”, sostuvo.
“El objetivo del idioma pastoral en el ámbito educativo es que el estudiante, el profesor, el directivo del centro de educación, escuche, vea, guste, toque y huela la buena noticia, que ilumine los sentidos”. Para lograr esta meta, el papa considera necesario “superar las visiones dualistas. El ser humano es unidad de cuerpo y alma, la reducción del cuerpo a un objeto del que se puede disponer arbitrariamente es siempre una negación de la dignidad de la persona”, dijo. A partir de este punto, León XIV hizo un recorrido por los cinco sentidos, reflexionando sobre ellos para redescubrir la belleza del Evangelio y la magnificencia de la humanidad.
“Queridos hermanos y hermanas, les pido que sigan caminando, evangelizando y contemplando a toda persona, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. No nos está permitido detenernos. Sigamos caminando en aquel que se hizo camino, verdad y vida”, expresó sobre el final de su mensaje.
El encuentro incluyó la entrega de obsequios y un momento de oración compartida con el padrenuestro.
Antes de retirarse, León XIV se dirigió al balcón para saludar a unas mil personas que seguían por pantalla gigante su discurso desde la terraza San Juan Pablo II, en el patio central de la universidad. El pontífice alentó a todos a mantener el entusiasmo y la alegría más allá de aquella jornada: “Sigan viviendo con este entusiasmo y alegría”.
Su siguiente destino fue el Estadio Centenario, donde la jornada culminó con una vigilia de oración.