Entre abrazos, risas, apuros y charla: el detrás de cámara de la foto de tapa

La idea de la convocatoria era reunir a las mujeres que efectivamente asumirían como diputadas y senadoras, por eso, la lista de nombres fue variando con los días. Entusiasmadas­ por la propuesta, muchas respondieron inmediatamente que sí, otras plantearon problemas de agenda y algunas más nos comunicaron que no asumirían su banca, y por tanto no entraban en la consigna de nuestra tapa.

Mientras las mujeres charlan, se arreglan y buscan su lugar para la foto, al costado, en uno de los bancos de mármol del salón, Cándida­, de 10 años, sostiene en brazos a Camilo, su hermano, de cinco meses. Un bebé regordete, al que casi ya no puede cargar. “Lo cuido mientras mamá se saca la foto”. Su madre es Yisela Araújo, diputada del Frente Amplio (MPP) por Cerro Largo. “Yo estoy acá desde el sábado, con Camilo. Ella se vino para ayudarme hoy con la foto. Con 400 kilómetros de por medio no es tan fácil”, comenta Araújo. Además de Cándida y Camilo, tiene otra hija de 13 años, que se llama Matilde. “Soy profesora de Historia­. Cuando uno es docente, está acostumbrada a viajar y tener estos trajines; pero ya aprendí que luego tengo que compensarlos a ellos, darles tiempo de calidad, si no, te pasan factura. Mi plan es estar tres días acá y el resto en Melo con ellos”, señala. María Inés Obaldía, diputada del Frente Amplio, la escucha atentamente y destaca su compromiso.