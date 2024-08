Esas cosas de las que nunca se habla

Buscando tema para estas reflexiones que me gusta compartir semanalmente con ustedes, he encontrado uno paradójico, controvertido y políticamente incorrecto, tal como a mí me gustan. Una madre brasileña, de 40 años, creó no hace mucho una cuenta en Instagram­ con este nombre: “Mãe Arrependida­” (madre arrepentida), con la que se han visto identificadas miles de mujeres. En ella, Karla Tenório confiesa que en el mismo momento en que notó que la cabeza de su hija salía de su cuerpo se arrepintió de ser madre.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Tenório se apresura a aclarar que su conflicto es con las cargas que acarrea la maternidad, no con su hija. Cuenta también que al principio se sentía un monstruo, hasta que descubrió que muchas mujeres sentían lo mismo que ella, en sepulcral silencio, por supuesto. Son pocas las que se atreven a hablar del tema e incluso algunas prefieren no dar su nombre. Como Ana, de 38 años, que cuenta que decidió quedarse embarazada porque a su marido le hacía mucha ilusión y eran los únicos que estaban fuera del patrón familiar. “Siempre me habían dicho que la maternidad era lo mejor que me podía pasar en la vida y en efecto así es, pero nadie habla de sus peajes”.

Leé además Un sufrir silenciado La salud mental, el otro lado de la maternidad Por Magdalena Cabrera

Obviamente ser madre es maravilloso, pero ¿quién te dice que te esperan meses sin dormir, que hay que dar el pecho cada tres horas, y que algunos bebés tardan más de una hora en comer?; nadie habla de las grietas, del dolor, tampoco de renuncias ni del cambio radical de vida que implica la llegada de un hijo. Y lo peor de todo es el sentimiento de culpa que casi siempre lleva aparejada una obsesión por convertirse en madre pluscuamperfecta. Nadie habla de esto porque existe una santa omertà empeñada en ocultar el lado duro de la maternidad, lo que en no pocas ocasiones se traduce en que la pobre madre primeriza no solo se ve abrumada sino muy sola.

Laura­, otra de las mujeres que se ha atrevido a hablar del problema, dice que esta autoexigencia unida a la sensación de estar siempre en falta le dificultaban desconectar siquiera un segundo de su hijo. No había nada ni nadie más en su horizonte, hasta el punto de llegar a perder identidad y por supuesto toda libertad. Según un informe elaborado por la Asociación Yo No Renuncio y el Club de las Malasmadres, hasta el 12% de las mujeres cuestiona su elección de ser madre.

Por su parte, Montserrat Cabello, gerenta de Psicólogos Madrid, asegura que el arrepentimiento materno es una realidad que ha aflorado en los últimos 10 años, pero cada vez más pacientes acuden a su clínica por esta razón. A su modo de ver, “esta situación no se visibilizaba, aunque siempre ha estado presente”. La presión social para tener hijos sigue vigente y, según Cabello, la exigencia crece pues “las mujeres no solo tienen que criar, deben desarrollarse también personal y laboralmente”.