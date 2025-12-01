¡Hola !

Espresso Mónaco, el tren que lleva hacia la Navidad

Llega Navidad y mientras el mundo se pinta de mercados navideños, Italia lanza un tren turístico que une Roma con Múnich para conocer estas ferias que hay en el trayecto

Münchner Christkindlmarkt en Marienplatz, Múnich.

Münchner Christkindlmarkt en Marienplatz, Múnich.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Empieza el frío en Europa, pero poco importa cuando las capitales más turísticas del viejo mundo se refugian en el calor y la luz de la Navidad, haciendo que esta festividad empiece antes de que llegue y el espíritu navideño invada todos los pueblos nevados.

El grupo FS Treni Turistici Italiani, especializado en trenes turísticos, lanzó el Espresso Mónaco, un servicio nocturno y festivo que une Roma con Múnich solo durante el mes de diciembre. Un viaje de 17 horas que recupera la tradición ferroviaria europea y acumula nieve en el borde de las ventanas.

Connor Swindells y Olivia Holt en Un robo muy navideño
En familia

5 películas disponibles en streaming para esperar la Navidad

Por Redacción Galería

El tren parte desde Roma Termini y avanza hacia el norte recorriendo algunos de los paisajes invernales de Europa. Atraviesa el Véneto, se mete en los Alpes italianos y austríacos, y cruza valles helados y pueblitos que parecen sacados de un cuento navideño. Las paradas son en Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Brennero e Innsbruck, y culmina en Múnich, capital bávara por excelencia y epicentro del espíritu navideño alemán.

Navidad

¿Qué tiene de navideño este viaje de Italia a Alemania en tren?

La capital italiana, donde comienza el trayecto, en diciembre ilumina todas sus fuentes, prepara pesebres artesanales en las puertas de las iglesias y monta mercados como el de Piazza Navona, lleno de dulces, bebidas calientes, comida navideña, músicos callejeros y artesanías.

Desde ahí el tren parte hacia Verona, Trento y Bolzano, introduciéndose en el corazón alpino del país de la bota. Se puede probar vino caliente en Verona, conocer el mercado navideño de Trento —uno de los más fotografiados de Italia; no por nada la ciudad trentina se ganó el título de Città del Natale, “ciudad de la Navidad”— y, por último, adentrarse en el cruce cultural de costumbres italianas y germánicas en Bolzano.

Las joyas del recorrido vienen después, en Austria y Alemania: la ciudad de Innsbruck, con su mercado medieval al borde del río Inn, rodeada de montañas y decorada con iluminaciones gigantes, y Múnich, el destino del viaje, como el escenario en el que se despliega el mercado navideño más antiguo del mundo. Casetas de madera, música coral, vino caliente, panes con especias, artesanos bávaros y un árbol gigante de Navidad reciben a los turistas amantes de las fiestas.

Navidad

Y es que el Espresso Mónaco está pensado como experiencia festiva, no como medio de transporte, aunque tiene un enfoque sostenible al presentarse como una alternativa a los vuelos cortos, para evitar aeropuertos y reducir la huella de carbono. A bordo está lleno de luces y adornos navideños, personal que canta villancicos y música de temporada acompañando todo el trayecto, un servicio de comidas con carrito-bar y carrito-restaurante que se pasea entre los asientos ofreciendo platos italianos típicos, vinos regionales y dulces de invierno.

Al final del recorrido, se les hace a los pasajeros un pequeño obsequio navideño.

Mercados navideños: de la Marktplatz en Innsbruck al Münchner Christkindlmarkt en Marienplatz, Múnich

Innsbruck es una ciudad medieval enmarcada entre los Alpes nevados, donde las calles adoquinadas conviven con fachadas históricas y las montañas están puestas de decorado permanente, postal que potencia al máximo el ambiente navideño.

A diferencia de otras ciudades que concentran todo en un único punto, Innsbruck despliega varios mercados navideños distribuidos por distintos barrios y plazas, cada uno con su propia identidad, estética y ritual. En conjunto, suman cerca de 200 puestos, que trabajan artesanías tirolesas y productos locales, como dulces tradicionales y bebidas como el glühwein.

Navidad
La Herzog-Friedrich-Straße, la calle más emblemática del casco histórico de Innsbruck.

La Herzog-Friedrich-Straße, la calle más emblemática del casco histórico de Innsbruck.

El de la plaza Marktplatz es el más familiar de todos, junto al río Inn. Tiene estética de pueblo tirolés y resulta un paseo tranquilo con 60 puestos y un árbol de cristal. Allí se combinan puestos de artesanías, delicias regionales, juegos y propuestas infantiles, como teatro de marionetas y carruseles.

Finalmente, en Múnich, la Navidad se vive con una tradición que viene del siglo XIV: su mercado principal, el Münchner Christkindlmarkt, nació en esa época y todavía hoy transmite ese peso histórico al caminar por Marienplatz entre iglesias góticas, fachadas llenas de luces y calles con olor a hogar: aromas a especias, pan de jengibre, vino caliente y carbón.

La ciudad no se limita a un solo mercado; hay decenas distribuidos en sus distintos barrios, cada uno con su propia atmósfera, y eso permite mezclar planes sin esfuerzo: un paseo tradicional por el casco antiguo, un mercado más relajado, otro con música, otro más alternativo y cualquiera de ellos para sacar fotos y comer rico.

Navidad
Christkindlmarkt de la Marienplatz, el mercado navideño más famoso y tradicional de Múnich.

Christkindlmarkt de la Marienplatz, el mercado navideño más famoso y tradicional de Múnich.

Cómo viajar en el Espresso Mónaco

El Espresso Mónaco tendrá solo dos salidas especiales desde Roma el 5 y el 12 de diciembre a las 19.57 horas, con llegada a Múnich alrededor de las 13.00 del día siguiente. Los regresos también serán únicamente dos: el 7 y el 14 de diciembre, con partida a las 13.40 y llegada a Roma a las 06.33.

Los billetes ya están disponibles en la web de FS Treni Turistici Italiani, con precios que varían según el nivel de comodidad del pasajero; desde asientos estándar (la opción más económica) hasta cabinas privadas individuales o dobles, pensadas para parejas, familias o grupos pequeños que buscan privacidad durante el viaje.

La demanda es muy alta al tratarse de un servicio exclusivo, de capacidad limitada y que solo opera durante diciembre, lo que lo convierte en una de las experiencias navideñas más codiciadas del año.

