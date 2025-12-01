Espresso Mónaco, el tren que lleva hacia la Navidad

Empieza el frío en Europa, pero poco importa cuando las capitales más turísticas del viejo mundo se refugian en el calor y la luz de la Navidad , haciendo que esta festividad empiece antes de que llegue y el espíritu navideño invada todos los pueblos nevados.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El grupo FS Treni Turistici Italiani , especializado en trenes turísticos, lanzó el Espresso Mónaco, un servicio nocturno y festivo que une Roma con Múnich solo durante el mes de diciembre. Un viaje de 17 horas que recupera la tradición ferroviaria europea y acumula nieve en el borde de las ventanas.

El tren parte desde Roma Termini y avanza hacia el norte recorriendo algunos de los paisajes invernales de Europa. Atraviesa el Véneto, se mete en los Alpes italianos y austríacos, y cruza valles helados y pueblitos que parecen sacados de un cuento navideño. Las paradas son en Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Brennero e Innsbruck, y culmina en Múnich, capital bávara por excelencia y epicentro del espíritu navideño alemán.

La capital italiana, donde comienza el trayecto, en diciembre ilumina todas sus fuentes, prepara pesebres artesanales en las puertas de las iglesias y monta mercados como el de Piazza Navona, lleno de dulces, bebidas calientes, comida navideña, músicos callejeros y artesanías.

Desde ahí el tren parte hacia Verona, Trento y Bolzano, introduciéndose en el corazón alpino del país de la bota. Se puede probar vino caliente en Verona, conocer el mercado navideño de Trento —uno de los más fotografiados de Italia; no por nada la ciudad trentina se ganó el título de Città del Natale, “ciudad de la Navidad”— y, por último, adentrarse en el cruce cultural de costumbres italianas y germánicas en Bolzano.

Las joyas del recorrido vienen después, en Austria y Alemania: la ciudad de Innsbruck, con su mercado medieval al borde del río Inn, rodeada de montañas y decorada con iluminaciones gigantes, y Múnich, el destino del viaje, como el escenario en el que se despliega el mercado navideño más antiguo del mundo. Casetas de madera, música coral, vino caliente, panes con especias, artesanos bávaros y un árbol gigante de Navidad reciben a los turistas amantes de las fiestas.

Navidad FS Treni Turistici

Y es que el Espresso Mónaco está pensado como experiencia festiva, no como medio de transporte, aunque tiene un enfoque sostenible al presentarse como una alternativa a los vuelos cortos, para evitar aeropuertos y reducir la huella de carbono. A bordo está lleno de luces y adornos navideños, personal que canta villancicos y música de temporada acompañando todo el trayecto, un servicio de comidas con carrito-bar y carrito-restaurante que se pasea entre los asientos ofreciendo platos italianos típicos, vinos regionales y dulces de invierno.

Al final del recorrido, se les hace a los pasajeros un pequeño obsequio navideño.

Mercados navideños: de la Marktplatz en Innsbruck al Münchner Christkindlmarkt en Marienplatz, Múnich

Innsbruck es una ciudad medieval enmarcada entre los Alpes nevados, donde las calles adoquinadas conviven con fachadas históricas y las montañas están puestas de decorado permanente, postal que potencia al máximo el ambiente navideño.

A diferencia de otras ciudades que concentran todo en un único punto, Innsbruck despliega varios mercados navideños distribuidos por distintos barrios y plazas, cada uno con su propia identidad, estética y ritual. En conjunto, suman cerca de 200 puestos, que trabajan artesanías tirolesas y productos locales, como dulces tradicionales y bebidas como el glühwein.

Navidad La Herzog-Friedrich-Straße, la calle más emblemática del casco histórico de Innsbruck. AFP

El de la plaza Marktplatz es el más familiar de todos, junto al río Inn. Tiene estética de pueblo tirolés y resulta un paseo tranquilo con 60 puestos y un árbol de cristal. Allí se combinan puestos de artesanías, delicias regionales, juegos y propuestas infantiles, como teatro de marionetas y carruseles.

Finalmente, en Múnich, la Navidad se vive con una tradición que viene del siglo XIV: su mercado principal, el Münchner Christkindlmarkt, nació en esa época y todavía hoy transmite ese peso histórico al caminar por Marienplatz entre iglesias góticas, fachadas llenas de luces y calles con olor a hogar: aromas a especias, pan de jengibre, vino caliente y carbón.

La ciudad no se limita a un solo mercado; hay decenas distribuidos en sus distintos barrios, cada uno con su propia atmósfera, y eso permite mezclar planes sin esfuerzo: un paseo tradicional por el casco antiguo, un mercado más relajado, otro con música, otro más alternativo y cualquiera de ellos para sacar fotos y comer rico.

Navidad Christkindlmarkt de la Marienplatz, el mercado navideño más famoso y tradicional de Múnich. AFP

Cómo viajar en el Espresso Mónaco

El Espresso Mónaco tendrá solo dos salidas especiales desde Roma el 5 y el 12 de diciembre a las 19.57 horas, con llegada a Múnich alrededor de las 13.00 del día siguiente. Los regresos también serán únicamente dos: el 7 y el 14 de diciembre, con partida a las 13.40 y llegada a Roma a las 06.33.

Los billetes ya están disponibles en la web de FS Treni Turistici Italiani, con precios que varían según el nivel de comodidad del pasajero; desde asientos estándar (la opción más económica) hasta cabinas privadas individuales o dobles, pensadas para parejas, familias o grupos pequeños que buscan privacidad durante el viaje.

La demanda es muy alta al tratarse de un servicio exclusivo, de capacidad limitada y que solo opera durante diciembre, lo que lo convierte en una de las experiencias navideñas más codiciadas del año.