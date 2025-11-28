Estudio de ONU Mujeres sobre estereotipos de género en la crianza plantea el desafío de pasar del discurso al cambio real

Menos de un tercio de la población uruguaya piensa que la principal función de los hombres en el hogar es aportar económicamente. Dentro de ese porcentaje, a menor educación formal y a mayor edad, mayor es la tendencia a ver al hombre como proveedor de un hogar. La ideología también influye, con la derecha algo más inclinada hacia roles tradicionales.

Estos datos se desprenden de un estudio sobre estereotipos de género en la crianza que fue llevado a cabo por ONU Mujeres en el marco de su campaña Biencriados, una propuesta que invita a reflexionar acerca de la crianza de niños y niñas y a promover vínculos basados en la empatía y el respeto con el fin de promover la prevención de la violencia de género .

El estudio pretende dar a conocer el estado de situación para orientar y, de ese modo, contribuir al cambio de las normas sociales que impactan en las situaciones de violencia.

A partir de 801 casos de Montevideo y el interior, se obtuvo que un 51% está entre “de acuerdo y muy de acuerdo” con que las niñas y los niños deben recurrir a sus madres para contarles sus problemas, porque ellas los comprenden mejor. Una clara mayoría en el interior, entre mayores de 45 e inclinados ideológicamente hacia la derecha, piensa que las madres son mejores a la hora de comprender los problemas de sus hijos.

Apenas un 3% piensa que jugar a bailar, actuar y cantar es más apropiado para niñas. Solo el 8% cree que jugar al fútbol es más apropiado para varones, mientras que 9 de cada 10 de los encuestados creen que jugar al fútbol es apropiado para ambos géneros. La excepción es jugar con muñecas: un 54% de los hombres lo considera más apropiado para las niñas, mientras que solo un 25% de las mujeres asocian este juego con ese género. Más de la mitad de quienes lo consideran un juego para niñas cuentan con educación primaria y se identifican con la derecha.

“Sucede con las mujeres en política, ‘todos estamos de acuerdo’ con que deben estar, pero resulta mucho más difícil para ellas llegar a cargos. Con la crianza de niños y niñas probablemente está ocurriendo algo similar", concluye el estudio.

Los datos demuestran que, en general, se percibe que no está bien tener estereotipos antiguos. En cuanto al rol de los varones en las tareas del hogar, las respuestas sugieren cambios, ya que son los jóvenes más educados quienes reconocen el papel múltiple de los hombres.

Mujeres de mediana edad de Salto y Montevideo, por su parte, coinciden en que son quienes están más atentas a la dinámica del hogar, mientras que algunas de ellas a veces deben “pedir ayuda” para realizar ciertas tareas, ya que no siempre los demás reparan en lo que hace falta hacer. Las mujeres también perciben que cuando ellas realizan las tareas no reciben el mismo reconocimiento que los varones.

"Sucede con las mujeres en política, 'todos estamos de acuerdo' con que deben estar, pero resulta mucho más difícil para ellas llegar a cargos. Con la crianza de niños y niñas probablemente está ocurriendo algo similar. Deberíamos criarlos igual, y quizás tratamos de hacerlo, pero es difícil a partir de esta encuesta determinar cuánto lo estamos logrando", concluye el estudio. Esto sugiere que la gran mayoría de los adultos es consciente de cómo se debería actuar, y que el desafío está en pasar del discurso al cambio en las conductas cotidianas.