Fin de la Fórmula 1: Lando Norris campeón, el beso con su novia y la aparición estelar de Ana de Armas

El británico llegó tercero a la meta y así se convirtió en el nuevo campeón del mundo, seguido por el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri

“No estoy llorando”, bromeó el corredor, que admitió que “hace tiempo que no lloraba” y que estaba convencido de que no se le caería una lágrima.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El británico Lando Norris llegó tercero a la meta en Abu Dabi, todo lo que necesitaba para convertirse en el nuevo campeón del mundo, seguido por el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri.

Tras cruzar la bandera a cuadros que marcó el final de una tensa y peleada carrera, el campeón de 26 años recibió un mensaje por radio de Zak Brown, jefe de McLaren: “¿Es esta la línea del campeón del mundo?”. De inmediato Norris rompió en llanto y, entre sollozos, agradeció a su madre y a su padre. “No estoy llorando”, bromeó el corredor, que admitió que “hace tiempo que no lloraba” y que estaba convencido de que no se le caería una lágrima. “Ahora parezco un perdedor”, manifestó a la prensa, algo avergonzado de mostrarse tan emocionado.

Leé además

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, celebra su victoria en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula Uno de 2025 tras el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno.
Automovilismo

Lando Norris, un campeón de la Fórmula 1 que asume su vulnerabilidad

Por RFI
Embed

Sin importar quién fuera el ganador, Norris, que llegó con el mejor puntaje a la final del campeonato, tenía que quedar por lo menos en tercer lugar para ser el campeón del mundo. Pero en Fórmula 1 no siempre gana el campeón. Verstappen salió a ganar la carrera y Norris a ganar el campeonato. Y eso fue lo que pasó en Abu Dabi: el primero en llegar a la meta fue Verstappen, quien corre para Redbull y es cuatro veces campeón del mundo.

Norris, que nació en “cuna de oro” por ser hijo del inversor multimillonario Adam Norris, corrió sin sacarse el casco para abrazar a su madre, Cisca Wauman, al llegar a la meta. La imagen que revolucionó las redes sociales, sin embargo, fue la del encuentro del novel campeón con su novia, la modelo portuguesa Magui Corceiro, quien lo esperó visiblemente emocionada.

Ana de Armas
Ana de Armas causó sensación al ser la encargada de ondear la bandera a cuadros que indicó la llegada a la meta.

Pero no solo los ganadores se robaron la atención de todos. Entre el público también había varias celebridades, como Idris Elba, Emily Ratajkowski y el tenista italiano Jannik Sinner. Fue la actriz Ana de Armas, sin embargo, quien causó sensación al ser la encargada de ondear la bandera a cuadros que indicó la llegada a la meta de Verstappen, el ganador de la carrera que no obtuvo el principal título del año.

