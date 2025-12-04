  • Cotizaciones
    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Informe de una abogada de la cartera también detectó incumplimientos en informes de esa misma secretaría; la cartera espera los descargos del sindicato para expedirse de forma definitiva

    Secretaria de Finanzas del Sunca y el Partido Comunista, Laura Alberti.

    FOTO

    MAURICIO ZINA / ADHOCFOTOS
    Búsqueda | Martín Mocoroa
    Por Martín Mocoroa

    En junio, un afiliado al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) presentó junto con otros militantes una denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por presuntas situaciones irregulares en el gremio, en la Fundación Sunca Solidario y en el Fondo Social de la Construcción. El denunciante, Damián Rodríguez, acudió a esa cartera porque es la que tiene potestades como policía administrativa de las asociaciones civiles.

    En noviembre, la abogada Silvia Pérez Díaz, asesora de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales del MEC, se expidió sobre la denuncia y elevó su opinión al director del área Mario Galeotti. En el informe que puso a consideración del jerarca —y al que accedió Búsqueda—, sugiere una “sanción de observación” al Sunca y hacer un “apercibimiento” a la Fundación Sunca Solidario, ante la constatación de algunas irregularidades, a pesar de que también señala varias “carencias” en la denuncia.

    Una de las principales infracciones que detectó Pérez Díaz en el funcionamiento del Sunca es una violación de los artículos 65 y 69 del estatuto, constatada en la condición de la dirigente Laura Alberti, de desempeñarse como secretaria de Finanzas del sindicato y del Partido Comunista en simultáneo. El artículo 65 del estatuto del Sunca establece: “El carácter de miembro del Consejo Directivo Nacional es incompatible con ejercer la representación político partidaria, así como de los cargos legislativos y/o ejecutivos a nivel nacional y/o departamental”. El 69, en tanto, deja claro que quien desempeña el cargo de secretario de Finanzas es parte del Consejo Directivo Nacional.

    Al comprobar en las páginas web institucionales del Sunca y del Partido Comunista que Alberti ostenta el cargo de secretaria de Finanzas en ambas organizaciones, Pérez Díaz afirma: “Se tendrá por suficientemente acreditada la referida incompatibilidad”.

    La abogada también detectó algunas infracciones en competencias de la Secretaría de Finanzas. Entre ellas, señala que en el Libro de Actas del Comité Ejecutivo Nacional del Sunca no hay registros de dos tipos de informes que quien ocupa ese cargo debe hacer en forma periódica, según el artículo 77 del estatuto: un informe bimensual de “entradas y salidas” a los centros de trabajo e informes “permanentes” al Comité Ejecutivo Nacional “de la relación entre cantidad de trabajadores en actividad y afiliados cotizantes”.

    Por otro lado, si bien se reconoce que el sindicato cumple con presentar anualmente en asamblea la Memoria y el Balance no respeta los artículos 13 y 14 del estatuto que indican que “los acuerdos y las deliberaciones deben constar” en el libro de actas y que “los participantes de la asamblea tienen derecho a plasmar en las actas su voto y su opinión”. Tampoco se agregan a las actas “las respectivas memorias y balances”, lo que lleva a que se incumpla con la “publicidad dispuesta por el artículo 14” del estatuto.

    Respecto a la Fundación Sunca Solidario, el informe de Pérez Díaz constata que esa institución no cumplió con presentar su memoria anual en el Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones, como lo dispone el artículo 26 de la Ley 17.163.

    A pesar de encontrar estas faltas y sugerir la sanción al Sunca y el apercibimiento a la Fundación, el informe señala también que la parte denunciante “no aportó pruebas de sus dichos”, lo que llevó a no hacer lugar a buena parte de las presuntas faltas relatadas. La abogada explica que, si bien esa dirección del MEC puede “disponer las diligencias probatorias que estime necesarias” para esclarecer los hechos, eso no implica “sustituir la carga de la prueba que tiene el denunciante”.

    El MEC dio vista del informe de Pérez Díaz a la parte denunciante y a las organizaciones denunciadas. La cartera espera por los descargos que presenten para expedirse de forma definitiva sobre la denuncia.

    Investigación en Fiscalía

    La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno sigue adelante con la investigación por los desvíos de dinero en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Por la causa ya fueron condenados los tres exdirigentes del Sunca Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, y la funcionaria del fondo Stella Rey.

    Fuentes al tanto de la investigación dijeron a Búsqueda que está prevista una nueva audiencia de formalización para el 15 de diciembre. En principio, se trata de penas alternativas a la prisión para unas “tres o cuatro” personas.

    En paralelo, al menos tres exintegrantes del Sunca que estaban en calidad de imputados en la causa pasaron a la de testigos. Se trata de Miguel Duarte, Marcelo Martínez y John Fernández. Los tres fueron expulsados del Sunca meses atrás.

    Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca, sigue en calidad de indagada en la investigación. La fiscalía tiene previsto citarla a declarar, pero no tiene una fecha definida para su convocatoria.

