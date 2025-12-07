Lando Norris, un campeón de la Fórmula 1 que asume su vulnerabilidad

Algunos dudaban de su capacidad para ser campeón, pero a sus 26 años Lando Norris demostró que, pese a un inicio de temporada “difícil”, su resiliencia podía llevarlo a la cima.

“Estar donde estoy hoy se debe en gran parte a mi mentalidad”, afirmaba días antes de arrebatarle el título mundial a Max Verstappen, ganador de los cuatro campeonatos anteriores.

Desde su llegada a la élite del automovilismo en 2019, con solo 19 años, el piloto de McLaren se convirtió en una de las voces que instalaron el debate sobre la salud mental en el deporte de alto rendimiento. La presión mediática y la búsqueda constante de la perfección le pasaron factura: “Sufrí mucho (…) en 2019 y 2020”, contó en 2023 a la revista GQ. “Simplemente, no sabía cómo manejar la situación”.

Como ocurre en muchos otros deportes, los pilotos de Fórmula 1 rara vez exponen sus vulnerabilidades, pero Norris eligió hacerlo: “Me lo guardé todo y eso dañó mi autoconfianza, que llegó a su punto más bajo. Dudaba de mí mismo: ‘¿Soy lo suficientemente bueno para estar en Fórmula 1?’”.

Nacido en Bristol en noviembre de 1999, hijo de madre belga y del empresario Adam Norris —muy presente en el paddock—, Lando acumuló éxitos desde sus primeros pasos en el automovilismo. Campeón de Europa de karting en 2013, se convirtió al año siguiente en el campeón mundial más joven de la disciplina, siguiendo la trayectoria marcada antes por Lewis Hamilton.

Su ascenso continuó en 2015 con el título británico de Fórmula 4 y en 2016 ganó los tres campeonatos que disputó. Estos resultados llamaron la atención de McLaren, que lo incorporó a su programa de jóvenes talentos en 2017, año en el que también conquistó la Fórmula 3, su quinto título en tres temporadas.

McLaren-F1 Lando Norris posa con el equipo McLaren para la foto después de ganar el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 de 2025. EFE

Un año después fue subcampeón de Fórmula 2, solo por detrás de su compatriota George Russell. Para entonces, ya había quienes señalaban que se beneficiaba de los recursos económicos de su padre. “Nunca quise que él pagara para que yo entrara en la Fórmula 1”, sostuvo el año pasado en un podcast. “Estoy mucho más orgulloso de decir que estoy aquí porque McLaren me reclutó (…) y me convertí en piloto oficial en 2019”.

Undécimo en su primera temporada en la categoría, Norris progresó de forma constante y logró su primer podio en 2020, aunque la victoria se resistió. Durante años cargó con el apodo de “Lando No-wins”, hasta que en 2024, en Miami, consiguió finalmente su primer triunfo en la F1. Tres victorias más completaron ese año, suficiente para quedar como subcampeón del mundo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Piloto 2.0

Fuera de la pista, este admirador de MotoGP y de Valentino Rossi cultiva a veces una imagen algo arrogante. Un ejemplo fue su reacción en 2022, cuando se anunció la salida de su compañero Daniel Ricciardo: “No creo que se deba tener simpatía por un piloto porque simplemente no logró hacerlo igual de bien”, declaró entonces.

Muy activo en redes sociales y aficionado a los videojuegos de simulación, Norris encarna el perfil del piloto 2.0. En 2020 se afeitó la cabeza en directo en su canal de Twitch para recaudar fondos contra el Covid-19. Sin embargo, la pasada primavera admitió haberse alejado de esas plataformas, que se habían convertido en “una pérdida de tiempo y energía”.

Esa energía, dijo, prefirió concentrarla en su objetivo mayor: convertirse en el nuevo rey de la Fórmula 1.

Con AFP

FUENTE:RFI