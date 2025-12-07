  • Cotizaciones
    domingo 07 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Lando Norris, un campeón de la Fórmula 1 que asume su vulnerabilidad

    “Siempre he sido muy duro conmigo mismo (…) hasta el punto de quedar atrapado en un pequeño mundo negativo”. Con esa honestidad poco frecuente en la F1, Lando Norris habla de su vulnerabilidad emocional justo después de lograr su primer título mundial

    El piloto británico de McLaren, Lando Norris, celebra su victoria en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula Uno de 2025 tras el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno.

    El piloto británico de McLaren, Lando Norris, celebra su victoria en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula Uno de 2025 tras el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Algunos dudaban de su capacidad para ser campeón, pero a sus 26 años Lando Norris demostró que, pese a un inicio de temporada “difícil”, su resiliencia podía llevarlo a la cima.

    “Estar donde estoy hoy se debe en gran parte a mi mentalidad”, afirmaba días antes de arrebatarle el título mundial a Max Verstappen, ganador de los cuatro campeonatos anteriores.

    Leé además

    Uruguay jugará dos partidos en el Hard Rock Stadium de Miami 
    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Desde la Senaclaft advierten que combatir el lavado de activos en el fútbol necesita, más allá de normas, la cooperación entre autoridades y directivos.
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    McLaren-Lando-Norris
    El McLaren de Lando Norris.

    El McLaren de Lando Norris.

    Desde su llegada a la élite del automovilismo en 2019, con solo 19 años, el piloto de McLaren se convirtió en una de las voces que instalaron el debate sobre la salud mental en el deporte de alto rendimiento. La presión mediática y la búsqueda constante de la perfección le pasaron factura: “Sufrí mucho (…) en 2019 y 2020”, contó en 2023 a la revista GQ. “Simplemente, no sabía cómo manejar la situación”.

    Como ocurre en muchos otros deportes, los pilotos de Fórmula 1 rara vez exponen sus vulnerabilidades, pero Norris eligió hacerlo: “Me lo guardé todo y eso dañó mi autoconfianza, que llegó a su punto más bajo. Dudaba de mí mismo: ‘¿Soy lo suficientemente bueno para estar en Fórmula 1?’”.

    Embed
    Ver esta publicación en Instagram

    Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

    Campeón precoz

    Nacido en Bristol en noviembre de 1999, hijo de madre belga y del empresario Adam Norris —muy presente en el paddock—, Lando acumuló éxitos desde sus primeros pasos en el automovilismo. Campeón de Europa de karting en 2013, se convirtió al año siguiente en el campeón mundial más joven de la disciplina, siguiendo la trayectoria marcada antes por Lewis Hamilton.

    Su ascenso continuó en 2015 con el título británico de Fórmula 4 y en 2016 ganó los tres campeonatos que disputó. Estos resultados llamaron la atención de McLaren, que lo incorporó a su programa de jóvenes talentos en 2017, año en el que también conquistó la Fórmula 3, su quinto título en tres temporadas.

    McLaren-F1
    Lando Norris posa con el equipo McLaren para la foto despu&eacute;s de ganar el campeonato mundial de pilotos de F&oacute;rmula 1 de 2025.

    Lando Norris posa con el equipo McLaren para la foto después de ganar el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 de 2025.

    Un año después fue subcampeón de Fórmula 2, solo por detrás de su compatriota George Russell. Para entonces, ya había quienes señalaban que se beneficiaba de los recursos económicos de su padre. “Nunca quise que él pagara para que yo entrara en la Fórmula 1”, sostuvo el año pasado en un podcast. “Estoy mucho más orgulloso de decir que estoy aquí porque McLaren me reclutó (…) y me convertí en piloto oficial en 2019”.

    Undécimo en su primera temporada en la categoría, Norris progresó de forma constante y logró su primer podio en 2020, aunque la victoria se resistió. Durante años cargó con el apodo de “Lando No-wins”, hasta que en 2024, en Miami, consiguió finalmente su primer triunfo en la F1. Tres victorias más completaron ese año, suficiente para quedar como subcampeón del mundo.

    Embed
    Ver esta publicación en Instagram

    Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

    Piloto 2.0

    Fuera de la pista, este admirador de MotoGP y de Valentino Rossi cultiva a veces una imagen algo arrogante. Un ejemplo fue su reacción en 2022, cuando se anunció la salida de su compañero Daniel Ricciardo: “No creo que se deba tener simpatía por un piloto porque simplemente no logró hacerlo igual de bien”, declaró entonces.

    Muy activo en redes sociales y aficionado a los videojuegos de simulación, Norris encarna el perfil del piloto 2.0. En 2020 se afeitó la cabeza en directo en su canal de Twitch para recaudar fondos contra el Covid-19. Sin embargo, la pasada primavera admitió haberse alejado de esas plataformas, que se habían convertido en “una pérdida de tiempo y energía”.

    Esa energía, dijo, prefirió concentrarla en su objetivo mayor: convertirse en el nuevo rey de la Fórmula 1.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Iglesia Católica

    León XIV expresa su deseo de visitar Uruguay y Argentina, aunque aún sin fecha definida

    Por RFI
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda