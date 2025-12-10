La receta de empanadas de queso y verdeo con la que Lucía Soria conquista Garzón

Todos los 28 y los 29 de diciembre Pueblo Garzón vibra con actividades culturales. Durante muchos años se hizo Campo, un festival de arte muy importante, y hoy en día las galerías y los espacios del pueblo siguen reuniéndose para abrir sus puertas y mostrar nuevas obras y exhibiciones. En esas fechas, con Mesa Garzón siempre hacemos empanadas y otras cosas ricas para que la gente pueda disfrutar mientras camina por el pueblo, recorre las galerías y vive la movida cultural.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
1 taza de cuartirolo rallado u otro queso bien blando, que se derrita
1 taza de gouda rallado u otro queso sabroso o picantón
½ taza de queso crema
1 cda. de parmesano rallado
3 cebollas de verdeo
Aceite de oliva
Ají molido
Aceite para freír
Procedimiento
Cortamos el verdeo separando la parte blanca de la parte verde. En una sartén calentamos un chorrito de aceite de oliva y rehogamos la parte blanca del verdeo hasta que esté blanda y pierda el crudo. Dejamos enfriar.
En un bowl mezclamos el cuartirolo, el gouda, el queso crema y el parmesano. Sumamos el verdeo rehogado ya frío y al final incorporamos la parte verde del verdeo picado. Agregamos un toque de ají molido.
Rellenamos cada tapa con una buena cucharada de mezcla y cerramos con repulgue firme. Vamos armando empanadas y las colocamos en una placa con separadores para que no se peguen entre sí. Freímos en aceite caliente hasta que estén doradas y las pasamos a papel absorbente.
Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.