Las sorpresas y confirmaciones que dejó la lista de nominados a los Globos de Oro 2026

El anuncio demuestra el creciente interés por las sátiras sociales y el peso del estudio Warner Bros, que obtuvo 16 nominaciones en total

Leonardo DiCaprio está nominado a Mejor actor de comedia o musical por su papel en Una batalla tras otra.

La carrera por los premios más importantes del mundo del cine ya empezó. El pasado lunes, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood publicó la lista de nominados a los Globos de Oro 2026, un anuncio que confirmó algunos claros candidatos, pero que también trajo consigo algunas sorpresas.

Sorprendió, por ejemplo, que Wicked: for good, con cuatro nominaciones, no estuviera entre las candidatas a mejor película musical o de comedia, ya que la gran producción de su primera parte, estrenada en 2024, fue destacada y reconocida con dos premios Oscar y nueve nominaciones en su última edición.

Globos de oro La presidenta de los Globos de Oro Helen Hoehne fue la encargada de anunciar los nominados. AFP No sorprendió, en tanto, que Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabezara la lista con nueve nominaciones en total. La película de Paul Thomas Anderson está nominada a Mejor película de comedia o musical, Mejor guion y Mejor dirección, entre otros premios. La actriz Chase Infiniti, una de las revelaciones del año, está nominada a Mejor actriz, musical o comedia, mientras que DiCaprio volvió a posicionarse como candidato a Mejor actor.

Inspirada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon, esta película trata acerca de un exrevolucionario llamado Bob Ferguson (DiCaprio) que intenta reagrupar a sus antiguos camaradas para rescatar a su hija adolescente de un enemigo del pasado. En esa búsqueda, se enfrenta con un mundo de extremismo político, supremacía blanca y crisis migratoria, temas que, según analistas, podrían inclinar la balanza hacia la película en una época marcada por este tipo de discusiones sociales.

Embed Valor sentimental, de Joachim Trier, también lidera las nominaciones; acumula ocho de ellas en categorías como Mejor película dramática y Mejor director. La noruega Renate Reinsve, por su parte, compite por el premio a Mejor actriz dramática.