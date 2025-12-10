Prendas que financian la protección y regeneración de ecosistemas nativos en Uruguay

La moda uruguaya acaba de dar un paso inusual, y necesario, hacia la acción climática. Glassy Waves, la marca creada y dirigida por un equipo joven, presentó una colección de remerones que financian la protección y regeneración de ecosistemas nativos en Uruguay . La iniciativa se articula con Origen, una nature­ fintech que tokeniza acciones concretas en territorio y las convierte en activos digitales verificables llamados Equilibrium.

El mecanismo es simple en apariencia, pero sofisticado en su estructura. Cuando alguien compra una remera de la colección Glassy Waves x Origen, la firma de indumentaria adquiere activos que financian proyectos de conservación y regeneración nativa en Uruguay, cuya trazabilidad puede seguirse en la plataforma blockchain de Origen. Cada adquisición queda registrada con un código único que asegura la veracidad del impacto y evita duplicaciones en reportes simultáneos. A su vez, la prenda viene con un QR para que el comprador pueda ver dónde está invirtiendo y qué ecosistema está ayudando a preservar.

Origen define Equilibrium como un activo de naturaleza verificado que representa una acción concreta y proactiva en territorios de alto valor ecológico. Un Equilibrium corresponde a una superficie específica dentro del territorio y vincula su valor financiero al impacto que genera sobre ese espacio. Tokenizados­ en la plataforma blockchain de Origen, permiten monitorear indicadores clave, como la cobertura forestal, la biodiversidad, la calidad del suelo y del agua, y el stock de carbono, ofreciendo un seguimiento continuo del desempeño y financiamiento del proyecto.

Detrás de la emisión de activos hay un marco metodológico llamado Protocolo de Origen, que es un conjunto de reglas y procedimientos diseñados para estructurar, validar y gestionar proyectos de conservación y regeneración en América Latina y el Caribe con el propósito de emitir activos naturales verificables y compatibles con métricas de impacto. En la práctica, la tecnología es clave: la tokenización y la plataforma blockchain garantizan transparencia e integridad de los registros de cada acción registrada.

Uno de los objetivos que se propone Glassy Waves en el marco de esta alianza es convertirse en la primera marca de indumentaria con certificación de Inversión Verificada en Naturaleza en Latinoamérica. Este reconocimiento refiere a la verificación de inversiones que involucran criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), a menudo relacionadas con la sostenibilidad o el uso de recursos naturales.

El sello, otorgado por LSQA a empresas que financian de forma directa proyectos de conservación y regeneración, se aplica a quienes invierten en Equilibrium y se representa mediante un ícono visual que varía según el nivel de inversión de cada empresa. La inversión verificada en naturaleza permite a las empresas ubicar este sello correspondiente a su inversión en sus productos, servicios y canales de comunicación con base en la duración del acuerdo de inversión.

El origen de todo

“Desde el inicio, la cultura de Glassy está muy ligada a la vida al aire libre y a la conexión con la naturaleza. Todo ese vínculo es parte de la vibra que buscamos transmitir y de la conciencia de que pertenecemos a algo más grande, este planeta”, advierte el fundador de la compañía, Mauro de la Cruz. “A principios de este año ya habíamos tenido intercambios con Origen por distintos temas, así que nos presentaron la idea y nos explicaron qué buscaban y cómo querían involucrarse”.

Por su parte, la gerenta de Operaciones, Adriana Ponce, explica: “El modelo de activos nos interesó porque nos permite involucrarnos de manera directa con resultados tangibles en la conservación del medioambiente”. La principal garantía que necesitaba la marca de indumentaria era la transparencia, saber exactamente qué se hace con la inversión, por lo que el modelo Origen sirvió a la perfección. “Deja de ser una financiación de promesas para convertirse en una acción concreta, que es conservar ecosistemas nativos de Uruguay”, concluye.

"Al tratarse de una cápsula especial, entendimos que debía tener un sentido claro, explicando que parte del valor financia la preservación de ecosistemas. Achicamos nuestro margen para mantener un precio razonable y permitir que todos puedan acceder", Fundador de Glassy Waves, Mauro de la Cruz

El proyecto surge, además, en un contexto de problemática sin precedentes a escala global y nacional. Los límites de la Tierra para ser habitada, tal como la conocemos hace miles de años, están siendo sobrepasados. “Esto implica cambios en el uso del suelo, el agua dulce, una pérdida de biodiversidad superacelerada, entre otras cosas”, comparte De la Cruz. Este escenario hace que Uruguay y otros países tengan como meta nacional preservar el 30% del territorio terrestre y marino, establecido en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal de la ONU para el año 2030. “Nosotros lo que buscamos es ser cómplices y parte de las posibles soluciones”, agrega.

Iniciar el proceso significó un reto y también un riesgo. Ambos representantes de Glassy Waves coinciden en que producir indumentaria responsable en Uruguay es difícil. La industria textil requiere mucha inversión y tecnología, y, según indican, faltan insumos, fibras orgánicas y estructuras de reciclaje. “Tampoco hay industrias textiles preparadas para procesos sostenibles más complejos. Son muchas trabas, empezando por la disponibilidad de materiales”, dice Ponce.

Si bien internamente el cambio no implicó grandes transformaciones, sí se ajustó especialmente la estructura de costos de la campaña para definir el marco de inversión de la empresa. “Tuvimos que revisar cuánto invertir por prenda, ajustar márgenes y definir cómo trasladarlo al precio final sin convertirlo en un producto inaccesible”, comenta De la Cruz, y agrega: “Al tratarse de una cápsula especial, entendimos que debía tener un sentido claro, explicando que parte del valor financia la preservación de ecosistemas. Achicamos nuestro margen para mantener un precio razonable y permitir que todos puedan acceder”.

Además, se procedió a preparar al equipo con la gente de Origen, que brindó varias capacitaciones, incluso conociendo algunas de las áreas donde se implementa el protocolo y, por ende, donde se emiten los activos. Para producir la campaña, el equipo viajó a sierra de las Ánimas, donde se registró la actividad de los bosques con cámaras diurnas y nocturnas para visualizar la flora y fauna en movimiento.

Respecto al retorno de inversión, el fundador de Glassy Waves sostiene que el impacto de la conservación o la regeneración es medible y, por lo tanto, la inversión también. “La inversión responde a un valor de un activo de naturaleza que es un resultante de la aplicación de un riguroso protocolo para la emisión de los Equilibrium. Y, aparte, para que esto suceda tiene que estar validado por un agente de reconocimiento nacional, en este caso es LSQA. Esto significa que podemos conocer lo que sucede en ese proyecto y cómo impacta su existencia”, cuenta.

Tanto a De la Cruz como a Ponce la respuesta del público a la campaña los sorprendió más de lo esperado. La gente compartió la iniciativa en redes sociales y la marca logró sintonizar con lo que busca transmitirse a su comunidad. Ambos coinciden en que perciben una creciente conciencia sobre la importancia de estas acciones. “A veces uno quiere aportar, pero no sabe cómo, y esta cápsula permitió que muchos pusieran su granito de arena”, explica la gerenta de Operaciones.