Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

Con fechas, horarios y sedes confirmados, Uruguay sabe cómo será su fase de grupos y cuáles serían sus destinos según su posición final en el Grupo H

La selección uruguaya conoció este sábado el camino que deberá recorrer en el Grupo H del Mundial 2026, donde enfrentará a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

El calendario, confirmado por FIFA, plantea dos partidos en la costa este de Estados Unidos y un tercer encuentro en México.

Uruguay debutará el lunes 15 de junio en Miami, a las 19:00, ante Arabia Saudita, en lo que será el estreno oficial del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la Copa del Mundo.

La segunda presentación será también en Miami: domingo 21 de junio, nuevamente a las 19:00, frente a Cabo Verde, la selección africana que jugará su primer Mundial y que llega como una de las sorpresas de la clasificación.

El cierre de la fase de grupos tendrá otro escenario y un rival de máxima exigencia. La Celeste viajará a México para enfrentar en Guadalajara a España, vigente campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título. Ese partido se disputará el viernes 26 de junio, a las 21:00.