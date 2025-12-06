  • Cotizaciones
    sábado 06 de diciembre de 2025

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Con fechas, horarios y sedes confirmados, Uruguay sabe cómo será su fase de grupos y cuáles serían sus destinos según su posición final en el Grupo H

    Uruguay jugará dos partidos en el Hard Rock Stadium de Miami

    Uruguay jugará dos partidos en el Hard Rock Stadium de Miami 

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El calendario, confirmado por FIFA, plantea dos partidos en la costa este de Estados Unidos y un tercer encuentro en México.

    Uruguay debutará el lunes 15 de junio en Miami, a las 19:00, ante Arabia Saudita, en lo que será el estreno oficial del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la Copa del Mundo.

    La segunda presentación será también en Miami: domingo 21 de junio, nuevamente a las 19:00, frente a Cabo Verde, la selección africana que jugará su primer Mundial y que llega como una de las sorpresas de la clasificación.

    El cierre de la fase de grupos tendrá otro escenario y un rival de máxima exigencia. La Celeste viajará a México para enfrentar en Guadalajara a España, vigente campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título. Ese partido se disputará el viernes 26 de junio, a las 21:00.

    Si Uruguay avanza como primero del Grupo H, su camino lo llevaría a Los Ángeles. Allí enfrentaría al segundo del Grupo J, integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania, el jueves 2 de julio a las 16:00.

    En cambio, si clasifica como segunda, volverá a Miami, sede de sus dos primeros partidos. Ese cruce de octavos se disputará el 3 de julio a las 19:00.

    El Mundial echará a rodar el jueves 11 de junio, a las 11 de la mañana de Uruguay, en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

