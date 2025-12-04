Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Dos veces en tres días el presidente Yamandú Orsi debió explicar o corregir sus declaraciones públicas, en un escenario que comienza a preocupar en filas oficialistas e incluso a algunos de sus asesores.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El primer traspié ocurrió el lunes 24 de noviembre, cuando el mandatario respondió en una rueda de prensa que no tenía “ni idea” de que un policía había sido asesinado en la madrugada de ese día en el Cerro. Sus dichos le valieron fuertes críticas de la oposición. Más tarde ese día, el presidente dijo en otra rueda de prensa que no estaba al tanto de la situación cuando los periodistas le preguntaron, porque no había visto su teléfono, y defendió que prefería ser “honesto y sincero”.

“Si hay que pedir disculpas, se pide”, añadió. Orsi dijo que tras la consulta se puso en contacto con el ministro del Interior, Carlos Negro, y decretó los honores fúnebres correspondientes. Se trató, agregó, de un hecho “dolorosísimo” y pidió “no hacer política menor” para “pasar boleta”.

Dos días después, Orsi volvió a generar revuelo con sus declaraciones, esta vez al ser entrevistado en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda . “De la seguridad hay que hablar, y creo que el ejemplo es (Nayib) Bukele, es El Salvador. Es el ejemplo de un proceso para analizar” , dijo el mandatario. Ante la repregunta de si se trataba de un ejemplo “positivo o negativo”, se limitó a decir que era un caso “para analizar”. Esa misma tarde, el presidente llamó al programa radial Fácil desviarse cuando los conductores comentaban sus declaraciones de la mañana. Allí procuró explicar sus palabras: dijo que le llama la atención “el nivel de adhesión” de Bukele en su país, pero aclaró que ese modelo en Uruguay es “inaplicable” y que está “convencidísimo de que no se puede hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia y las libertades”.

Pese a las aclaraciones de Orsi, sus dichos generaron desconcierto en gran parte de la interna frenteamplista y en algunos actores del gobierno. Así, comienza a crecer la preocupación ante una comunicación que para muchos es entendida como errática, incluso con cuestionamientos hacia el entorno del presidente. El problema, explicó un legislador oficialista a Búsqueda , es que, por un lado, pareciera que el presidente “no evalúa la importancia de sus palabras”, y, por otro, exhibe un estilo propio que en la izquierda todavía no terminan de discernir: no es ni tan distante y solemne como Tabaré Vázquez ni muestra tanto “olfato político” como José Mujica.

Pero su círculo más cercano destaca que la espontaneidad y también cierta imprevisibilidad son características naturales del presidente. “No le teme ni le enoja provocar a la izquierda”, sostuvo un integrante del equipo de gobierno. Así, en su entorno describen que el de Orsi es un estilo “distinto”, que no solo se aparta de los expresidentes, sino del común de los políticos. Señalan como ejemplo la decisión, que tomó el presidente sin asesores ni planificación, de llamar al programa radial para profundizar sus dichos sobre Bukele.

El centro de las preocupaciones oficialistas están más centradas en posibles flancos que abre el presidente y su entorno en la comunicación que en la gestión del gobierno. Pese a esto, el grupo de dirigentes que organizaron el primer encuentro de “Frenteamplistas, tenemos que hablar”, un espacio crítico con el gobierno y con la conducción de la fuerza política, prepara un nuevo encuentro para el próximo sábado 6.

Nuevas estrategias

Entre tanto, el gobierno encabezado por Orsi enfrenta índices de popularidad regulares, con un saldo negativo de dos puntos para la gestión del gobierno y un saldo positivo de cuatro puntos de aprobación para el presidente, según una encuesta difundida la semana pasada por Opción Consultores. Además, el estudio relevó 60% de desaprobación a la gestión en seguridad, con un aumento de siete puntos en las valoraciones negativas entre el sondeo de noviembre con respecto al de julio-agosto.

Esa misma encuesta fue mencionada el lunes en la Mesa Política del Frente Amplio por el ministro del Interior, Carlos Negro, para referirse a temas de seguridad. Durante el intercambio, el jerarca se desmarcó ante el ejecutivo de la fuerza política de cualquier viraje a una estrategia de seguridad similar a la de Bukele. Dijo que se trataba de un modelo que estaba “de moda”, como en su momento lo estuvo la gestión de Rudolph Giuliani en Nueva York, pero que en Uruguay era impracticable, dado que El Salvador no ha tenido en su historia los niveles de democracia y libertad que ha vivido Uruguay.

Mientras tanto, Presidencia evalúa hacer ajustes en el funcionamiento de su estrategia de comunicación para minimizar ruidos, ordenar cuestiones de agenda y, sobre todo, evitar que el presidente quede expuesto permanentemente a ruedas de prensa donde se le consulta de todos los temas. Según explicaron desde la Torre Ejecutiva, en su equipo entienden que es necesario compatibilizar el interés de la prensa con el interés del gobierno de comunicar sobre sus temas de gestión. Además, habrá cambios en el relacionamiento con la prensa, publicó El Observador el miércoles 3.

Más allá de eso, en Presidencia son conscientes de que las características que exhibe Orsi en su comunicación son diferentes a las de otros presidentes. “Él es muy personal. No ganó por su discurso ni por ser un gran comunicador. En esto no hay nada nuevo bajo el sol. No tiene la verborragia de (Julio María) Sanguinetti, de Jorge Batlle, Mujica o Lacalle Pou”, dijo una fuente de su equipo que defendió que “Yamandú sigue siendo él y hace política de cercanía”.

El equipo de comunicación de Yamandú Orsi sufrió cambios en los últimos meses. El experiodista Ernesto Tulbovitz, quien había sido asesor del presidente cuando estuvo al frente de la Intendencia de Canelones y este año trabajaba en Presidencia, fue designado en octubre para desempeñarse como ministro del Servicio Exterior en la embajada uruguaya en Argentina. Este cambio, empero, no influyó en los cargos institucionales de la Secretaría de Comunicación Institucional, que tiene como director a Martín Lees y como subdirectora a Iliana Da Silva.