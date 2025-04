Francisco, el papa reformista que no tuvo miedo de abrir la Iglesia al mundo

Desde el principio, Francisco, el papa al que “fueron a buscar al fin del mundo” —como dijo él en el saludo inmediato a su elección en 2013—, quiso abrir la Iglesia católica al hombre y a la mujer de pie, en un mundo tan convulsionado y dinámico como el actual. “La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria”, había dicho Jorge Bergoglio (su nombre de nacimiento) antes del cónclave que lo elegiría papa. Esta fue también la idea central de su primera exhortación apostólica Evangelii gaudium, dada a conocer meses después de su elección.

“Francisco no tuvo miedo de abrir la Iglesia. Trató de sacarla de lo cortesano o palaciego para hacer de ella una Iglesia de a pie. Él siempre decía que prefería una Iglesia accidentada por salir hacia afuera, que enviciada por estar encerrada­. Eso es un gran legado”, dijo a Galería­ monseñor Fabián Antúnez, obispo de San José que conocía personalmente al papa Francisco y con quien mantenía una relación cercana.

La misericordia, el centro de su mensaje

Antúnez, también jesuita y de nacionalidad argentina, conoció a Bergoglio en el año 2000, en una ordenación episcopal en su ciudad, Resistencia (provincia del Chaco), cuando este era arzobispo de Buenos Aires. Desde entonces, trabó un vínculo con él, que fue creciendo con el paso del tiempo. En el año 2005 se fue a estudiar Teología a Roma durante dos años y recuerda que cada vez que Bergoglio viajaba a la ciudad eterna, lo llamaba para ponerse a disposición. “Compartimos muchos viajes hasta una parroquia a las afueras de Roma­, en la ciudad de Ciampino, donde a él le gustaba celebrar la Eucaristía, también caminatas y largas conversaciones. Fue un vínculo fuerte de cercanía, amistad y fraternidad. Hasta que en 2013 fue elegido papa y mantuvimos la relación a través de correos y comunicaciones a distancia”.

El reencuentro se dio casi una década después, cuando en 2021 Antúnez fue nombrado obispo de San José (Uruguay) por el propio Francisco. A partir de allí, las responsabilidades del cargo lo llevaron a viajar más seguido al Vaticano y a tener la oportunidad de visitar en distintas ocasiones al pontífice.

francisco 1.jpg En la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el público se reunía para escuchar las palabras de un papa que no le tenía miedo a la debilidad, la fragilidad y la vulnerabilidad humana AFP

“Francisco era un hombre de gran compasión, de mucha inteligencia práctica para el gobierno y muy conocedor de las personas. Un hombre de una profunda espiritualidad, producto de sus largas horas de oración y de encuentro con Dios”, manifestó el obispo, que también destacó como rasgo distintivo de su personalidad la completa atención que ofrecía a quien se le acercara. “Estaba para cada uno de manera única, sin urgencias, interesado en aquello que cada uno tenía para aportar. Quien se encontraba con él tenía la sensación de estar con un hombre tremendamente misericordioso, que no le tenía miedo a la debilidad, fragilidad y vulnerabilidad humana, por el contrario, hacía sentir el cariño y la cercanía de Dios”.

De hecho, la misericordia de Dios y la invitación a la práctica de esta virtud por parte de los cristianos fue el eje central de su mensaje como pontífice. Y no solo eso, sino que fue el primero en ponerlo en práctica, por ejemplo, instalando duchas en el Vaticano para las personas en situación de calle o enterrándolas allí cuando fallecían, también llamando todos los días a los sacerdotes radicados en Gaza, encargados de atender a personas refugiadas, para ponerse a disposición y saber cómo estaban.

Una iglesia caminando y para todos

Pero Francisco no se quedó solo en estos gestos, sino que intentó que la bondad volviera a empapar el armazón de la Iglesia. Así fue que, entre otras cosas, no tuvo miedo de reformar la estructura de la curia romana para simplificarla, de manera de facilitar procesos canónicos, como por ejemplo, la nulidad matrimonial. También buscó acercar la atención pastoral a las familias quebradas y a las personas homosexuales para que se sintieran acogidas, e intentó reconocer y valorizar el papel de la mujer en la Iglesia, asignándole cargos importantes dentro de la curia. A la vez, tuvo “tolerancia cero” con los casos de abusos sexuales dentro del clero y trató de sanear todas las heridas poniendo a las víctimas en el centro.

monjas.jpg El papa reconoció y valorizó el papel de la mujer en la Iglesia, asignándole cargos importantes dentro de la curia AFP

Por todo esto y más, Antúnez no tuvo dudas en afirmar que se trató de un papa reformista, “que intentó dar respuestas al hombre y la mujer de hoy, escuchando a todas las personas y acogiendo la diversidad”. “Nos hizo sentir que todos somos llamados por Dios, que la Iglesia es casa de todos y no un lugar para unos pocos. Intentó renovar la verdad de siempre, que es el amor de Dios por los hombres, con lenguajes, signos y coherencia de vida”.

Y aunque a alguno le pudiera parecer que no tuvo tiempo para dar por terminadas sus “ideas reformistas”, seguramente Francisco no lo consideraría así. “Él siempre soñó con abrir procesos y caminos, que otros continuarían por él, y no tanto con la conclusión de las cosas. Hoy creo que nos deja una Iglesia mucho más misericordiosa, mucho más humana, un lugar para todos, cercana al pobre y despegada del poder, intentando hablarle a la cultura y al mundo sin miedo. En definitiva, nos deja una Iglesia caminando, con procesos a seguir transitando”.

El viaje que nunca se dio

bergoglio y Cristina Kirchner.jpg Francisco nunca volvió a Argentina después de haber sido nombrado papa, porque temía que su figura fuera utilizada políticamente; en la foto, con Cristina Kirchner cuando todavía era cardenal AFP

En los últimos años el papa Francisco manifestó repetidas veces su voluntad de visitar su país, al que nunca más volvió desde que partió en 2013 como cardenal, y aprovechar la oportunidad para venir a Uruguay. Sin embargo, el viaje nunca se concretó. Antúnez expresó que en el corazón de Francisco estaba el deseo de venir, pero cuando quiso hacerlo, juzgó que su presencia no favorecería la situación política argentina, ya que su figura podía ser utilizada políticamente, por eso “lo fue dilatando”. “Francisco era un hombre que rezaba sus temas y los ponía muy en manos de Dios. Quizás por algún motivo no se pudo concretar esa venida, que tanto deseó”.