Los récords que romperá y los millones que moverá el Mundial 2026

Está todo dado para que la Copa Mundial de Fútbol 2026 rompa varios récords. Así lo establece el “Análisis de impacto socioeconómico FIFA World Cup 2026”, un informe elaborado por la propia FIFA y la consultora OpenEconomics, el cual señala que el torneo generará un impacto económico global de US$ 80.100 millones y una contribución al PIB mundial de US$ 40.900 millones.

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Hay dos grandes factores que impactan en estas estimaciones: primero, el hecho de que es la primera vez que el campeonato se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), y, segundo, el elevado número de participantes, un total de 48 países.

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El análisis establece también que el torneo será un ámbito propicio para la creación de 832.000 nuevos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en todo el mundo. A su vez, se calcula que la recaudación fiscal directa e indirecta rondará los US$ 9.400 millones.

Todo listo para el comienzo del Mundial 2026. Un trabajador limpia el interior del Estadio Azteca (Banorte) en Ciudad de México.

- La FIFA espera la asistencia de unos 6,5 millones de personas en los tres países organizadores. Por tanto, el Mundial 2026 apunta a batir el récord de 3,5 millones de personas registrado en el de 1994, organizado solo por Estados Unidos.

- El Mundial 2026 se disputará en 16 sedes oficiales distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la cifra más alta de la historia del torneo, que duplica los recintos de Catar 2022 y cuadriplica los de Rusia 2018.

- Al ser la primera vez que juegan 48 equipos, en lugar de 32, se disputarán unos 104 partidos, un número récord, que equivale a 40 más que en el formato previo. La anterior ampliación de participantes se remonta al Mundial de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados.

- La FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial durante la fase de ventas del sorteo aleatorio. Un récord de demanda que se traduce en un promedio de 15 millones de peticiones diarias.

mundial 2026 1 Un hombre camina por las inmediaciones del FIFA World Cup Trophy Tour en Houston (Estados Unidos). El Mundial de 2026 será el primero organizado por tres países a la vez. EFE

- Estados Unidos invertirá US$ 115 millones en tecnología antidrones para aumentar la seguridad con vistas al Mundial 2026.

- La Cámara de Comercio de la Ciudad de México calcula que el torneo dejará beneficios por US$ 4.500 millones y apunta a que la capital mexicana recibirá 2 millones de turistas vinculados al evento deportivo.

- La competición tendrá una duración de 39 días, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Este calendario ampliado responde al nuevo formato de 48 selecciones, lo que requiere más jornadas para acomodar la fase de grupos y la ampliada ronda eliminatoria.

- Con sus 94.000 localidades, el AT&T Stadium de Dallas será el recinto con mayor capacidad de este Mundial.

- La Ciudad de México tendrá un protagonismo especial: será la primera urbe en albergar partidos en tres ediciones diferentes (1970, 1986 y 2026) y, además, en esta ocasión superará el récord de acoger 23 partidos mundialistas. El emblemático Estadio Azteca será escenario de cinco partidos, incluido el inaugural.

- El gasto total para la organización de la Copa del Mundo 2026 asciende a US$ 13.900 millones, según la FIFA.

Shakira mundial 2026 El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la presentación de los artistas que participarán en el espectáculo de la final en Nueva York (Estados Unidos), entre ellos la colombiana Shakira. EFE

- La competición futbolística reportará a Canadá unos ingresos de 3.800 millones de dólares canadienses (2.683 millones de dólares estadounidenses), de acuerdo con la consultora Deloitte. Esto significa que por cada dólar canadiense invertido en la organización o gastado por los visitantes, se prevé un retorno de 1,09 dólares al PIB. A su vez, cada partido en Canadá generará unos 155 millones de dólares canadienses al PIB.

- El Mundial creará 24.100 puestos de trabajo en Canadá durante la celebración del evento. Toronto estima que la organización de seis partidos le costará 380 millones de dólares canadienses. De esta cifra, alrededor de un tercio del presupuesto será destinado a Policía y seguridad.

- Al haber más selecciones, los ingresos por los derechos de televisión aumentarán, aunque no se conocen estas cifras.

- La dotación de premios sumará US$ 871 millones entre los equipos. Será dos veces más que en el Mundial de Catar. El campeón se llevará US$ 50 millones.

A partir de EFE