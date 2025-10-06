¡Hola !

Hollywood saldó su deuda con dos actrices de la televisión

Fran Drescher y Lauren Graham recibieron finalmente su estrella en el Hollywood Walk of Fame

Fran Drescher StarCeremonyOnHollywoodWalkOfFame AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El sábado 5 de octubre se cumplieron 25 años de la emisión del primer episodio de Gilmore Girls: empezó con escasísimo presupuesto, se sostuvo por siete temporadas y, aunque no recibió casi premios, se hizo un lugar entre esas series queridas, que sus fanáticos vuelven a ver mil veces (puede verse en Netflix). Este año, los premios Emmy saldaron una deuda con las chicas Gilmore con un segmento en homenaje que condujeron sus protagonistas: Lauren Graham y Alexis Bledel, madre e hija en la ficción. Ahora el Paseo de la Fama de Hollywood decidió hacer lo mismo con la primera y le entregó finalmente su estrella, la número 2.823, el pasado viernes 3.

Lauren Graham WalkOfFameCeremony AFP
Lauren Graham recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 25º aniversario de Gilmore Girls.

Lauren Graham recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 25º aniversario de Gilmore Girls.

Unos días antes, otra actriz de la tele recibía un reconocimiento, por demás tardío. Fran Drescher, la adorable señorita Fine de La niñera (The Nanny), hizo gala de toda su simpatía y exhuberancia al recibir su estrella el día en que casualmente se celebraba su 68º cumpleaños, acompañada de dos miembros del elenco muy especiales, las hijas del señor Sheffield en la ficción: Maggie (Nicholle Tom) y Grace (Madeleine Zima).

“Fran Drescher no es solo un nombre conocido, es la familia. Es la tía glamorosa, la madre sensata, la mejor amiga que te dice cuándo tu atuendo necesita un poco más de estampado de leopardo y la vecina cuya risa se oye a través de la pared de yeso”, dijo Zima en el discurso que dio en honor a la actriz que la vio crecer en el set.

La serie, que cumplió 30 años en 2023 (y puede verse en Prime Video y Mercado Play), estuvo seis temporadas al aire. Aunque Drescher coqueteó con la idea de un reboot en ese aniversario redondo, todavía no se ha confirmado.

Por Redacción Galería
