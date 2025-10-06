Hollywood saldó su deuda con dos actrices de la televisión

El sábado 5 de octubre se cumplieron 25 años de la emisión del primer episodio de Gilmore Girls: empezó con escasísimo presupuesto, se sostuvo por siete temporadas y, aunque no recibió casi premios, se hizo un lugar entre esas series queridas, que sus fanáticos vuelven a ver mil veces (puede verse en Netflix). Este año, los premios Emmy saldaron una deuda con las chicas Gilmore con un segmento en homenaje que condujeron sus protagonistas: Lauren Graham y Alexis Bledel, madre e hija en la ficción. Ahora el Paseo de la Fama de Hollywood decidió hacer lo mismo con la primera y le entregó finalmente su estrella, la número 2.823, el pasado viernes 3.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Lauren Graham WalkOfFameCeremony AFP Lauren Graham recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 25º aniversario de Gilmore Girls. AFP

Unos días antes, otra actriz de la tele recibía un reconocimiento, por demás tardío. Fran Drescher, la adorable señorita Fine de La niñera (The Nanny), hizo gala de toda su simpatía y exhuberancia al recibir su estrella el día en que casualmente se celebraba su 68º cumpleaños, acompañada de dos miembros del elenco muy especiales, las hijas del señor Sheffield en la ficción: Maggie (Nicholle Tom) y Grace (Madeleine Zima).

“Fran Drescher no es solo un nombre conocido, es la familia. Es la tía glamorosa, la madre sensata, la mejor amiga que te dice cuándo tu atuendo necesita un poco más de estampado de leopardo y la vecina cuya risa se oye a través de la pared de yeso”, dijo Zima en el discurso que dio en honor a la actriz que la vio crecer en el set.