Lou Rinaldi es el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay

Tras presentar sus cartas credenciales al presidente de la República, Yamandú Orsi, el nuevo embajador de los Estados Unidos ofreció la noche de ese mismo día una recepción en su residencia

De la Embajada de Estados Unidos: consejero James Michael Saxton Ruiz, embajador Lou Rinaldi y subjefe de Misión Chris Andino.

Rinaldi arribó a Montevideo el viernes 26 de setiembre en un vuelo proveniente de Nueva York, ciudad donde mantiene su residencia. Su designación como embajador fue parte de un proceso iniciado el 24 de marzo de 2025, cuando el presidente Donald Trump envió su nominación al Senado estadounidense. El nombramiento fue aprobado el 1 de agosto por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y, posteriormente, Rinaldi juró su cargo en Washington el 12 de agosto de 2025 ante el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Cart Weiland.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Antes de llegar al país, el nuevo embajador había adelantado que su gestión en Uruguay se enfocará en promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas clave: fortalecer los lazos económicos y las oportunidades de inversión, mejorar la cooperación en materia de seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay en la defensa de la democracia y los derechos humanos, así como en la confrontación del autoritarismo en la región.

La recepción en su residencia fue su primer encuentro oficial en Montevideo, algo que destacó con especial emoción. En un discurso breve pero sentido, agradeció a los colegas diplomáticos por su presencia, al cuerpo diplomático en general por el apoyo y a su familia, que lo acompañó en primera fila. Recordó con calidez su vínculo personal con el país: “He vivido en Uruguay y he visitado el país en varias ocasiones. Ahora tengo el privilegio de representar a los Estados Unidos en un lugar tan querido para mí durante mi estadía. Espero acercar aún más a ambas naciones, que quiero mucho”.