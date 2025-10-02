Atentado a Ferrero: la oposición tendió la mano a Orsi, pero reclamó más medidas y le recordó que “es mano”

En la reunión con el presidente, los líderes de la coalición republicana coincidieron en respaldar las acciones que se tomen para aclarar el atentado a la fiscal, pero evitaron sugerir medidas concretas: el gobierno es “mano” en este asunto, dijo Álvaro Delgado

Abroquelados. La respuesta del sistema político al atentado que sufrió en su casa la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en la madrugada del domingo 28 de setiembre, fue monolítica: un bloque sin fisuras. Incluso, los dirigentes de los partidos de la oposición tuvieron los reflejos de —más allá de las expresiones en redes sociales— hacer conferencias de prensa ese mismo domingo para condenar el episodio y mandar un mensaje de unidad política. Un día después, habló el gobierno. Hubo varias reuniones en Torre Ejecutiva desde bien temprano. El presidente de la República, Yamandú Orsi, repudió el atentado, se solidarizó con Ferrero, dijo que se repite “un patrón en el accionar del narcotráfico” y pidió al Parlamento que acelere un proyecto de ley sobre lavado de activos. Después se reunió con los representantes de la oposición.

Fue en un encuentro extenso. Algo más de una hora y media en una sala del piso 11 de la Torre Ejecutiva. Junto a Orsi estaba el ministro del Interior, Carlos Negro, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y su vicepresidenta, Verónica Piñeiro. El elenco de la oposición lo integró el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado; el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda; el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el general Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto.

Los dirigentes le tendieron la mano al gobierno, valoraron el gesto de ser convocados. Pero hubo muchas interrogantes sobre lo inmediato: esclarecer el atentado, atrapar a los responsables, responder el golpe. Delgado y Ojeda fueron los más incisivos. Le insistieron a Negro para que les libere detalles de la investigación que se está llevando adelante. “Dio algo de información, pero no mucha”, señaló a Búsqueda uno de los participantes de la reunión. El ministro del Interior habló de la necesidad de crear una cuarta fiscalía de estupefacientes para reforzar la lucha contra el narcotráfico. La respuesta de Delgado fue que eso se lo tiene que pedir a su propio gobierno, y dijo que espera que haya iniciativas en la Ley de Presupuesto en ese sentido. No fue esa la única vez en la reunión que se quiso remarcar que la oposición apoya, pero que la capacidad de acción la tiene el gobierno. “Ustedes son mano”, insistió el presidente del directorio blanco.

A la salida de la cumbre en la Torre Ejecutiva, Delgado machacó en este concepto. “Le damos el respaldo, pero la responsabilidad la tiene el gobierno para ir hasta el hueso y se aclare el hecho. Esto mañana no puede ser una anécdota, que fue un atentado y listo, ya pasó. Es demasiado importante el mensaje que algunos quisieron dar y tiene que ser muy importante el mensaje de los partidos políticos: que el que hace esto las paga en Uruguay”, declaró en rueda de prensa.

Dijo que el sistema político está “abroquelado” en “defensa de las instituciones”, pero subrayó que “no les corresponde” a los partidos de la coalición republicana poner sobre la mesa “medidas concretas”.