Sean Combs es condenado a más de cuatro años de cárcel por cargos asociados con prostitución

Rodeado de familiares en las filas segunda y tercera de la sala judicial, el rapero de 55 años Sean Combs, también conocido como P. Diddy, Puff Daddy o Diddy, se mostró visiblemente emocionado durante gran parte de la sesión. “Estaba enfermo. Aquejado por las drogas, perdí el control”, reconoció Combs ante el juez, calificando sus actos como “vergonzosos y repugnantes”.

Seis de sus siete hijos pidieron este viernes entre lágrimas al juez una “segunda oportunidad” para su padre. “Desde que fue detenido ha cambiado muchísimo. Le queda mucho por ofrecer al mundo, pero sobre todo a sus hijos”, afirmó conmovido Justin Combs, de 32 años. Su hermano Christian añadió que su padre le ha enseñado a “tratar con respeto a las mujeres”.

Durante la intervención de sus hijos, Combs se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, contrayendo los hombros en espasmos.

En la antesala del juicio, el magnate del rap solicitó clemencia al juez federal de distrito Arun Subramanian mediante un escrito en el que se confesaba “destrozado hasta la médula”.

Sin embargo, la Fiscalía pidió rechazar la clemencia, citando preocupaciones de seguridad expresadas por testigos como Casandra “Cassie” Ventura, exnovia del rapero, quien aseguró temer por su seguridad si Combs saliera pronto de prisión.

El juez añadió a la condena cinco años de libertad supervisada. Como el rapero ya cumplió un año de pena, la sentencia de 50 meses concluirá en 2028.

Combs se declaró inocente, por lo que se espera que apele la condena.

¿Rehabilitación o estrategia de defensa?

La defensa de Combs, que solicitaba solo 14 meses de prisión, lo presentó como una persona rehabilitada, dispuesta a servir de ejemplo para su comunidad, y mencionó siete charlas que 'Diddy' planeaba dictar este mes en Miami si hubiese sido liberado. La fiscal federal adjunta, Christy Slavik, calificó la iniciativa como "el colmo de la arrogancia".

El abogado Xavier Donaldson negó que Combs actuara como proxeneta, argumentando que no reclutaba mujeres ni obtenía ganancias por su trabajo sexual. La Fiscalía, en cambio, sostuvo que explotó a sus exnovias al obligarlas a participar en fiestas sexuales.

Brian Steel, otro abogado de la defensa, afirmó que Combs “no necesita más tiempo en prisión preventiva” y que ya se ha castigado a sí mismo lo suficiente. Slavik criticó que la defensa minimizara la gravedad de los hechos como “una consecuencia menor de un estilo de vida de sexo, drogas y rock and roll” y lamentó que solo uno de los cinco abogados mencionara a las víctimas, calificándolo de "ofensivo".

Tras la intervención de los hijos de Combs, la defensa proyectó un video del rapero con su familia, hablando en escuelas públicas y corriendo la Maratón de Nueva York para recaudar fondos. La fiscal lo contrastó con imágenes de Combs golpeando a su exnovia Cassie Ventura en 2016, por lo que Combs ofreció disculpas a “todas las víctimas de violencia doméstica”.

El juez concluyó que “un historial de buenas obras no puede borrar el historial de este caso” y calificó la defensa como "totalmente incoherente con la realidad y con cualquier aceptación de responsabilidad".

Los “freaks offs” de Puff Daddy

El magnate del hip-hop fue declarado culpable en julio de movilizar personas por todo el país con fines sexuales, un delito penado por la Ley Mann, aunque fue absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle valido cadena perpetua.

Dos exnovias de 'Diddy' que testificaron durante el juicio denunciaron haber sido obligadas durante años a mantener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos bajo el efecto de drogas. Una de ellas, identificada como Jane, aseguró que el magnate la atacó el año pasado y le ordenó practicar sexo oral a un acompañante masculino tras negarse.

La Fiscalía sostuvo que Combs lideró durante más de una década una red de prostitución, utilizando su influencia y recursos empresariales para coaccionar a mujeres en fiestas privadas conocidas como “freak offs”. Los eventos incluían performances sexuales bajo efectos de drogas, en los que mujeres y algunos hombres habrían sido forzados a participar mediante abuso físico y emocional, y muchos de esos encuentros fueron grabados.

Con AP, Reuters y medios locales.

FUENTE:FRANCE24