Estos son todos los libros y autores ganadores de los Premios Bartolomé Hidalgo 2025

Creados por la Cámara Uruguaya del Libro en 1988, los Premios Bartolomé Hidalgo son uno de los máximos reconocimientos a la literatura de producción nacional.

Este año, el certamen conducido por Verónica Correa y Virginia Arlington en el marco de la Feria del Libro premió la trayectoria de Fernando Butazzoni, periodista, guionista y escritor, autor de, entre otras, las novelas El tigre y la nieve (1986), Príncipe de la muerte (1997), El profeta imperfecto (2007) y Un lugar lejano (2010), y ganador de casi una veintena de premios tanto en el plano local como en el internacional.

Por otra parte, el premio Bartolomé Hidalgo Homenaje fue para Edmundo Canalda, fundador y responsable durante tres décadas de la editorial Fin de Siglo, fallecido en enero de este año.

Como todos los años, la gala reconoció a los autores uruguayos más destacados en diferentes categorías, como Revelación, Crónica e investigación periodística, Divulgación académica, Testimonio, memorias y biografías, Narrativa e Historia, entre otros. A continuación, todos los ganadores en sus respectivas categorías.

Los periodistas Martín Tocar y Carolina Delisa se llevaron el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Crónica e investigación periodística por el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder (Sudamericana), que relata testimonios inéditos de los abusos cometidos durante 30 años por el legislador del Partido Nacional, preso por decenas de delitos de pedofilia y explotación sexual.

¿Cuántas personas caben en una sola? ¿Qué pasa cuando los más confiables también mienten y los mentirosos a veces dicen la verdad? ¿Los victimarios pueden ser víctimas y las víctimas, victimarios? Estas son algunas de las interrogantes que ofician de invitación a reflexionar acerca de las percepciones sobre la sociedad, los límites de la ética y el peso del entramado político de vínculos del mundo político y económico para proteger los intereses de un hombre con poder.

Cordón Soho

cordon soho

Natalia Mardero, escritora y periodista uruguaya, recibió el Bartolomé Hidalgo en la categoría Relato gráfico por Cordón Soho (Estuario Editora), una novela gráfica inspirada en la que se publicó en 2014, confeccionada junto con el trabajo de Lucía Álvarez, Agustina Mandacen y Nicolás Peruzzo.

La obra expande el universo de sus protagonistas: Vale, Caro, Gizmo, Pablo y la ciudad de Montevideo, que es un personaje más.

En la novela de Mardero, las calles del barrio Cordón son escenario de historias de amor, desamor y amistad, que tienen como banda sonora las interminables playlists de Spotify con música en inglés. Cordón Soho recorre la delgada línea que existe entre la juventud y la adultez.

Un mar en madrugada

un mar en madrugada

La escritora y poeta uruguaya Silvia Guerra ganó en la categoría Poesía por Un mar en madrugada/A sea at Dawn (Yaugurú/Eulalia Books), una antología realizada por la autora con prólogo del poeta peruanoargentino Reynaldo Jiménez.

Ganar la guerra

ganar la guerra

En Historia, el premio fue para la docente, escritora e historiadora Magdalena Broquetas por Ganar la guerra. Cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973). El libro de Ediciones de la Banda Oriental analiza este período clave de la historia reciente.

A partir de valiosa documentación, la obra propone un recorrido por las acciones impulsadas por figuras del conservadurismo y las derechas, e incursiona en los derroteros de divulgadores del anticomunismo y promotores menos conocidos de organizaciones sociales y políticas. El libro de Broquetas relativiza la idea del golpe de Estado de 1973 como desenlace inevitable o callejón sin salida.

Austeridad o barbarie

austeridad o barbarie

Mauricio Lima, científico doctorado en Ciencias Biológicas radicado en Chile, se quedó con el premio Batolomé Hidalgo en la categoría Divulgación académica por Austeridad o barbarie (Estuario Editora).

El libro cuestiona el crecimiento económico infinito y propone, en cambio, una reflexión sobre los desafíos del futuro que invita a la austeridad como forma de resistencia ante el colapso ecológico, la creciente desigualdad y la desconexión con la naturaleza y otros seres humanos.

After ballet

after ballet

After ballet, la imperfecta vida de una bailarina (Reservoir Books) es el primer libro de la bailarina uruguaya Rosina Gil, por el que fue galardonada con un Bartolomé Hidalgo en la categoría Testimonios, memorias y biografías.

Gil se retiró en 2024 del Ballet Nacional del Sodre, donde fue primera bailarina, tras una extensa carrera que incluye su trabajo en la compañía de David Campos en Barcelona, luego en el Cirque du Soleil de Zaragoza, en la compañía Carmen Roche en Madrid, en la compañía de danza contemporánea de Deborah Colker (Brasil) y en el Cirque du Soleil en Montreal.

Sobre esta tierra

sobre esta tierra

La escritora y traductora Lalo Barrubia ganó en la categoría Narrativa por Sobre esta tierra, una novela introspectiva que se presenta como una guía de supervivencia espiritual de “alguien que construye su identidad con palas y tablones de madera”.

Barrubia es autora de varias novelas, libros de cuentos y de poesía, como Arena (2003), Pegame que me gusta (2009), Ratas (2012), ganador del Premio Nacional de Literatura, y Rompe la quietud (2019).

Revelación de no ficción

de gastadora a inversora

Carolina Sur fue la revelación de no ficción de esta edición del certamen. La economista publicó este año el libro De gastadora a inversora, un libro que invita a las mujeres a mirar su relación con el dinero con compasión y valentía, y a ser conscientes de todo lo que se puede lograr una vez que se toman las riendas. A través de ejercicios prácticos, la publicación enseña a ahorrar e invertir sin importar el poder adquisitivo o la situación financiera actual.

Revelación de ficción

carnada

Eugenia Ladra ganó el premio revelación por Carnada, su primera novela. La escritora es egresada de un máster en Creación Literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y publicó los libros Ramona y Ramiro (2017), La naturaleza de la muerte (2019) y El espacio podría sonar así (2020).