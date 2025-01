Incendios en Los Ángeles: todas las celebridades que perdieron sus casas

Ayer, jueves 9, se supo que el actor Milo Ventimiglia, conocido por su papel en This is Us y Gilmore Girls, también perdió su casa de Malibú. Lo mismo le sucedió a la pareja de actores Adam Brody (protagonista de la serie de Netflix Nadie quiere esto) y Leighton Meester.

La lista de afectados sigue con Paris Hilton. “Con el corazón roto más allá de las palabras. Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en la televisión en vivo es algo que nadie debería tener que experimentar”, dijo la socialité en su cuenta de Instagram. También hizo referencia a los recuerdos: “Es donde Phoenix dio sus primeros pasos y donde soñamos con construir toda una vida de recuerdos con London”, escribió. También se mostró agradecida porque su familia está a salvo y por el trabajo de los bomberos: “Estoy muy agradecida por su coraje, dedicación y los increíbles sacrificios que están haciendo para salvar vidas y luchar en esta batalla inimaginable”.

La compositora estadounidense Diane Warren anunció haber perdido la que fue su casa por 30 años en los incendios, y también Jennifer Gray, la protagonista de la película Dirty Dancing.

Melissa Rivers, la presentadora de televisión conocida por su trabajo en E! Entertainment, hija de la temible Joan Rivers, evacuó su casa justo a tiempo. Antes, alcanzó a llevarse con ella tres objetos preciados: “Tomé el Emmy de mi mamá, una foto de mi papá y un dibujo que mi mamá había hecho de mi hijo y de mí”, dijo a CNN.

Steve Guttenberg, conocido por su papel en Tres hombres y un bebé y Loca academia de policía, colaboró con los bomberos moviendo autos para despejar caminos en Pacific Palisades. “No importa cuánto dinero tengas o qué tipo de coche conduzcas o en qué tipo de casa vivas, todos somos iguales en una crisis como esta”, dijo en una entrevista.

El fuego llegó también a la casa de la actriz y cantante Mandy Moore (This Is Us), ubicada en la zona de Altadena, pero no llegó a tirarla abajo. “Milagrosamente, la parte principal de nuestra casa todavía está en pie”, escribió en Instagram. En una publicación previa había dicho estar “en shock y aturdida por todo lo que tantas personas han perdido”, incluida su familia. “La escuela de mis hijos ya no existe. Nuestros restaurantes favoritos. Muchos amigos y seres queridos también lo han perdido todo. Nuestra comunidad está rota, pero estaremos aquí para reconstruirla juntos”.

James Woods, otro de los afectados, se mostró optimista en su cuenta de X: “No hay posesión tan valiosa como los amigos y los buenos vecinos durante una tragedia. No puedo creer las bendiciones que disfrutamos, y estoy humildemente agradecido”.

Jamie Lee Curtis, una de las evacuadas de Pacific Palisades, anunció que donará un millón de dólares para los afectados. Si bien su casa no se incendió, dijo: “Como saben, el lugar donde vivo está en llamas en este momento. Aquí es literalmente donde vivo: el mercado en el que compro, las escuelas a las que han ido mis hijos, amigos, muchos, muchos, muchos, muchos, muchos amigos han perdido sus hogares ahora”.

El incendio es el más devastador de la historia del condado de Los Ángeles, con 1.100 estructuras destruidas y más de 14.000 hectáreas impactadas.

Está previsto que se reprogramen algunas de las ceremonias de premiación y avant premières programadas para estas fechas.