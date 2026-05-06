La superproducción de Netflix con Enzo Vogrincic llega a Montevideo de la mano de los creadores de ‘El Eternauta’

La miniserie El futuro es nuestro, una ficción de Netflix Latinoamérica a cargo de la argentina K&S Films, responsables de El Eternauta, llegará este sábado 9 de mayo a Montevideo para completar su rodaje, que comenzó en enero en Argentina.

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Así lo anunció este lunes la productora en una conferencia de prensa celebrada en la Torre Ejecutiva, tras una reunión con el presidente Yamandú Orsi. El rodaje se extenderá durante 27 días e incluirá más de 15 locaciones públicas y privadas, entre ellas Ciudad Vieja, Centro, Melilla y parque Lecocq. La plaza Independencia será el set principal durante cuatro jornadas de cierre total.

La serie es una adaptación de The World Jones Made, novela del escritor estadounidense Philip K. Dick, y constituye la primera vez que una obra suya se adapta al audiovisual en castellano. Serán ocho episodios ambientados en 2047, en una Latinoamérica reorganizada política y económicamente tras un colapso ecológico.

El elenco es panregional e incluye al uruguayo Enzo Vogrincic, la argentina Delfina Chaves y el mexicano Emiliano Zurita, junto con actores de Brasil, Chile y Colombia. El showrunner (supervisor general) será el español Mateo Gil, conocido por su trabajo como guionista de Mar adentro.

El rodaje en Uruguay cierra un proceso más amplio. De los aproximadamente 140 días de filmación totales, 110 ya se completaron en Argentina y los restantes se desarrollarán en Montevideo. “Es un proyecto de una escala que no tiene precedentes en la región. Nosotros somos los productores de El Eternauta, y esto lo es todavía más”, afirmó Mosteirín durante la conferencia.

La inversión prevista es de entre US$ 8 y US$ 10 millones, según confirmó Diego Copello, director de negocios de K&S Films, que quedará íntegramente en el país. “Cuando hablamos de esta inversión, nos estamos refiriendo a la inversión hecha en Uruguay y que queda en Uruguay”, precisó. El rodaje generará alrededor de 4.000 puestos directos e indirectos. De ellos, entre 130 y 150 serán técnicos uruguayos permanentes.

El proyecto marca, además, el inicio de actividades de K&S Films Uruguay, con más producciones previstas en el país a partir de agosto. “Creemos que hay una cantera de talento y un potencial creativo que tiene una proyección de crecimiento impresionante y que va a liderar en Latinoamérica”, dijo Mosteirín.

La intervención en el espacio público será escenográfica: cartelería, cambios en vidrieras y escaparates y telones de croma para cubrir el mobiliario permanente. Mariana Secco, de K&S Films Uruguay, asumió un compromiso explícito: “Vamos a dejar todos los espacios públicos que estaremos interviniendo mejor de lo que los agarramos”.

Gisella Previtali, presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, enmarcó el anuncio en una política sostenida de fomento sectorial y reivindicó la consigna que la agencia impulsa: “Acá se filma”. “Esto valida una línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años y que es parte de lo que diferencia y distingue a Uruguay”, afirmó.