Johnny Depp protagoniza junto con Rupert Grint ‘Ebenezer’, su papel más importante tras la extensa batalla legal

Ocho años pasaron desde la última vez que Johnny Depp encabezó un gran estreno comercial de Hollywood. Esta semana el actor volvió a ocupar el centro de una alfombra roja en Londres para presentar Ebenezer, la nueva adaptación de A Christmas Carol, el clásico navideño que Charles Dickens publicó en 1843.
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La première mundial tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square y reunió a buena parte del elenco. Junto a Depp posaron Rupert Grint, Sam Claflin, Ellie Bamber, Tramell Tillman, Charlie Murphy y Henry Lloyd-Hughes, además del director Ti West. Entre los invitados también estuvo la actriz Minnie Driver.
En esta nueva versión, Depp se pone en la piel de Ebenezer Scrooge, el célebre hombre avaro y malhumorado que durante una Nochebuena es testigo de apariciones que lo enfrentan con su pasado, su presente y el futuro que le espera. Se trata de su papel más importante desde la extensa batalla legal contra su exesposa, Amber Heard, y su participación en una gran producción desde Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, de 2018.
En esta nueva versión, Depp se pone en la piel de Ebenezer Scrooge, el célebre hombre avaro y malhumorado que es testigo de reveladoras apariciones en Nochebuena.
AFP
El reparto reúne, además, varios nombres conocidos que no estuvieron en la première, entre ellos Daisy Ridley, Andrea Riseborough e Ian McKellen. Grint, recordado por su papel de Ron Weasley en Harry Potter, encarna a Bob Cratchit, mientras Tillman interpreta al fantasma de las navidades presentes y McKellen a Jacob Marley. La película llegará a los cines el viernes 13 de noviembre.