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Johnny Depp protagoniza junto con Rupert Grint ‘Ebenezer’, su papel más importante tras la extensa batalla legal

La première mundial tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square y reunió a buena parte del elenco

La última participación de Depp en una gran producción fue en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, en 2018.

La última participación de Depp en una gran producción fue en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, en 2018.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Ocho años pasaron desde la última vez que Johnny Depp encabezó un gran estreno comercial de Hollywood. Esta semana el actor volvió a ocupar el centro de una alfombra roja en Londres para presentar Ebenezer, la nueva adaptación de A Christmas Carol, el clásico navideño que Charles Dickens publicó en 1843.

La première mundial tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square y reunió a buena parte del elenco. Junto a Depp posaron Rupert Grint, Sam Claflin, Ellie Bamber, Tramell Tillman, Charlie Murphy y Henry Lloyd-Hughes, además del director Ti West. Entre los invitados también estuvo la actriz Minnie Driver.

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En esta nueva versión, Depp se pone en la piel de Ebenezer Scrooge, el célebre hombre avaro y malhumorado que durante una Nochebuena es testigo de apariciones que lo enfrentan con su pasado, su presente y el futuro que le espera. Se trata de su papel más importante desde la extensa batalla legal contra su exesposa, Amber Heard, y su participación en una gran producción desde Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, de 2018.

En esta nueva versión, Depp se pone en la piel de Ebenezer Scrooge, el célebre hombre avaro y malhumorado que es testigo de reveladoras apariciones en Nochebuena.

En esta nueva versión, Depp se pone en la piel de Ebenezer Scrooge, el célebre hombre avaro y malhumorado que es testigo de reveladoras apariciones en Nochebuena.

El reparto reúne, además, varios nombres conocidos que no estuvieron en la première, entre ellos Daisy Ridley, Andrea Riseborough e Ian McKellen. Grint, recordado por su papel de Ron Weasley en Harry Potter, encarna a Bob Cratchit, mientras Tillman interpreta al fantasma de las navidades presentes y McKellen a Jacob Marley. La película llegará a los cines el viernes 13 de noviembre.

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