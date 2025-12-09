Kate Middleton y Kate Winslet, las protagonistas de un nuevo concierto de villancicos en Londres

Este año, la temática del concierto fue “el amor en todas sus formas”; la actriz de Titanic estuvo encargada de la lectura principal

Kate Winslet fue una de las protagonistas de esta ceremonia, ya que estuvo a cargo de una de las principales lecturas del programa.

El concierto navideño de Londres, Together at Christmas, solo significa una cosa: la Navidad está muy cerca. Kate Middleton, organizadora de esta celebración, llegó a la abadía de Westminster con un abrigo verde de Catherine Walker que ha usado en varias ocasiones, con cuello de piel sintética y botas negras de Ralph Lauren. La acompañaron William y sus hijos George, Charlotte y Louis. Una vez en la abadía, Middleton se encontró con la actriz Kate Winslet, una de las protagonistas de esta ceremonia, ya que estuvo a cargo de una de las principales lecturas del programa. La británica llegó al concierto de villancicos tras participar del estreno mundial de Adiós, June, película en la que se dio el gusto de trabajar junto con su hijo, Joe Anders.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Kate Winslet La protagonista de Titanic lució un elegante conjunto de chaqueta y pantalón rojo combinado con una camisa blanca. AFP Como embajadora de la King’s Foundation, Winslet asistió en junio a una recepción en el palacio Buckingham, donde conversó con el rey Charles III y se encontró con Meryl Streep y David Beckham. Esta vez, la protagonista de Titanic lució un elegante conjunto de chaqueta y pantalón rojo combinado con una camisa blanca, y fue recibida por la princesa de Gales con un afectuoso saludo. Las cámaras captaron la cercanía y complicidad entre ellas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) Aunque fue la invitada estelar, Winslet no fue la única celebridad que asistió al famoso concierto. También fueron la actriz Hannah Waddingham, conocida por la serie Ted Lasso, y el actor canadiense Eugene Levy, entre otros.

Concierto de Navidad Kate Middleton El actor canadiense Eugene Levy no se perdió del esperado concierto de villancicos. AFP Este año, la temática del concierto fue “el amor en todas sus formas”. La casa real emitió un comunicado que detalló el trasfondo de esta particular oda al amor: “El servicio reunirá a las personas para celebrar el amor en todas sus formas: el amor familiar, el que nace de la amistad, el que surge en las comunidades o incluso el que puede surgir en encuentros fortuitos con desconocidos. En un mundo que a menudo parece fracturado, el amor es la fuerza capaz de reconectarnos a todos, más allá de generaciones, culturas y religiones”.