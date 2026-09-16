María Eugenia Boquete presentó 'Madres que lideran: Maternidad, liderazgo y vida real'

“La pregunta era si realmente quería volver”. Esa fue la interrogante que María Eugenia Boquete se hizo días antes de salir de licencia maternal y que terminó dando origen a Madres que lideran: maternidad, liderazgo y vida real. La psicóloga y magíster en Recursos Humanos presentó su primer libro el miércoles 9 en el Sofitel Montevideo.
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Boquete no se quedó solo con su propia experiencia. Quiso comprobar si lo que le sucedía era algo exclusivamente suyo o si otras mujeres atravesaban situaciones similares. Para esto, realizó una encuesta a más de 700 mujeres y, además, entrevistó a siete líderes de Uruguay, entre ellas, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Desde sus propias vivencias como madre, Boquete investiga y reflexiona acerca del vínculo entre liderazgo y maternidad.
Durante la presentación, la periodista Federica Chiarino, quien también es madre, entrevistó en vivo a la autora. Allí mantuvieron una conversación sobre algunos de los datos que arrojó la investigación. Entre los de mayor impacto, ocho de cada diez mujeres sintieron que debían elegir entre su carrera y la maternidad. Según explicó Boquete, esta sensación también aparece en situaciones cotidianas, como faltar a un acto escolar por trabajo o preocuparse por cómo será percibida al llegar tarde por una situación relacionada con sus hijos.
Más allá de los números, Boquete encontró un sentimiento de soledad entre mujeres que atraviesan situaciones similares. Madres que lideran busca poner en discusión los modelos de liderazgo y la corresponsabilidad, además de visibilizar las dificultades que aparecen cuando la maternidad y la carrera profesional se encuentran.