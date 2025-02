La diversidad en escena: actores y actrices trans o no binarios que hacen camino al andar

La lista de quienes le siguieron no es muy extensa. Aún hoy la población transgénero no la tiene nada fácil y quienes se dedican a la actuación no son la excepción. Muchos de ellos quedan restringidos a papeles menores, secundarios o de transexuales (o ni eso: el personaje de mujer trans de la segunda temporada de la serie surcoreana El juego del calamar lo hace un hombre). La española Karla Sofía Gascón podría haber levantado la bandera, pero su pasado —sin relación alguna con lo sexual— la está condenando. Pero están empezando a surgir.

Y hay más. Algo está cambiando, gracias a los nuevos tiempos, nuevas sensibilidades y nuevas sexualidades. Por más que la gente como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo entienda, también hay más de dos géneros. Y al igual que en el caso de los trans, cada vez hay más y más destacados artistas que no se identifican como masculinos ni femeninos. Estos son solo algunos.

“Todo lo que digo se utiliza en mi contra constantemente”, le dijo a Galería cuando llegó a promocionar la película a José Ignacio, en la edición del 30 de enero. Vaya si fue premonitorio. Casi al mismo tiempo, la difusión de una serie de comentarios racistas y violentos que ella misma había escrito en Twitter en el pasado corrieron como reguero de pólvora. Ella borró su cuenta y anunció su ausencia a la ceremonia de los Goya, Netflix la quitó de las promociones de la película, el director Jacques Audiard le soltó la mano, ya se habla de que las chances de la película —nominada a 13 premios Oscar— sufrieron un golpe en la línea de flotación. Todo por llamar “drogata estafador” a George Floyd, el hombre negro cuyo asesinato por la policía de Los Angeles en 2020 inició el movimiento Black Lives Matter, “putos moros” a los inmigrantes árabes en España, “gilipollez” a la campaña promocional realizada por la película Barbie, además de otras lindezas que incluían a Hitler, la Iglesia, el Islam, una ceremonia de los Oscar muy diversa para su gusto (lo que no deja de ser un contrasentido en su caso) y hasta a su parteneire Selena Gómez.

Podría decirse mucho más de la biografía de una actriz realmente talentosa, pero todo sería eclipsado por el escándalo.

Karla Sofía Gascón.jpg Adrián Echeverriaga

Fabiana Fine

En Uruguay está el caso de Fabiana Fine (49). Ella nació en Almagro, Buenos Aires, y a los ocho años se vino a Uruguay. El año pasado ganó un premio Florencio como Mejor Actriz de un unipersonal por Juana de Arco, la voz maldita de Dios. Arrancó en los boliches nocturnos y en 1998 comenzó su ingreso en el teatro, donde ha actuado en más de 50 obras. Entre su escuela y las propuestas que le llegan tiene trabajo hasta el año que viene.

“Treinta años atrás mucha gente, familia, amigos, me decían ‘¿quién te va a dar bola siendo trans?’ Y yo, muy testaruda, taurina, insistía en querer ser actriz. Estudié, estudié y estudié y comencé a hacer shows en boliches. Me hice un nombre y empecé a trabajar en el teatro”, le dice a Galería. Aún hoy hace un espectáculo nocturno por semana en Kopakai, Atlántida. “Nunca tuve una experiencia negativa”, precisa. “Siempre fui muy responsable, no venía a que me juzgaran por lo que era, pedía que me tomaran una prueba y vieran qué tal actuaba. No se me cerraron puertas, es más, ¡creo que se me abrieron! Soy una de las pocas actrices independientes, que no está en ninguna compañía, que tiene una o dos obras por año”. Su presente es bueno, pero no conoce a ninguna otra actriz trans como ella en Uruguay. “En su momento, Abigail (Pereira)... pero se dedicó más al canto y a la farándula”.

Emma D’Arcy

Los fans del universo de Juego de Tronos la conocen. Es la Rhaenyra Targaryen adulta en La Casa del Dragón. Es uno de los personajes protagónicos femeninos fuertes de la saga, disputando el trono de los Siete Reinos. A sus 32 años, ese el rol que la hizo famosa, aunque en su trayectoria teatral ha sido Bell en A Girl In Uniform School, Lucrezia en Mrs. Dalloway y Elizabeth Proctor en Las brujas de Salem. Pese a siempre hacer de mujer, se ha declarado de género no binario. Los reportes suelen referirse a Emma como “profesional de la actuación”.

En diálogo con The Hollywood Reporter ha dicho que interpretar a la princesa Targaryen, una mujer que busca el trono que por sangre le pertenece, no le representó ningún problema. “Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser una mujer (...), es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre. Soy una persona no binaria. Siempre he sentido atracción y repelencia por las identidades masculina y femenina y creo que eso fluye con sinceridad aquí”. El éxito lo acompaña.

Bibiana Fernández

Nació en Tánger, Marruecos, en 1954 y a los doce años se fue a vivir a Málaga, España. El nombre que adoptó dice mucho menos que el artístico, Bibi Andersen. Como tal debutó en el cine en 1977, en una película llamada Cambio de Sexo, de Vicente Aranda. En la década siguiente ya se transformaría en una “chica Almodóvar” (Tacones lejanos, La ley del deseo, Matador). Por supuesto, que sufrió todo el bullying (que no se llamaba así) y la discriminación posible de joven; también, por supuesto, se volvió un objeto del deseo como muy pocos en España. En 1998 cambió su nombre artístico por el propio. Hoy sigue actuando.

Lachlan Watson

No binario como Emma D’Arcy, este intérprete se ha destacado empero en papeles que parecían haber sido diseñados para él. Lo correcto sería también referirse a él como persona profesional de la actuación. En abril cumplirá 24 años y ya se ha hecho notar. Su madre lo llevó a actuar siendo niña a la compañía que ella dirigía y participó en una obra de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces. Pero la fama le llegó como varón transgénero en El mundo oculto de Sabrina. Su propia experiencia personal le sirvió para reforzar el personaje, expresó. Al momento de esa serie, entre 2018 y 2020, era la persona no binaria más joven en actuar profesionalmente. En otra serie, Chucky, hizo de Glen y Glenda, dos gemelos de género fluido.

Elliot Page

Su actuación en Juno (2007) convirtió a Ellen Page, de 20 años, en una de las grandes promesas de Hollywood. Esta comedia dramática fue nominada a cuatro Oscar, uno de ellos el de Mejor Actriz. Ellen, de enorme talento, sufría en su interior. Siempre con su identidad de nacimiento, fue Kitty Pryde en la saga de X-Men, en las entregas de 2006 y 2014. En este último año dijo que era lesbiana. En diciembre de 2020 hizo público que es transgénero, no binario y que quería que lo llamaran Elliot.“Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las ‘bromas’ y la violencia”, escribió entonces en Instagram. No ha filmado películas con su nueva identidad, pero en la serie The Umbrella Academy, su personaje pasó de Vanya a Viktor en su tercera temporada, en 2022.

Laverne Cox

Esta mujer de 52 años siempre será recordada como Sophie, en la serie Orange Is The New Black, de Netflix, por la que fue la primera mujer transgénero en ser nominada a un Emmy como Mejor Actriz Invitada en Comedia en 2014. Aún cuando el producto buscaba hacer reír, su interpretación le enseñó a muchos los problemas que sufren las personas trans ya avanzado el siglo XXI. Presente en muchas ficciones de gran éxito (Law & Order, Bored To Death o Curb Your Enthusiasm) y en películas como Los ángeles de Charlie de 2019, es también una activista por los derechos de los suyos, escribiendo en el Huffington Post.

Indya Moore

La serie estadounidense Pose visibilizó como pocas la diversidad sexual en la sociedad de ese país. Muchas actrices trans (Angelica Ross, M.J. Rodríguez, Dominique Jackson) saltaron a la fama gracias a ella. Una de las más destacadas es esta mujer de 30 años, nacida en el Bronx neoyorquino, de raíces puertorriqueñas y dominicanas, que debió dejar su hogar a los 14 por la transfobia de sus padres. Dueña de una gran belleza, comenzó como modelo y alcanzó el éxito con la película Saturday Church, de 2017. Fue la primera persona transgénero en aparecer en la tapa de Elle, actuó en un video de Katy Perry y ha sido cara de Calvin Klein. Ya conocida, se declaró poliamorosa y no binaria.

Manuel Fanego

Hijo del reconocido actor de teatro y televisión Daniel Fanego, este argentino nacido en 1981 se ha definido como “no binarie, actorx, cantante y músicx”. Integrante de la compañía independiente Bla Bla, saltó a la fama en el rol de Andrés Gallo, el primer manager de Fito Páez en la serie biográfica El amor después del amor, y más recientemente como Guille en Cris Miró (ella) donde interpretaba a un personaje trans. Autodefinido como no binarie, lo suyo es una declaración de principios además: “No niego mi masculinidad, me podés tratar de Manuel, de chabón… Pero en espacios de mucha exposición, si me tengo que pelear con alguna productora para que mi nombre se presente como Manu, lo voy a hacer, me parece necesario”, le dijo en febrero de 2024 a la revista El Planeta Urbano.

Demi Lovato

Lo de esta actriz y cantante de 32 años surgida de la factoría Disney es más complejo y a la vez un reflejo de estos tiempos. Se le adjudicaron varios noviazgos en sus primeros años como celebridad (Trace Cyrus, Joe Jonas, Austin Wilson, Max Ehrich), pero luego todo cambió, menos los cambios. Ella se declaró queer en 2020, pansexual y fluida en marzo de 2021, y de género no binario el 19 de mayo de ese mismo año, empezando a usar los pronombres they/them, como ella misma anunció en sus redes sociales. Sin embargo, en 2023 le dijo a la revista GQ que volvía a los pronombres femeninos.

"Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres. Fue absolutamente agotador. Y esa es una de las razones que me han llevado a sentirme también cómoda con el pronombre femenino. Simplemente, me cansé. Pero por eso mismo sé que es importante seguir divulgando", dijo entonces. Sigue siendo militante a favor del colectivo LGTBIQ+.