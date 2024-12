La fantasía, el mejor regalo de Navidad

Iba yo de niña caminando por la cuadra de mi casa, tratando de alcanzar los pasos apurados de mi madre y mi hermana mayor rumbo a la parada de ómnibus, cuando mi madre soltó sin más que teníamos que comprar tales y cuales regalos. Mi cerebro pegó una frenada, totalmente confundido. “Pero… ¿cómo? Si los va a traer Papá Noel…”. “Ah… bueno, no, ¿pero vos no lo sabés todavía?”. (Cara de desconcierto generalizada). Así es mi madre. Y así fue como me enteré, de boca de ella misma, en uno de esos apuros domésticos que agarran a las madres en offside. No le guardo rencor, en absoluto, y no creo que lo haya tenido en aquel momento, o si hubo, fue pasajero. Hoy me divierte la anécdota. Jamás sentí que mi madre me había engañado y que ya no iba a poder creerle más. Una de las cosas que más clara tenía de mi madre era que odiaba la mentira —la sigue odiando—, por lo que esto no entraba en esa categoría.